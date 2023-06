8.000 hộ dân miền biển Bến Tre được cấp nước sạch

Ngày 17.6, tại xã Tân Mỹ, H.Ba Tri (Bến Tre) diễn ra lễ khánh thành Nhà máy nước sạch Darco Ba Lai.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre; ông Roy Kho, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM; ông Daniel Stork, Tổng lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.HCM; ông Dominic Balasuriya, Lãnh sự kinh tế - Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cùng lãnh sự các nước Singapore, Hà Lan, Úc và chủ đầu tư Nhà máy nước Darco Ba Lai cắt băng khánh thành BẮC BÌNH





Ông Wang Zhi, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Darco (Singapore), chủ đầu tư Nhà máy nước sạch Darco Ba Lai, cho biết dự án có tổng vốn đầu tư 17 triệu USD (gần 382 tỉ đồng). Nguồn vốn được huy động chủ yếu từ Tổ chức Infraco Asia, là tổ chức chuyên huy động các nguồn đầu tư phi lợi nhuận vì môi trường và cải thiện đời sống cho người dân tại các vùng nông thôn nghèo khu vực châu Á.

Dự án Nhà máy nước sạch Darco Ba Lai giai đoạn 1 được khánh thành có khả năng cấp nước sạch sinh hoạt cho khoảng 7.000 - 8.000 hộ dân thuộc TT.Ba Tri và 15 xã trên địa bàn huyện Ba Tri (gồm các xã Tân Mỹ, Tân Xuân, Mỹ Hòa, Mỹ Chánh, Mỹ Thạnh, Mỹ Nhơn, An Bình Tây, Tân Hưng, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, Phú Lễ, Phú Ngãi, Phước Tuy, An Phú Trung, An Ngãi Trung) và có khả năng cấp nước sinh hoạt mở rộng ra các xã phụ cận.

Dự kiến, sau khi hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2024, việc nâng cấp lên tổng công suất 15.000 m3 nước/ngày sẽ cho phép Darco Ba Lai cung cấp nước sạch cho nhiều hộ gia đình hơn nữa cũng như hỗ trợ cung cấp nguồn nước sạch sản xuất cho các khu công nghiệp.

Ông Trần Ngọc Tam cùng lãnh sự các nước tham quan nhà máy nước Darco Ba Lai BẮC BÌNH

Ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, khẳng định Nhà máy nước sạch Darco Ba Lai được đầu tư xây dựng góp phần khắc phục tình trạng thiếu nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh nói chung, của địa phương nói riêng vào mùa khô. Ba Tri là 1 trong 3 huyện ven biển của tỉnh Bến Tre chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt sinh hoạt.

"Thay mặt lãnh đạo tỉnh Bến Tre, tôi nhiệt liệt biểu dương và trân trọng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của chủ đầu tư nhà máy nước sạch Darco Ba Lai đã vượt qua khó khăn, có trách nhiệm cao trong công việc, tích cực triển khai thực hiện các phần việc của mình, để sớm đưa Nhà máy nước sạch Darco Ba Lai đi vào hoạt động", ông Tam nói.