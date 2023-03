“Dài cổ” chờ nước sạch bên nhà máy hơn 229 tỉ đồng chậm tiến độ

2 lần lỡ "hẹn"

Năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy nước phục vụ người dân H.Hương Khê.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 229 tỉ đồng, được xây dựng tại khu vực đầu nguồn sông Tiêm thuộc địa phận xã Phú Gia (H.Hương Khê), do UBND H.Hương Khê làm chủ đầu tư. Công trình cấp nước gồm một trạm bơm cấp 1, một trạm bơm cấp 2, một trạm xử lý và hệ thống tuyến đường ống cấp nước dài trên 210 km.

Đến thời điểm hiện tại, nhà máy nước sạch hơn 229 tỉ đồng vẫn ngổn ngang, chưa thể hoàn thành

Tháng 2.2020, công trình chính thức khởi công xây dựng, do liên danh Công ty TNHH Khánh Môn Hà Tĩnh và Công ty CP xây lắp Hà Huy (Nghệ An) thi công, tiến độ thực hiện trong 30 tháng. Dự kiến, dự án nhà máy nước khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ cung cấp nước sạch cho 15.000 hộ dân ở 9 xã, thị trấn của H.Hương Khê.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, đến tháng 8.2022, mặc dù đã hết thời hạn thi công để bàn giao, song dự án này vẫn chưa thể hoàn thành do nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Việc dự án bị chậm tiến độ được xác định là do yếu tố khách quan. Vì vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cho phép chủ đầu tư gia hạn thêm thời gian thực hiện đến tháng 12.2022. Tuy nhiên đến nay, nhà máy vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa làm xong hệ thống mạng lưới đường ống dẫn nước.

Theo phản ánh của người dân H.Hương Khê, từ trước đến nay, nguồn nước sinh hoạt của các hộ dân trên địa bàn chủ yếu dùng bằng giếng khoan, giếng khơi và các khe suối, lòng hồ; vào mùa khô thường xuyên bị thiếu nước trầm trọng.

Bên cạnh đó, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, một số xã của H.Hương Khê là nơi chứa xăng dầu phục vụ tiền tuyến. Bom, đạn trong chiến tranh đã làm hệ thống đường ống dẫn và các bồn, téc chứa xăng dầu bị vỡ, ngấm vào trong đất, gây ô nhiễm nghiêm trọng ở nhiều thôn, xã. Vì vậy, triển khai xây dựng nhà máy nước để cung cấp nước sạch, phục vụ đời sống sinh hoạt cho người dân nơi đây rất cấp bách.

Theo ông Nguyễn Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Phú Gia: gần 1.000 hộ dân trên địa bàn xã lâu nay phải sử dụng nguồn nước giếng đào, giếng khoan không đảm bảo vệ sinh do bị nhiễm phèn. Khi có dự án nhà máy nước sạch, người dân trong xã rất kỳ vọng, trông mong từng ngày nhà máy sớm hoàn thành.

Bà Nguyễn Thị Huyền (45 tuổi, trú thôn Ngọc Bội, xã Hương Trạch, H.Hương Khê) cho biết, từ trước đến nay, người dân trên địa bàn xã vẫn chưa có nguồn nước sạch để sử dụng, phải dùng nước giếng khoan bị nhiễm phèn. "Để đảm bảo vệ sinh, hầu như các gia đình đều phải mua máy lọc nước dành riêng sử dụng cho việc nấu ăn; còn tắm, giặt và các sinh hoạt khác thì dùng nước giếng. Người dân rất ao ước sớm có nguồn nước sạch để sử dụng cho an toàn, đảm bảo vệ sinh", bà Huyền nói.

Tiếp tục xin gia hạn

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản H.Hương Khê, cho hay đến nay do một số hạng mục vẫn đang triển khai thi công nên dự án mới chỉ hoàn thành 90% khối lượng công trình.

Về nguyên nhân dự án này chậm tiến độ, ông Tuấn nêu rõ: bên cạnh những yếu tố không thuận lợi từ thời tiết, ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, còn do một số thiết bị nhập từ nước ngoài về bị chậm hơn so với kế hoạch.

"Ngoài ra, việc thi công mạng lưới đường ống dẫn nước qua các địa bàn vướng vào hệ thống cáp ngầm, cần có thời gian phối hợp với các đơn vị liên quan để di dời, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ", lãnh đạo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản H.Hương Khê nói.

Trước thực trạng thi công nhà máy nước H.Hương Khê bị chậm tiến độ, chủ đầu tư cũng đã kiến nghị với UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép gia hạn lần 2 để tiếp tục thi công, hoàn thiện dự án; dự kiến đến tháng 6 tới sẽ vận hành chạy thử.

Ông Tuấn thông tin thêm: sau khi họp bàn với chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan, Sở KH-ĐT Hà tĩnh cũng đã có văn bản đề xuất UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án nhà máy nước đến ngày 30.8; hiện đang chờ tỉnh phê duyệt.