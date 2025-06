83 trường THPT học sinh được ưu tiên xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM 2025

Thí sinh dự thi xét tuyển vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay ảnh: hà ánh

Năm 2025, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh theo 2 nhóm: phương thức xét tuyển, phương thức kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

Trong nhóm phương thức xét tuyển có phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên. Phương thức này áp dụng với tất cả các ngành.

Riêng với hình thức ưu tiên xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên, mỗi ngành học, trường xét tuyển những thí sinh đã tốt nghiệp các trường THPT trong danh sách theo quy định của trường.

Danh sách 83 trường THPT cụ thể như bảng sau:

Điều kiện được tham gia xét tuyển

Theo quy định của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ngoài điều kiện tốt nghiệp các trường THPT trong danh sách trên, thí sinh cần có xếp loại học lực lớp 12 chuyên năm học 2024 - 2025 từ tốt trở lên và đạt một trong 4 điều kiện theo thứ tự ưu tiên sau:

Tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia hoặc đội tuyển cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia;

Đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức;

Thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên hoặc tương đương theo phụ lục 3 (áp dụng đối với các ngành ngoại ngữ theo danh mục ngành đúng ngành gần);

Có học lực năm học lớp 10 và 11 chuyên đạt loại tốt.

Riêng đối với ngành giáo dục mầm non, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng - an ninh, thí sinh phải tham gia kỳ thi năng khiếu do trường tổ chức và đạt từ 6,5 điểm trở lên.

Danh sách ngành đào tạo ĐH thí sinh đăng ký học theo môn đoạt giải học sinh giỏi/lớp chuyên/chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại đây.

Trường xét tuyển từ cao xuống thấp theo thứ tự ưu tiên của các tiêu chí cho đến khi hết chỉ tiêu.

Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã bắt đầu mở cổng nhận đăng ký xét tuyển các phương thức: xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên.

Thời gian nhận hồ sơ, minh chứng xét tuyển từ ngày 1.6 đến 17 giờ ngày 30.6, công bố kết quả dự kiến ngày 14.7.

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng lưu ý, thí sinh trúng tuyển thẳng hoặc ưu tiên xét tuyển tuyển phải tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT từ ngày 16.7 đến 17 giờ ngày 28.7 để được xét tuyển theo quy định.