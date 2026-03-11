Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
84 trẻ em thiệt mạng ở Lebanon vì Israel oanh tạc
Video Thế giới

84 trẻ em thiệt mạng ở Lebanon vì Israel oanh tạc

La Vi
La Vi
11/03/2026 14:28 GMT+7

Trong khi Israel không có dấu hiệu giảm bớt các cuộc oanh tạc vào Lebanon, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cảnh báo gần 700.000 người đã phải di tản. Ít nhất 84 trẻ em cũng đã thiệt mạng, chiếm khoảng 1/5 số người chết khi Israel nhắm mục tiêu vào những khu vực mà họ cho là thuộc về Hezbollah, đặc biệt là các khu vực đô thị đông dân cư.

Các cuộc oanh tạc của Israel đã đảo lộn cuộc sống trên quy mô lớn khắp Lebanon, khiến hơn 667.000 người phải di tản và 84 trẻ em thiệt mạng.

Đây là thông tin do hai cơ quan của Liên Hiệp Quốc công bố hôm 10.3.

Lebanon đã bị kéo vào cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Israel đã dội bom xuống quốc gia này và những vụ nổ như xảy ra hôm 10.3 đã làm rung chuyển vùng ngoại ô phía nam Beirut, nơi được xem là thành trì chính trị và an ninh của Hezbollah.

Trước đó, nhóm vũ trang Lebanon thân Iran này đã phóng rốc két và UAV vào lãnh thổ Israel để trả thù cho việc lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bị sát hại.

Ông Abdinasir Abubakar, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Lebanon, cho biết các cuộc không kích của Israel đang gây nguy hiểm cho tính mạng dân thường vì nhiều cuộc tấn công nhằm vào các khu vực đô thị.

LHQ: Israel tấn công Lebanon khiến 700.000 người di dời, 84 trẻ em thiệt mạng - Ảnh 1.

Người tị nạn dọc theo Corniche tại Beirut, Lebanon

ẢNH: REUTERS

Theo ông Abubakar, tính đến ngày 9.3, gần 20% trong số 486 người thiệt mạng là trẻ em.

WHO cảnh báo các bệnh viện và nhân viên tuyến đầu của Lebanon đang chịu "áp lực phi thường" khi cố gắng xử lý số lượng bệnh nhân ngày càng tăng.

Dòng người đang xếp hàng tại biên giới để sang Syria.

Văn phòng Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết tỷ lệ bỏ nhà cửa di tản hiện tại ở Lebanon đang vượt xa mức được ghi nhận trong cuộc chiến 2023-2024 giữa Hezbollah và Israel.

Bà Karolina Lindholm Billing, đại diện UNHCR tại Lebanon, cho biết: "Khoảng 120.000 người trong số những người phải sơ tán đang trú ẩn tại các địa điểm tập thể do chính phủ chỉ định. Nhưng nhiều người khác đang ở cùng họ hàng hoặc bạn bè hoặc vẫn đang tìm chỗ ở. Và chúng tôi thấy những chiếc xe xếp hàng dài dọc đường phố với người ngủ trong xe và cả trên vỉa hè. Nhiều người di dời hiện đã phải rời bỏ nhà cửa lần thứ hai kể từ khi xung đột xảy ra vào năm 2024. Và hầu hết đã bỏ chạy trong vội vã, hầu như không mang theo gì...".

UNHCR hôm 10.3 cho biết các lệnh sơ tán quy mô lớn do quân đội Israel ban hành đối với miền nam Lebanon và các vùng ngoại ô phía nam đông dân cư của Beirut đã khiến tình trạng di dời gia tăng chóng mặt.

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết những lệnh đó gây ra những lo ngại nghiêm trọng theo luật pháp quốc tế.

