85% tuyến đường ở TP.Huế chìm trong 'biển nước'

Theo đó, 5 người chết và mất tích (Quảng Trị 1 người chết, 2 người mất tích, Huế 1 người chết, 1 người mất tích).



Người dân ở Huế chạy lũ LÊ HOÀI NHÂN

Về tài sản, hiện nay vẫn còn 12.906 ngôi nhà ngập từ 0,2 - 0,6 m (Quảng Trị 2.413 nhà; Thừa Thiên - Huế 10.472 nhà, Phú Yên 21 nhà). Thời điểm ngập nhiều nhất lên đến 20.761 ngôi nhà ngập, nơi sâu nhất khoảng 1 m (Quảng Trị 3.064 nhà, Huế: 17.453 nhà; Đà Nẵng 83 nhà, Quảng Ngãi 140 nhà).

Về nông nghiệp, 172 ha cây ăn quả, hoa màu (Quảng Trị 118 ha, Đà Nẵng 4 ha, Khánh Hòa 50 ha) và 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống (Quảng Trị) bị hư hỏng; 1.100 con gia súc, gia cầm, 2 ha nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm 85% các tuyến đường tại TP.Huế bị ngập; ngập lụt gây ách tắc tại các tuyến đường QL1A, QL49B, QL49C đi qua địa bàn 2 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị); các đường tỉnh lộ 582, 582B, 584, 4, 6, 6B, 8C, 9, 11A, 11B, 11C, 17, 17B, nhiều tuyến đường liên thôn, xã đi qua địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị bị ách tắc. Hiện nước đang rút, QL1A đã thông tuyến.

Trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng nay, Đoàn công tác liên ngành của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai do ông Vũ Xuân Thành, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ, ngập lụt tại tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đoàn đã đi kiểm tra các khu vực ngập sâu trên địa bàn TP.Huế, kiểm tra công tác vận hành điều tiết hồ chứa nước Tả Trạch.

18 giờ hôm nay, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai sẽ chủ trì cuộc họp trực tuyến với tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Cơ quan khí tượng dự báo, ngày 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, có nơi trên 80 mm.

Ngày và đêm 16.11, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ngày 16.11, ở khu vực Tây nguyên có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.