Giới trẻ

87 điển hình được tuyên dương 'Học sinh 3 rèn luyện'

Nữ Vương
Nữ Vương
29/11/2025 09:00 GMT+7

Chiều 28.11, Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình tuyên dương "Học sinh 3 rèn luyện TP.HCM" năm học 2024-2025.

Chương trình nhằm vinh danh các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "học sinh 3 rèn luyện" năm học 2024-2025 được triển khai trong đối tượng học sinh tham gia chương trình đào tạo trình độ trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Qua mỗi năm tuyên dương, chương trình góp phần giáo dục lòng yêu nghề, phát huy tính sáng tạo, khả năng chủ động tìm hiểu đối với ngành nghề được đào tạo, đồng thời tạo môi trường để học sinh tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. Danh hiệu bao gồm các tiêu chí rèn luyện: đạo đức, tác phong; tay nghề; kỹ năng, thể lực.

87 điển hình được tuyên dương 'Học sinh 3 rèn luyện' - Ảnh 1.

87 gương được tuyên dương năm nay để lại dấu ấn bởi tinh thần vượt khó vươn lên, kiên trì nỗ lực và sự cống hiến âm thầm nhưng đầy ý nghĩa

ẢNH: C.T.V

Trong 87 gương được tuyên dương, nhiều học sinh không chỉ duy trì thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc qua nhiều năm liên tục mà còn để lại dấu ấn bởi câu chuyện nỗ lực bền bỉ và tinh thần cống hiến âm thầm.

Tiêu biểu là học sinh Bạch Văn Trung, ngành công nghệ thông tin, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật TP.HCM, đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện TP.HCM" 2 năm liên tiếp. Lựa chọn con đường học tập trung cấp sau khi hoàn thành chương trình THCS, Trung kiên định theo đuổi ngành nghề mình yêu thích, miệt mài rèn luyện chuyên môn qua từng giờ thực hành, từng sản phẩm công nghệ nhỏ, đồng thời tích cực tham gia công tác Đoàn với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường.

Bên cạnh đó, Đặng Duy Phúc, học sinh Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức, sinh ra trong hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, Phúc lựa chọn tri thức và rèn luyện làm con đường thay đổi tương lai. Dù vừa học tập, vừa phụ giúp gia đình và tham gia các hoạt động phong trào, Phúc luôn giữ tinh thần nghiêm túc trong học tập, sự tập trung cao độ trong thực hành chuyên môn và tinh thần trách nhiệm khi tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, tình nguyện xung kích vì cộng đồng.

87 điển hình được tuyên dương 'Học sinh 3 rèn luyện' - Ảnh 2.

Những cá nhân được tuyên dương không chỉ tiêu biểu trong học tập, rèn luyện tay nghề mà còn là những đoàn viên, học sinh tích cực, giàu trách nhiệm

ẢNH: C.T.V

Với Phúc, đạt danh hiệu là động lực, giúp em tự tin hơn, cũng là một món quà tinh thần Phúc gửi tặng người thân của mình. Gửi gắm thông điệp đến các bạn, Phúc cho rằng chỉ cần "chọn đúng điều để làm, không chọn điều dễ để làm" để bản thân không trở nên tầm thường. Từ danh hiệu đạt được hôm nay, Phúc mong muốn trở thành những công dân tốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, gửi lời chúc mừng đến 87 gương tiêu biểu và bày tỏ niềm tin tưởng, gửi gắm rằng các bạn sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, nâng cao kỹ năng nghề, chủ động tham gia phong trào Đoàn - Hội, góp phần xây dựng một thế hệ học sinh trung cấp bản lĩnh, sáng tạo, giàu khát vọng, đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn luôn quan tâm triển khai và thực hiện phong trào bằng nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả, tạo động lực, môi trường rèn luyện cho học sinh tham gia phong trào và phấn đấu đạt danh hiệu "Học sinh 3 rèn luyện". Có thể kể đến như các hội thi kiến thức chuyên ngành, hội thi tay nghề giỏi, ngày hội hướng nghiệp và việc làm, các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, hành trình trang bị "tác phong công nghiệp"... đã góp phần đưa phong trào đến gần hơn với học sinh.


