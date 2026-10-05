89 tuổi vẫn dúi tiền cho em trai 79 tuổi, chị em thương nhau 'như thời xưa'

Theo đoạn clip được chia sẻ, cụ bà U.90 ngồi trò chuyện thân tình với em trai U.80 rồi lấy ra tờ 100.000 đồng dúi vào tay em để tiêu vặt. Người em ban đầu ngại ngần, định từ chối nhưng người chị vẫn nài nỉ đưa tiền. Sau một hồi đùn đẩy, người em đành nhận lấy để chị vui lòng, không quên nắm tay chị đầy trìu mến. Khoảnh khắc giản dị ấy khiến tình cảm chị em ruột thịt thêm gần gũi, khiến người xem không khỏi xúc động.



Tài khoản Việt Nga bình luận: "Cảm động quá, tình cảm ruột thịt mà các cụ dành cho nhau khiến con cháu ngưỡng mộ và đáng học hỏi". Bạn Trần Thị Kim Thảo viết: "Nhìn cảnh này rưng rưng nước mắt, sao thấy giống cô và ba mình hồi trước vậy".

Cụ bà U.90 dúi tiền cho em trai U.80 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đinh Việt Hoàn (43 tuổi, ở Hà Nội) cho biết hai cụ trong clip là cụ Đinh Thị Diện (89 tuổi) và em trai Đinh Hồng Diên (79 tuổi). Anh Hoàn là con trai của ông Diên, đoạn clip được anh quay lại sau bữa cơm gia đình.

Anh Hoàn cho biết, nhà cụ Diện cách nhà bố mẹ anh khoảng 4 km. Tuy nhiên, do tuổi cao, việc đi lại không còn thuận tiện như trước nên chị em cụ chỉ có dịp gặp nhau vào những ngày giỗ, tết. Ông bà nội anh có 7 người con, nhưng đến nay chỉ còn cụ Diện và ông Diên.

Đoạn clip về hai cụ đạt nhiều lượt xem, ai nấy đều xúc động tình cảm chị em dành cho nhau

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy tình cảm của bác dành cho bố. Dù hai cụ đã lớn tuổi nhưng vẫn yêu thương nhau như thời xưa, đó cũng là tấm gương con cháu noi theo, gia đình khăng khít hơn", anh Hoàn chia sẻ.

Hiện sức khỏe cụ Diện vẫn ổn định, tinh thần minh mẫn, nhận biết rõ con cháu trong gia đình. Chồng cụ đã qua đời, hiện cụ nhận trợ cấp dành cho người cao tuổi hằng tháng. Được con cháu chăm sóc, lo cơm nước mỗi ngày nên khoản tiền này cụ chủ yếu dành để mua những thứ mình cần và tiết kiệm.

4 anh em anh Hoàn chụp hình cùng bố mẹ ẢNH: NVCC

Anh Hoàn cho biết, ngoài khoản trợ cấp dành cho người cao tuổi, ông Diên còn nhận phụ cấp thương binh 27%. Các con cũng luôn quan tâm, chăm sóc nên ông không phải lo lắng về chuyện chi tiêu hay sinh hoạt hằng ngày.

Theo anh Hoàn, ông Diên có 4 người con trai. Cả 4 anh em đều đã lập gia đình, có nhà riêng nhưng vẫn sống trong cùng khuôn viên mảnh đất bố mẹ để lại. Dù sống gần nhau nhưng hàng chục năm qua các anh em chưa từng xảy ra mâu thuẫn, chị dâu, em dâu cũng hòa thuận, đoàn kết.

Ông Diên yêu thương con cháu, chị em trong gia đình ẢNH: NVCC

"Bố tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ hay buồn phiền vì con cháu sống bất đồng quan điểm. Người ta vẫn thường nói bát đũa còn có lúc xô nhau nhưng tôi tự hào 4 anh em sống hòa thuận với nhau. Tôi nghĩ đó cũng là một trong những điều giúp bố mẹ luôn vui vẻ, sống khỏe và hạnh phúc khi về già", anh Hoàn nói.

Ông Diên bày tỏ số tiền chị gái cho không nhiều nhưng bản thân rất quý. Khi nghe con cháu kể lại đoạn clip ghi lại khoảnh khắc yêu thương của ông và chị gái đạt hơn 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội, ông rất ngạc nhiên. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, ông và chị gái vẫn dành cho nhau chút đồ ăn ngon hay chút tiền tiêu vặt. Ở tuổi U.80, ông không có ước mơ cao sang ngoài việc con cháu sống bình an, hạnh phúc.