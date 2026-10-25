9 hành khách rơi từ máy bay xuống biển trong tai nạn hàng không hy hữu

Chiếc Boeing 747-122, cất cánh từ sân bay quốc tế Honolulu (HNL) lúc 1 giờ 33 sáng giờ địa phương một ngày tháng 2 năm 1989. Máy bay hướng đến Sydney, Úc, và đã bay qua vùng giông bão trong giai đoạn leo lên ban đầu, khiến cơ trưởng vẫn bật đèn báo thắt dây an toàn, theo Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA).

Khi đạt độ cao khoảng 7.000 mét thì bỗng nhiên gặp sự cố "giảm áp đột ngột" do cửa khoang hành lý phía trước bên dưới thân máy bay bung ra, FAA cho biết. Kết quả là, một phần lớn thân máy bay ở phía trước bên phải bị xé toạc. "Trong quá trình giảm áp, 9 hành khách đã bị văng ra khỏi máy bay và mất tích giữa biển khơi", FAA cho biết.

Mẫu chiếc Boeing 747-122 từng được United sử dụng trong sự cố hàng không thương tâm năm 1989 Ảnh: AI

Vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng giờ địa phương, cơ trưởng tuyên bố tình trạng khẩn cấp và quay trở lại sân bay HNL, thực hiện cú ngoặt trái 180 độ để tránh các cơn giông bão trong khu vực. Các động cơ bên phải bị hư hại do giảm áp suất. Một phần của cánh tà trước và sau cũng bị hư hại, dẫn đến việc phi hành đoàn chỉ sử dụng cánh tà sau ở góc 10 độ để hạ cánh.

Cấu hình "bất thường" này đã buộc máy bay phải hạ cánh với tốc độ cao hơn bình thường, và một cuộc sơ tán khẩn cấp đã được tiến hành. Ngoài 9 hành khách thiệt mạng trong sự cố trên không, 38 hành khách khác bị thương, theo báo cáo điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ (NTSB). Trên máy bay lúc đó có 337 hành khách, ba thành viên phi hành đoàn và 15 tiếp viên.

Thi thể của các hành khách bị văng ra ngoài không bao giờ được tìm thấy. Đối với những người sống sót, thương tích của họ là do tác động của việc giảm áp suất - chẳng hạn như chấn thương áp suất ở tai, các vết cắt và trầy xước do mảnh vỡ bay trong khoang máy bay hoặc do cuộc sơ tán khẩn cấp.

Vào mùa thu năm 1990, phần dưới và phần trên của cửa khoang hành lý bị bung ra giữa chuyến bay đã được trục vớt từ đại dương, dẫn đến việc các nhà điều tra phát hiện ra rằng các chốt cửa đã được "cấp điện đến vị trí gần như mở, làm mất cân bằng và biến dạng các bộ phận chốt", theo FAA. Cuộc điều tra của NTSB đổ lỗi cho "việc thiếu bảo trì và kiểm tra đúng cách cửa khoang hành lý" của United Airlines là yếu tố góp phần gây ra sự cố, cũng như "việc thiếu các biện pháp khắc phục kịp thời của Boeing và FAA sau một sự cố cửa mở trước đó".