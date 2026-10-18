Nhìn lại vụ hai máy bay va chạm trên không thảm khốc nhất lịch sử

Điều tồi tệ nhất đã xảy ra bởi hai máy bay đã va chạm ở độ cao khoảng 4.200m, mảnh vỡ văng khắp cánh đồng bên dưới và khiến 349 người thiệt mạng, đánh dấu vụ va chạm trên không thảm khốc nhất trong lịch sử thế giới.

Chiều đó, chuyến bay SV763 của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay quốc tế Indira Gandhi (DEL) ở New Delhi, Ấn Độ, đến Dhahran, Ả Rập Xê Út. Chuyến bay sử dụng máy bay Boeing 747 đã 14 năm tuổi và chở 312 người trên khoang. Cùng lúc, chuyến bay 1907 của hãng hàng không Kazakhstan Airlines đang bay đến Delhi từ sân bay Shymkent ở Kazakhstan. Đây là chiếc Ilyushin Il-76TD 4 năm tuổi, chở 37 người trên khoang.

Khi máy bay Kazakhstan tiếp cận sân bay, máy bay được phép hạ độ cao xuống khoảng 4.500m. Trong khi đó, máy bay của Ả Rập Xê Út được phép cất cánh và bay lên độ cao khoảng 4.200m. Tuy nhiên, khoảng bảy phút sau khi cất cánh, hai máy bay đã va chạm.

Tại cuộc họp báo vài giờ sau vụ tai nạn, một quan chức hàng không cấp cao cho biết nhân viên kiểm soát không lưu đã nhận thấy "hai chấm nhỏ hợp nhất trên màn hình radar nhưng không tách rời". "Vào khoảng 6 giờ 40 chiều, tín hiệu radar của cả hai máy bay đều biến mất", vị này cho biết, theo tờ The New York Times.

Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 349 người Ảnh: Minh họa bởi AI

Một phi công của Không quân Hoa Kỳ, người đang vận chuyển hàng tiếp tế cho Đại sứ quán Mỹ tại New Delhi, đã báo cáo nhìn thấy vụ tai nạn khi "một đám mây lớn phát sáng màu cam". Ông nói thêm, ánh sáng tăng cường độ trước khi "hai quả cầu lửa" xuất hiện từ đám mây, phát nổ và rơi xuống cánh đồng bên dưới.

Toàn bộ 349 người trên hai máy bay đều thiệt mạng trong vụ tai nạn. Cuộc điều tra sau đó cho thấy các phi công của chuyến bay Kazakhstan Airlines đã hạ độ cao xuống gần 300m so với độ cao 4.500m do kiểm soát không lưu quy định, khiến máy bay của họ đi vào đường bay của máy bay Saudi Arabia. Các tài liệu được đệ trình lên cuộc điều tra tư pháp ở New Delhi tiết lộ máy bay Kazakhstan đang ở độ cao 4.200m chỉ 26 giây trước khi va chạm.

Các bản ghi âm bổ sung thể hiện phi hành đoàn của Kazakhstan Airlines chưa bao giờ xác nhận với kiểm soát viên không lưu rằng máy bay đã nhận được hoặc tuân thủ các chỉ thị duy trì độ cao 4.500m.

Ban đầu, hãng hàng không cho rằng nguyên nhân là do "sự nhiễu động không khí nghiêm trọng". Tuy nhiên, phía Ả Rập Xê Út đã bác bỏ tuyên bố và lưu ý rằng phi hành đoàn không hề đề cập đến sự nhiễu động trong đoạn ghi âm buồng lái. Một yếu tố khác góp phần gây ra vụ tai nạn là phi hành đoàn người Nga của máy bay Kazakhstan Airlines phải nói tiếng Anh, dẫn đến sự nhầm lẫn. Đồng hồ đo độ cao của máy bay cũng được đánh dấu bằng mét thay vì feet, buộc họ phải thực hiện chuyển đổi.

Vụ việc đã làm dấy lên những lời chỉ trích về thiết bị kiểm soát không lưu lạc hậu của Ấn Độ. Vào thời điểm đó, các kiểm soát viên dựa vào radar để biết khoảng cách của máy bay đến sân bay, nhưng không biết độ cao hoặc hướng bay. Các sân bay ở New Delhi, Mumbai (lúc đó là Bombay) và Kolkata (lúc đó là Calcutta) dự kiến sẽ được trang bị hệ thống radar mới do Mỹ sản xuất vào năm 1995, nhưng đã gặp phải sự chậm trễ lớn. Do vậy, các kiểm soát viên phải dựa vào phi công để báo cáo độ cao của chính họ.