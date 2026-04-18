90% người khuyết tật Việt Nam sở hữu thiết bị số và truy cập internet thường xuyên

Vũ Thơ
18/04/2026 11:51 GMT+7

Tại chương trình kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, ban tổ chức cho biết, hiện nước ta có khoảng 8 triệu người khuyết tật, nhu cầu được hỗ trợ để nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và hòa nhập xã hội là hết sức cấp thiết.

Ngày 18.4, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình INSPIRE FEST 2026 nhân dịp kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam, tại Hà Nội. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Theo ban tổ chức năm nay, Bộ Y tế đã công bố chủ đề "Thúc đẩy quyền tham gia, kiến tạo đột phá phát triển", để toàn xã hội cùng nhìn nhận, nâng cao nhận thức về quyền, vai trò và tiềm năng của người khuyết tật trong đời sống.

Anh Nguyễn Tường Lâm (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ngày Người khuyết tật Việt Nam

Chương trình là sự kiện có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và trách nhiệm chăm lo của Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam đối với người khuyết tật, đồng thời huy động sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong việc hỗ trợ người khuyết tật nâng cao năng lực, cải thiện điều kiện tiếp cận và mở rộng cơ hội hòa nhập.

Ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh Việt Nam hiện có khoảng 8 triệu người khuyết tật, nhu cầu được hỗ trợ để nâng cao năng lực, mở rộng cơ hội học tập, việc làm và hòa nhập xã hội là hết sức cấp thiết.

Đặc biệt, theo báo cáo "Khảo sát năng lực số của người khuyết tật Việt Nam" của Viện nghiên cứu quản lý phát triển bền vững cho thấy hơn 90% người khuyết tật đã sở hữu thiết bị số và truy cập internet thường xuyên, nhưng 52% vẫn chưa biết cách sử dụng các công cụ AI để tìm kiếm thông tin hoặc tạo văn bản.

Anh Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam phát biểu tại chương trình

Trong khi 65% đang sử dụng thiết bị có cài đặt hoặc tùy chỉnh trợ năng, cho thấy nhu cầu rất lớn về đào tạo kỹ năng số và tăng cường các điều kiện hỗ trợ tiếp cận.

Trên cơ sở đó, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam tiếp tục thể hiện sự chăm lo thiết thực, toàn diện và nhân văn đối với người khuyết tật thông qua việc triển khai các hoạt động cụ thể tại INSPIRE FEST.

Ban tổ chức đã trao tặng 100.000 suất học bổng về sử dụng các công cụ AI; 1.000 khóa học online về phát triển bản thân trong thời đại số; 200 suất hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu như xe lăn, chân tay giả…

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức thăm khám chữa bệnh, tặng 100 suất phẫu thuật chỉnh hình và mổ tim miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn.

Theo ban tổ chức những hoạt động này không chỉ góp phần giảm bớt khó khăn trước mắt, mà còn tạo thêm điều kiện để người khuyết tật nâng cao năng lực số, cải thiện khả năng tiếp cận, phục hồi chức năng, tự tin vươn lên và tham gia sâu rộng hơn vào đời sống xã hội.

Tin liên quan

Giúp người khuyết tật tiếp cận gần hơn nữa chính sách việc làm

Ngày 14.3, tại TP.HCM, T.Ư Hội Thanh niên khuyết tật VN tổ chức giới thiệu Chương trình "Ngày hội người khuyết tật VN– INSPIRE FEST 2026" và ký kết hợp tác với Viện nghiên cứu pháp luật phía nam nhằm triển khai công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho người khuyết tật

Mở ra cơ hội hòa nhập thực chất cho người khuyết tật

Hơn 1.000 người khuyết tật tham gia chương trình kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất

