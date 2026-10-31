92 cá thể rùa biển quý hiếm nở trên đảo Hòn Cau trở về với biển

Ngày 31.10, Khu bảo tồn biển Hòn Cau (xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng) cho biết 92 cá thể vích con (rùa biển quý hiếm) vừa nở thành công từ một ổ trứng được nhân viên phát hiện trên đảo Hòn Cau hồi tháng 9 đã khỏe mạnh, tự bò xuống biển, bơi về môi trường tự nhiên.

Theo đơn vị quản lý, các nhân viên khu bảo tồn phát hiện khu vực ổ trứng có dấu hiệu sụt cát. Nhận thấy rùa con có thể chuẩn bị nở, các nhân viên theo dõi, bảo vệ.

Đến khoảng 2 giờ sáng 31.10, cá thể vích con đầu tiên ngoi lên khỏi lớp cát và đến 6 giờ sáng, toàn bộ 92 rùa con đã chui khỏi ổ, đều khỏe mạnh.

Vích con đang tự về với biển cả trên đảo Hòn Cau ẢNH: KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU

Theo các nhân viên khu bảo tồn, đây là ổ trứng vích được phát hiện gồm 101 quả, do vích mẹ lên đẻ tại bãi Ba Hòn từ ngày 12.9.

Sau 49 ngày được bảo vệ, theo dõi, ổ trứng đạt tỷ lệ nở khá cao (92 con). Trước đó, ngày 4.9, một ổ trứng khác tại bãi Tàu cũng nở thành công. Trong tổng số 65 trứng, có 61 cá thể vích con chào đời sau 50 ngày, đạt tỷ lệ nở khoảng 94%.

Hai ổ trứng liên tiếp nở thành công cho thấy nỗ lực bền bỉ của lực lượng làm nhiệm vụ bảo tồn tại Hòn Cau. Công việc này không đơn giản chỉ là phát hiện ổ trứng rồi chờ ngày rùa con nở.

Nhân viên phải khoanh vùng, bảo vệ ổ trứng, theo dõi trong thời gian dài và hạn chế tối đa tác động từ bên ngoài. Khi rùa con chui khỏi cát, việc bảo vệ tiếp tục được duy trì để chúng an toàn trở về với biển.

Theo dõi, bảo vệ các ổ trứng vích đẻ tự nhiên, rồi ấp thành vích con cho trở về với môi trường biển tự nhiên ẢNH: KHU BẢO TỒN BIỂN HÒN CAU

Vích là loài rùa biển quý hiếm, nhạy cảm với sự xáo trộn của môi trường sinh sản. Chúng thường tìm đến những bãi biển yên tĩnh, ít chịu tác động của con người để lên đẻ trứng.

Vì vậy, giữ gìn các bãi đẻ, hạn chế tiếng ồn, ánh sáng và hoạt động xâm phạm khu vực sinh sản có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng duy trì quần thể rùa biển.

Khu bảo tồn biển Hòn Cau (còn gọi Cù Lao Câu) có diện tích khoảng 12.500 ha, trong đó đảo Hòn Cau rộng khoảng 140 ha.

Đây là một trong những địa điểm rùa biển thường tìm về sinh sản, chủ yếu từ tháng 5 đến tháng 10 hằng năm. Những ổ trứng được bảo vệ và nở thành công không chỉ bổ sung thêm cá thể rùa con cho tự nhiên, mà còn cho thấy giá trị thiết thực của công tác bảo tồn tại vùng biển này.