946 học sinh Hà Nội được tuyển thẳng lớp 10 trường công

Trong số 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 của Hà Nội năm nay, có 106 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; 653 học sinh khuyết tật; 182 học sinh đoạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và 5 học sinh dân tộc rất ít người.

Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, những học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng phải hoàn thành thủ tục nhập học tại trường THPT đăng ký tuyển thẳng từ ngày 25 đến 27.6. Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4 đến hết ngày 6.7.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã ban hành hướng dẫn về điều kiện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026 - 2027. Theo đó, có 6 nhóm đối tượng được tuyển thẳng lớp 10.

Trường hợp thứ nhất, học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025 - 2026 được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT trường phổ thông dân tộc nội trú.

Trường hợp thứ hai, học sinh các dân tộc rất ít người: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ.

Trường hợp thứ ba, học sinh khuyết tật, là học sinh bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng không bình thường khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Trường hợp thứ tư, học sinh THCS đoạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Trường hợp thứ năm, học sinh THCS đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định chọn cử.

Trường hợp thứ sáu, vận động viên giành huy chương trong các giải thi đấu thể thao quốc gia trở lên.

Về điều kiện đăng ký dự xét tuyển thẳng, Sở GD-ĐT Hà Nội quy định, học sinh thuộc đối tượng theo quy định (hoặc cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của học sinh) có nơi cư trú tại Hà Nội và thuộc đối tượng tuyển thẳng ở trên.

Học sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào một trường THPT công lập gần nhất thuộc xã, phường nơi học sinh cư trú. Nếu xã, phường nơi học sinh cư trú chưa có trường THPT công lập thì được đăng ký xét tuyển thẳng vào trường THPT công lập không chuyên gần nơi cư trú nhất.

Trường hợp học sinh đủ điều kiện tuyển thẳng mà không có nguyện vọng tuyển thẳng thì phải tham gia thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026 - 2027. Nếu có nguyện vọng tuyển thẳng vào các trường THPT công lập chất lượng cao hoặc trường THPT tư thục, học sinh liên hệ và đăng ký trực tiếp với trường.

Năm học 2025 - 2026, Hà Nội có 679 học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 công lập.