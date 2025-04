Những học sinh nào của TP.HCM được tuyển thẳng vào lớp 10?

Học sinh lớp 9 tại quận 11, TP.HCM tham quan và trải nghiệm hoạt động "Một ngày làm học sinh Trường THPT Nguyễn Hiền" ẢNH: BẢO CHÂU

Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, các đối tượng được tuyển thẳng lớp 10 đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS năm học 2024-2025 tại TP.HCM như sau:

Học sinh là người khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định).

Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định chọn cử.

Trong đó, Sở GD-ĐT quy định, học sinh THCS đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học do Bộ tổ chức hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong Chương trình giáo dục phổ thông được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng lớp 10 của tất cả các trường THPT tại TP.HCM (ngoại trừ trường chuyên).

Học sinh thuộc các diện xét tuyển thẳng lớp 10 còn lại có thể đăng ký vào các trường THPT (trừ trường chuyên và một số trường hợp đặc thù theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT). Trong đó đảm bảo trường đăng ký phải đáp ứng các điều kiện: gần nơi ở hiện tại (căn cứ nơi ở hiện tại trong VNeID của cha, mẹ, người bảo hộ) hoặc gần nơi làm việc của cha, mẹ, người bảo hộ, phù hợp với năng lực, điều kiện học tập của học sinh; phù hợp với khả năng tiếp nhận của trường.

Sở GD-ĐT khuyến khích học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về thể thao đăng ký xét tuyển thẳng vào 3 trường THPT gồm: Năng khiếu Thể dục thể thao; Năng khiếu Thể dục, thể thao Nguyễn Thị Định và Năng khiếu Thể dục, thể thao Bình Chánh để tiếp tục phát triển năng khiếu của bản thân. Do khi vào học tại các trường này học sinh được hưởng các chế độ áp dụng cho vận động viên trong quá trình tập luyện nếu được thi đấu cho đội tuyển thành phố.

Học sinh thuộc diện tuyển thẳng lớp 10 nộp hồ sơ trực tiếp tại trường THCS đang học lớp 9 từ nay đến ngày 10.5.

Hồ sơ đính kèm gồm tất cả loại giấy tờ sau: Học bạ; khai sinh; phiếu đăng ký dự thi in ra từ hệ thống có chữ ký của cha mẹ học sinh, học sinh và ký tên, đóng dấu của nhà trường (bản chính); căn cước công dân; giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy chứng nhận, giấy khen, quyết định do Sở GD-ĐT cử dự thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế theo đúng quy định.

Các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật hoặc quyết định cử dự thi phải được cấp hoặc tổ chức trong giai đoạn học THCS của học sinh.

Căn cứ vào hồ sơ tuyển thẳng, nguyện vọng đăng ký của thí sinh và thông tin cư trú hợp lệ (được xác định qua VNeID hoặc giấy xác nhận nơi cư trú có hiệu lực), hội đồng tuyển thẳng tiến hành phân bổ học sinh vào trường THPT công lập phù hợp. Quá trình xét tuyển sẽ ứng dụng bản đồ số để đánh giá khoảng cách địa lý, đồng thời cân nhắc toàn diện các yếu tố như năng lực học tập, tính thuận tiện trong việc đi lại, thứ tự ưu tiên nguyện vọng và khả năng tiếp nhận của nhà trường.

Dự kiến từ ngày 21 đến 31.5, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng lớp 10. Căn cứ hồ sơ đăng ký của thí sinh, hội đồng xét tuyển thẳng xem xét từng trường hợp cụ thể và phân bổ học sinh vào các trường THPT phù hợp trong cùng khu vực.

Sở GD-ĐT cũng lưu ý đối với các trường hợp tuyển thẳng lớp 10, trường được phân bổ có thể nằm ngoài nguyện vọng đăng ký ban đầu của thí sinh nhưng vẫn đảm bảo tối ưu cho điều kiện học tập của thí sinh.

Ngày 20.6, Sở GD-ĐT sẽ công bố danh sách học sinh trúng tuyển lớp 10 theo hình thức tuyển thẳng.