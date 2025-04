Tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM: Những mốc thời gian quan trọng cần lưu ý

Phụ huynh học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 cho con em bằng hình thức trực tuyến ẢNH: BÍCH THANH

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 sẽ được Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức vào ngày 6 và 7.6 với 3 môn thi bắt buộc ngữ văn, ngoại ngữ, toán (nếu thí sinh đăng kỳ nguyện vọng lớp 10 thường) và môn chuyên/tích hợp (nếu thí sinh đăng ký nguyện vọng trường chuyên/trường có lớp tích hợp).

Theo quy định của Sở GD-ĐT, mỗi học sinh có thể đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng vào lớp 10 tích hợp. Các trường THCS và giáo viên chủ nhiệm lớp 9 sẽ có nhiệm vụ hướng dẫn phụ huynh, học sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến tại trang ts10.hcm.edu.vn một cách thuận tiện nhất.

Sau đây là các mốc thời gian liên quan đến tuyển sinh lớp 10, phụ huynh, học sinh cần lưu ý để thực hiện:

Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân thực hiện 20.4.2025 25.4.2025 Phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường THCS phổ biến các văn bản, quy định, cách thức đăng ký, tư vấn nguyện vọng cho phụ huynh học sinh về các nội dung tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026. Phòng GD-ĐT, Các đơn vị có học sinh lớp 9. 15h00 ngày 2.5.2025 Chậm nhất 17h ngày 10.5.2025 Cho phép học sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh lớp 10 do Sở GD-ĐT quy định. Các đơn vị THCS nhập dữ liệu xét tốt nghiệp THCS, ưu tiên (nếu có) và hỗ trợ thí sinh đăng ký nếu có sự cố xảy ra. Các đơn vị có học sinh lớp 9. 15h00 ngày 5.5.2025 Chậm nhất 16h00 9.5.2025 Học sinh tốt nghiệp THCS ở các tỉnh khác nộp hồ sơ đăng ký dự thi chuyên tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. 12.5.2025 Chậm nhất 17h00 13.5.2025 Phòng GD-ĐT rà soát việc nhập liệu của các cơ sở (kể cả việc nhập liệu cho các đối tượng tuyển thẳng) và tiến hành khóa dữ liệu. Phòng GD-ĐT. Chậm nhất 18h00 13.5.2025 Khóa cổng đăng ký tuyển sinh 10 lần 1. Sau thời điểm này thí sinh và các đơn vị không thể thêm hay loại bỏ đăng ký dự thi. Phòng GD-ĐT, các đơn vị có học sinh lớp 9. Chậm nhất 16h00 14.5,2025 (dự kiến) Sở GD-ĐT phổ biến số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 học sinh đăng ký vào từng trường. Sở GD-ĐT. 17h00 14.5.2025 (dự kiến) Chậm nhất 17h00 19.5.2025 Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng (chỉ nhận điều chỉnh nguyện vọng, không thêm hoặc loại bỏ thí sinh ra khỏi danh sách). Phụ huynh và học sinh. Chậm nhất 16h00 22.5.2025 (dự kiến) Phòng GD-ĐT nhận dữ liệu đã có số báo danh và phòng thi từ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Sở GD-ĐT. Phòng GD-ĐT in danh sách dự thi, phiếu thu bài và triển khai phát phiếu báo danh cho thí sinh. Phòng GD-ĐT, Các đơn vị có học sinh lớp 9. 23.5.2025 Chậm nhất 17h00 27.5.2025 Sở GD-ĐT tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất các điểm thi. Sở GD-ĐT. 22.5.2025 Chậm nhất 17h00 25.5.2025 Niêm phong các phiếu đăng ký thi tuyển lớp 10 và chuyển về Phòng GD-ĐT. Phòng GD-ĐT, Các đơn vị có học sinh lớp 9. 26.5.2025 Chậm nhất 17h00 28.5.2025 Phát phiếu báo danh cho thí sinh. Các đơn vị có học sinh lớp 9. Chậm nhất 17h00 26.5.2025 (Dự kiến) Hướng dẫn công tác coi thi và bàn giao ban lãnh đạo điểm thi cho ban chỉ đạo quận, huyện, TP.Thủ Đức. Hội đồng thi tuyển sinh 10, ban chỉ đạo quận, huyện, TP.Thủ Đức. 27.5.2025 Chậm nhất 17h00 29.5.2025 Ban lãnh đạo điểm thi họp với ban chỉ đạo quận, huyện, TP.Thủ Đức. Ban chỉ đạo quận, huyện và ban lãnh đạo các điểm thi đặt trên địa bàn quận, huyện, TP.Thủ Đức. Chậm nhất 17h00 ngày 5.6.2025 (Dự kiến) Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào lớp 10. Sở GD-ĐT. Ngày 3.6.2025 Ban lãnh đạo điểm thi họp triển khai công việc của điểm thi, kiểm tra hồ sơ… Ban Coi thi. Ngày 4.6.2025 Hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 khảo sát tình hình chuẩn bị thi của các điểm thi. Hội đồng thi tuyển sinh 10. Ngày 6-7.6 Thi lớp 10 Toàn thể điểm thi.

Theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TP.HCM công bố cuối tuần qua, 115 trường THPT công lập tuyển 70.070 học sinh, đạt tỷ lệ 79% so với số học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS (tăng 14% so với năm học trước).