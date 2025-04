Tuyển sinh lớp 10: Học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng từ ngày 2.5

Học sinh lớp 9 sẽ có 9 ngày để thực hiện việc đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo đó, Sở GD-ĐT TP.HCM thông báo, từ lúc 15 giờ ngày 2.5, phụ huynh, học sinh có thể truy cập vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, đăng ký nguyện vọng lớp 10 trực tuyến để tham gia tuyển sinh vào các trường THPT công lập năm học 2025-2026.

Thời gian đăng ký nguyện vọng sẽ kết thúc chậm nhất vào lúc 17 giờ ngày 10.5. Các trường THCS nhập dữ liệu xét tốt nghiệp THCS, ưu tiên (nếu có) và hỗ trợ thí sinh đăng ký nếu có sự cố xảy ra.

Mỗi học sinh sẽ có tối đa 8 nguyện vọng lớp 10 trong đó có 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên và 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp.

Sau khi học sinh hoàn tất việc đăng ký thì dự kiến ngày 14.5, Sở GD-ĐT công bố số liệu học sinh đăng ký nguyện vọng ban đầu và nếu có nhu cầu, học sinh có thể thay đổi nguyện vọng đến 17 giờ ngày 19.5.

Những lưu ý quan trọng khi đăng ký nguyện vọng lớp 10

Theo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố, 115 trường THPT công lập tuyển 70.070 học sinh, đạt tỷ lệ 79% so với số học sinh dự kiến tốt nghiệp THCS (tăng 14% so với năm học trước).

Đánh giá tổng quan về chỉ tiêu tuyển sinh và mức độ cạnh tranh vào lớp 10 công lập năm nay, bà Nguyễn Đoan Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), cho hay với thực tế tổng số học sinh lớp 9 năm nay giảm khoảng 10.000 em so với năm học trước nhưng chỉ tiêu tuyển sinh tăng đến 14% cho thấy áp lực về độ cạnh tranh suất học trường công năm nay nhẹ nhàng hơn nhiều so với những mùa tuyển sinh trước đây. Thêm vào đó, cơ hội vào trường THPT tốp đầu rộng mở khi 4 trường: Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi không tổ chức lớp chuyên và tăng chỉ tiêu lớp thường với số lượng lớn.

Tương tự, hiệu trưởng một trường THCS tại Q.3 nhận định việc ngừng tuyển sinh lớp chuyên, bổ sung chỉ tiêu cho lớp thường khiến mức độ cạnh tranh vào các trường tốp đầu có thể giảm nhiệt. Trong những năm qua, trung bình mỗi năm 4 trường THPT kể trên tuyển tổng số 22 lớp 10 chuyên. Khi không còn tuyển lớp 10 chuyên thì các trường sẽ tăng chỉ tiêu lớp 10 thường nên HS sẽ có nhiều cơ hội vào các trường tốp đầu.