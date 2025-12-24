96 ngày 'chiến đấu' của bé trai 5 tuổi bị cha đốt xăng phỏng 80%

Ngày 24.12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết, bé trai 5 tuổi (ở tỉnh Tây Ninh) bị cha đổ xăng lên người và châm lửa vào tháng 8 đã hồi phục sau nhiều lần rơi vào tình trạng nguy kịch.

Trước đó, bé L. nhập viện trong tình trạng nguy kịch với bỏng độ 2 - 3, diện tích lên đến 80% cơ thể, bao gồm đầu, mặt, cổ, thân mình, tay chân và cơ quan sinh dục. Tay chân bé đổi màu từ trắng đến cháy xám, rỉ máu, da bong tróc nhiều vị trí, vết bỏng dơ, có nhiều bụi than bám dính...

Bé trai 5 tuổi bị bỏng nặng được đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tích cực cứu chữa ẢNH: BVCC

Bé bị bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, các đầu ngón tay - chân sạm đen, phải thở máy, được bù dịch chống sốc liên tục và trải qua những thời khắc sinh tử mỗi ngày.

Sau khi được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức ngoại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé được chuyển sang Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng - tạo hình. Tại đây, bé nằm phòng cách ly, hoàn toàn tiệt khuẩn và được chăm sóc tích cực hỗ trợ hô hấp. Sau đó, bé được ghép da từ người cậu ruột, chăm sóc dinh dưỡng tĩnh mạch, nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày.

Suốt 96 ngày qua, bé không “chiến đấu” một mình. Tình yêu thương và sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng đã cùng bé đi qua những ngày tháng khó khăn. Khi các vết thương phỏng lành dần, bé được khám tâm lý, tập vật lý trị liệu để tránh sẹo.

Hiện bé L. đã hồi phục ẢNH: BVCC

Theo bà Thanh Trúc, Điều dưỡng trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - bỏng - tạo hình, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bệnh nhi vẫn mang nỗi ám ảnh trong lòng. Khi bắt đầu tập vật lý trị liệu, bệnh nhi đau vì các vết sẹo căng cứng, nhưng vẫn cố gắng, cho thấy ý chí sống phi thường của một cậu bé mới 5 tuổi.

Theo bệnh viện, hồi giữa tháng 8, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng sớm tại một phòng trọ ở tỉnh Tây Ninh cũ do người cha đổ xăng châm lửa đốt đã khiến nhiều người trong gia đình thương vong. Cha mẹ và chị gái của bé L. đều không qua khỏi.

Bé L. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, điều trị rất tốn kém nên đã được Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí điều trị.