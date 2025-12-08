'96 Phút sinh tử' gây sốt phòng vé, Lâm Bách Hoành cùng đoàn phim đến TP.HCM giao lưu

96 Phút sinh tử (tựa gốc: 96 Minutes) là bộ phim hành động đầu tiên trong lịch sử điện ảnh xứ Đài lấy đề tài đường sắt cao tốc. Bộ phim quy tụ nhiều diễn viên thực lực như Lâm Bách Hoành, Tống Vân Hoa, Vương Bá Kiệt, Lý Lý Nhân, Diêu Dĩ Đề, Thái Phàm Hi. Nhịp phim có tiết tấu nhanh và dồn dập, sử dụng tàu cao tốc làm bối cảnh chính, kết hợp yếu tố nguy hiểm là bom hẹn giờ tạo nên bầu không khí vô cùng kịch tính và nghẹt thở.

Thay vì chọn giải pháp an toàn là quay phông xanh (green screen) rồi ghép cảnh, ê-kíp sản xuất đã chọn một lối đi tốn kém và mạo hiểm hơn nhiều là xây dựng bối cảnh thật kết hợp công nghệ LED hiện đại. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ được trang bị lên đến 700 màn hình LED tạo hiệu ứng chuyển động sống động, mang lại cảm giác hệt như con tàu đang chạy.

Tài tử Đài Loan Lâm Bách Hoành và Lý Lý Nhân (phải) trong buổi giao lưu tại TP. HCM Ảnh: HỮU TÍN

Được đầu tư khủng và lại là phim mở màn Liên hoan phim Đài Bắc và tranh giải tại Liên hoan phim giả tưởng quốc tế Bucheon (BIFAN), áp lực đặt lên vai đạo diễn trẻ Hồng Tử Huyên là không hề nhỏ. Tuy nhiên, trước ngày phim ra rạp Việt, vị đạo diễn này lại tỏ ra vô cùng tự tin vào "đứa con tinh thần" của mình.

Không chỉ có cháy nổ và hành động, 96 Phút sinh tử còn là câu chuyện về tình người trước ranh giới sinh tử. Đạo diễn Hồng Tử Huyên tiết lộ, có những phân cảnh xúc động mạnh đến mức ngay cả khi quay tại hiện trường, ông cũng đã bị lay động.

Lâm Bách Hoành cùng đoàn phim đến TP.HCM giao lưu

Trong 96 Phút sinh tử, Lâm Bách Hoành vào vai chuyên gia gỡ bom Tống Khang Nhân - một vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý phức tạp khi vừa phải đối mặt với kẻ thù, vừa ám ảnh bởi thất bại trong quá khứ. Nam diễn viên chia sẻ, bộ phim này sẽ khiến khán giả muốn chạy ngay về nhà để ôm lấy người thân.

Bên cạnh Lâm Bách Hoành, tài tử Lý Lý Nhân cũng có màn thể hiện ấn tượng. Tuy nhiên, khi được hỏi về nhân vật yêu thích nhất, anh lại dành lời khen ngợi đặc biệt cho nhân vật nữ cảnh sát trong phim.

'96 Phút sinh tử' gây sốt phòng vé, Lâm Bách Hoành cùng đoàn phim đến TP.HCM giao lưu

96 Phút sinh tử đã chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5.12. Bộ phim đang giữ danh hiệu "Phim nội địa có doanh thu cao nhất Đài Loan 2025, tạo nên một cơn sốt lớn và vượt qua cột mốc 200 triệu tệ, trở thành bộ phim đầu tiên của Đài Loan làm được điều này trong năm nay. Thành công vang dội này chủ yếu nhờ vào hiệu ứng truyền miệng siêu tốt và chất lượng điện ảnh đỉnh cao của phim tại quê nhà.