98 dự án đầu tư công ở Cà Mau trễ thời gian lập hồ sơ quyết toán

Ngày 18.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Sở Tài chính Cà Mau vừa có báo cáo về đầu tư công cho thấy, đến cuối tháng 10.2023, tỉnh này còn 35 dự án (DA) trễ thời gian quyết toán, với tổng mức đầu tư trên 411 tỉ đồng; 98 DA trễ thời gian lập hồ sơ quyết toán, với tổng mức đầu tư hơn 1.788 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo, đến cuối tháng 8.2023, số dư tạm ứng quá hạn 32,787 tỉ đồng thuộc 19 chủ đầu tư với 63 DA kéo dài qua nhiều năm khó có khả năng thu hồi. Trong đó, có trên 17,8 tỉ đồng do nhà thầu phá sản, hơn 2,4 tỉ đồng do chủ đầu tư giải thể, trên 4 tỉ đồng do các DA đình hoãn không thực hiện và trên 8,4 tỉ đồng do các nguyên nhân khác.

G.B

Theo đánh giá của Sở Tài chính, thời gian qua, công tác quyết toán vốn đầu tư, tất toán các DA hoàn thành sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn được các chủ đầu tư quan tâm, phối hợp thực hiện nhưng vẫn còn tồn đọng DA chưa được xử lý dứt điểm.

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cũng cho rằng, nguyên nhân chậm quyết toán DA xuất phát từ công tác quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng do phải chờ hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng phê duyệt để tổng hợp quyết toán chung toàn bộ DA; một số chủ đầu tư chưa tuân thủ quy trình, trình tự thủ tục trong đầu tư xây dựng, chưa quan tâm đúng mức đối với công tác quyết toán DA hoàn thành…