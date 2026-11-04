Á hậu Cẩm Ly lên tiếng về nhan sắc gây tranh cãi trước thềm thi quốc tế

Hình ảnh gây chú ý của Á hậu Cẩm Ly tại một sự kiện hồi tháng 9 Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH TIKTOK MCOVN

Thời gian qua, Á hậu Cẩm Ly trở thành cái tên "viral" trên mạng xã hội sau khi xuất hiện với diện mạo khác lạ tại một sự kiện ở quê nhà Phú Thọ hồi tháng 9. Cụ thể, trong đoạn clip được lan truyền, Cẩm Ly xuất hiện với lớp trang điểm nhẹ nhàng song đôi mắt lại sưng húp, có phần đỏ và thiếu sức sống.

Diện mạo này khiến người đẹp 10X nhận về nhiều ý kiến tiêu cực. Trong đó, một bộ phận fan sắc đẹp cho rằng cô trông "kém sắc" hơn so với hình ảnh được đăng tải trước đó. Đáng chú ý, vào cuối năm nay, Cẩm Ly sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Cosmo. Vì thế mà, cái tên Cẩm Ly luôn bị đặt lên "bàn cân" so sánh với những đại diện tiền nhiệm như Hoa hậu Phương Linh, Bùi Xuân Hạnh... Không dừng lại ở những nhận xét về ngoại hình, một số tài khoản còn đưa ra bình luận khiếm nhã, gây bức xúc dư luận.

Cẩm Ly nói gì về hình ảnh 'kém sắc'?

Tình trạng mắt sưng húp tại sự kiện hồi tháng 9 của người đẹp là do mắt bị kích ứng Ảnh: NVCC

Người đẹp 23 tuổi cho biết, cô thường xuyên theo dõi các nội dung về mình trên mạng xã hội. Dù có những bình luận khiến bản thân chạnh lòng, Cẩm Ly cho biết cô đón nhận những ý kiến này với tâm lý khá thoải mái và không để chúng ảnh hưởng quá nhiều đến mình.

Về clip "viral" hứng nhiều chỉ trích về nhan sắc, Cẩm Ly thừa nhận đôi mắt chính là điểm yếu trên gương mặt. Người đẹp cho biết bản thân bị dị ứng với keo dán mi và một số loại mỹ phẩm trang điểm mắt. Bên cạnh đó, vùng da quanh mắt khá mỏng và nhạy cảm nên dễ bị kích ứng khi phải trang điểm liên tục trong thời gian dài. Theo cô, dù đã sử dụng dầu tẩy trang chuyên dụng và thực hiện các thao tác làm sạch nhẹ nhàng, vùng da quanh mắt vẫn thường xuyên bị đỏ, khô, đau rát và sưng húp sau khi tẩy trang. Chân dài 10X chia sẻ có những ngày quay kéo dài từ 3 giờ sáng đến tận chiều, sau khi tẩy trang vùng da mắt bị rát, khiến cô vô cùng lo lắng.

Với tình trạng mắt như hiện tại, Cẩm Ly cho biết đang rất áp lực vì sắp đến ngày thi Miss Cosmo 2026 Ảnh: NVCC

Với tình trạng này, Cẩm Ly đã đi khám bác sĩ và được tư vấn nên dưỡng ẩm cũng như hạn chế tối đa việc trang điểm cho mắt. Song, người đẹp chia sẻ do đặc thù công việc phải luôn xuất hiện trong diện mạo chỉn chu với váy vóc và lớp trang điểm sắc sảo, nên vì thế việc này càng trở nên khó khăn hơn.

Người đẹp sinh năm 2003 bộc bạch, bản thân đang rất áp lực khi nghĩ đến hành trình tranh tài tại Miss Cosmo sắp tới. Bởi trong suốt thời gian tham gia cuộc thi, cô sẽ phải trang điểm thường xuyên, thậm chí từ sáng đến tối trong khoảng một tháng. Điều này khiến nàng hậu không khỏi băn khoăn về cách duy trì lịch trình hoạt động mà vẫn hạn chế ảnh hưởng đến vùng da nhạy cảm quanh mắt.

Với hành trình tranh tài vương miện quốc tế, người đẹp Phú Thọ đã dành nhiều tâm huyết cho công tác chuẩn bị cùng ê kíp Ảnh: NVCC

Chỉ còn chưa đầy 60 ngày trước khi chính thức mang sash Việt Nam tranh tài tại Miss Cosmo 2026, Cẩm Ly đang tích cực chuẩn bị cho hành trình này. Người đẹp cho biết đã chủ động đăng ký các khóa học trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp từ sớm. Theo cô, tại các cuộc thi quốc tế, thí sinh thường phải tự chuẩn bị diện mạo từ sáng sớm mà không có ê kíp hỗ trợ. Vì vậy, việc trang bị những kỹ năng cần thiết giúp Cẩm Ly chủ động hơn trong việc xây dựng hình ảnh, đồng thời đảm bảo sự chỉn chu trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Về định hướng hình ảnh ở lần "chinh chiến" này, Cẩm Ly cho biết cô yêu thích phong cách năng động, hiện đại và không muốn giới hạn bản thân trong một khuôn mẫu nhất định. Người đẹp mong muốn mang đến hình ảnh dung hòa giữa nền tảng tri thức của một cử nhân Quan hệ quốc tế, tinh thần hội nhập của công dân toàn cầu và sự quan tâm dành cho các giá trị bền vững.