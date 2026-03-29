Á hậu đạt IELTS 8.0 cùng dàn sao Việt lan tỏa cuộc thi 'Tổ quốc bình yên'

Thông qua cuộc thi Tổ quốc bình yên, ban tổ chức mong muốn lan tỏa những câu chuyện nhân văn, hành động cao đẹp, sự cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng, sự phối hợp hiệp đồng của nhân dân trong công cuộc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cuộc thi nhận được sự ủng hộ của nhiều sao Việt như đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đặng Thái Huyền, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, Hoa hậu Kiều Duy, Nam vương Tuấn Ngọc, Á hậu Phương Anh (IELTS 8.0), Á hậu Cẩm Ly…

Thông điệp của cuộc thi 'Tổ quốc bình yên'

Phương Anh hội ngộ Á hậu Cẩm Ly, Hoa hậu Kiều Duy và Nam vương Tuấn Ngọc tại sự kiện phát động cuộc thi Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cho biết cuộc thi được thực hiện nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân, đồng thời khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng môi trường số lành mạnh. “Mỗi tác phẩm không chỉ là sản phẩm dự thi, mà còn là một thông điệp đầy trách nhiệm, một hành động thiết thực góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống”, thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cho hay.

Cuộc thi dành cho học sinh từ lớp 8 trở lên, thí sinh có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Sản phẩm dự thi là video có thời lượng tối đa 5 phút, với hình thức thể hiện đa dạng như phóng sự, phim ngắn, tiểu phẩm, video kể chuyện… nội dung xoay quanh các chủ đề như định hướng giá trị sống, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng chống lừa đảo…

“Chúng tôi kỳ vọng mỗi tác phẩm dự thi không chỉ mang tính sáng tạo mà còn là một thông điệp tích cực, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh và lan tỏa trách nhiệm công dân trong xã hội số”, đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Màn trình diễn của ca sĩ Erik trong chương trình Ảnh: NSX

Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông điệp, cuộc thi hướng tới việc xây dựng một “mạng lưới phòng ngừa xã hội” rộng khắp. Khi mỗi người dân có đủ hiểu biết và bản lĩnh, đó cũng chính là nền tảng vững chắc để giữ gìn sự bình yên của đất nước. Đồng thời, cuộc thi góp phần “phủ xanh” không gian mạng bằng các nội dung chính thống, tích cực, qua đó từng bước đẩy lùi thông tin sai lệch, xuyên tạc.

Cuộc thi được tổ chức qua 3 vòng. Trong đó, vòng sơ loại tiếp nhận bài dự thi từ ngày 28.3.2026 đến hết tháng 7.2026; sau đó các tác phẩm sẽ được chấm chọn vào vòng sơ kết để lựa chọn những sản phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Đêm gala trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 9.2026 tại Hà Nội. Với thông điệp “bình yên không đến từ sự thờ ơ, mà được vun đắp mỗi ngày từ trách nhiệm và niềm tin”, cuộc thi không chỉ là một sân chơi sáng tạo mà còn là lời kêu gọi hành động đối với mỗi cá nhân trong xã hội.