Á hậu sở hữu IELTS 8.0: Áp lực khi đứng trên giảng đường

Á hậu Phương Anh: Tôi phải làm gương cho sinh viên

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Á hậu Phương Anh hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc mừng từ những sinh viên của mình. Hơn một năm trở thành giảng viên đại học, Phương Anh luôn cảm thấy may mắn khi được đứng lớp và chia sẻ những kiến thức đến với các bạn trẻ.

Nhan sắc ngọt ngào của Á hậu Phương Anh ở tuổi 27 Ảnh: FBNV

Bên cạnh những niềm vui, Á hậu sở hữu IELTS 8.0 cũng không ngại thừa nhận mình phải đối diện với nhiều áp lực từ công việc giảng dạy. Vì cô không chỉ công tác trong ngành giáo dục mà còn là người của công chúng. "Áp lực thì chắc chắn là có, nhưng tôi luôn cố gắng nhìn nó theo hướng tích cực. Việc là người của công chúng khiến tôi ý thức hơn trong từng lời nói và hành động. Còn là giáo viên thì buộc tôi phải luôn chỉn chu, nghiêm túc và là tấm gương cho sinh viên. Hai điều đó bổ trợ lẫn nhau và giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày", Phương Anh chia sẻ với Thanh Niên.

Á hậu Phương Anh còn thực hiện những clip ngắn vui nhộn để chia sẻ về công việc giảng dạy Ảnh: FBNV

Đối với Á hậu Phương Anh, nếu sân khấu chỉ cho cô vài phút tỏa sáng với những bộ trang phục lộng lẫy thì giảng đường là nơi cô được quan sát hành trình trưởng thành của các bạn trẻ. Thông qua đó, người đẹp sinh năm 1998 tìm lại được sự lắng đọng trong tâm hồn sau những hào quang rực rỡ của ánh đèn sân khấu.

Nói thêm về công việc giảng dạy của mình, Phạm Ngọc Phương Anh tâm sự cô cũng đối mặt nhiều tình huống trớ trêu. Cô kể: "Tôi gặp nhiều chuyện buồn cười lắm. Có những bạn lần đầu gặp đã xưng “con - cô” rất tự nhiên, làm tôi cảm giác mình già thêm cả chục tuổi trong một buổi học. Rồi cũng có những bạn hay để lại bình luận trên TikTok của tôi, lúc thì khen, lúc thì trêu ghẹo, đọc vừa buồn cười vừa thấy gần gũi như bạn bè. Cuối mỗi học kỳ hay dịp lễ, sinh viên thường tặng tôi những món quà nhỏ xinh, tấm thiệp hoặc món đồ tự làm. Dù là những món quà nhỏ nhưng làm tôi xúc động vì cảm nhận được tình cảm chân thành của các bạn. Những khoảnh khắc đó khiến công việc giảng dạy của tôi trở nên rất ấm áp và ý nghĩa".

Phạm Ngọc Phương Anh giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô không chỉ được ngưỡng mộ vì có nhan sắc thanh tú mà còn sở hữu IELTS 8.0 và DALF C1 (tiếng Pháp). Tháng 4.2024, cô tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, chuyên ngành thương mại toàn cầu tại Trường RMIT (TP.HCM).