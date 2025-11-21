Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Á hậu sở hữu IELTS 8.0: Áp lực khi đứng trên giảng đường

Minh Hy
Minh Hy
21/11/2025 06:26 GMT+7

Sau khi kết hôn với chồng doanh nhân, Á hậu Phương Anh lựa chọn tập trung phát triển con đường giảng dạy. Bên cạnh những niềm vui, người đẹp 9X cũng đối mặt với không ít áp lực.

Á hậu Phương Anh: Tôi phải làm gương cho sinh viên

Nhân dịp Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, Á hậu Phương Anh hạnh phúc khi nhận được nhiều lời chúc mừng từ những sinh viên của mình. Hơn một năm trở thành giảng viên đại học, Phương Anh luôn cảm thấy may mắn khi được đứng lớp và chia sẻ những kiến thức đến với các bạn trẻ.

Á hậu sở hữu IELTS 8.0: Áp lực khi đứng trên giảng đường - Ảnh 1.

Nhan sắc ngọt ngào của Á hậu Phương Anh ở tuổi 27

Ảnh: FBNV

Bên cạnh những niềm vui, Á hậu sở hữu IELTS 8.0 cũng không ngại thừa nhận mình phải đối diện với nhiều áp lực từ công việc giảng dạy. Vì cô không chỉ công tác trong ngành giáo dục mà còn là người của công chúng. "Áp lực thì chắc chắn là có, nhưng tôi luôn cố gắng nhìn nó theo hướng tích cực. Việc là người của công chúng khiến tôi ý thức hơn trong từng lời nói và hành động. Còn là giáo viên thì buộc tôi phải luôn chỉn chu, nghiêm túc và là tấm gương cho sinh viên. Hai điều đó bổ trợ lẫn nhau và giúp tôi trưởng thành hơn mỗi ngày", Phương Anh chia sẻ với Thanh Niên.

Á hậu sở hữu IELTS 8.0: Áp lực khi đứng trên giảng đường - Ảnh 2.

Á hậu Phương Anh còn thực hiện những clip ngắn vui nhộn để chia sẻ về công việc giảng dạy

Ảnh: FBNV

Đối với Á hậu Phương Anh, nếu sân khấu chỉ cho cô vài phút tỏa sáng với những bộ trang phục lộng lẫy thì giảng đường là nơi cô được quan sát hành trình trưởng thành của các bạn trẻ. Thông qua đó, người đẹp sinh năm 1998 tìm lại được sự lắng đọng trong tâm hồn sau những hào quang rực rỡ của ánh đèn sân khấu.

Nói thêm về công việc giảng dạy của mình, Phạm Ngọc Phương Anh tâm sự cô cũng đối mặt nhiều tình huống trớ trêu. Cô kể: "Tôi gặp nhiều chuyện buồn cười lắm. Có những bạn lần đầu gặp đã xưng “con - cô” rất tự nhiên, làm tôi cảm giác mình già thêm cả chục tuổi trong một buổi học. Rồi cũng có những bạn hay để lại bình luận trên TikTok của tôi, lúc thì khen, lúc thì trêu ghẹo, đọc vừa buồn cười vừa thấy gần gũi như bạn bè. Cuối mỗi học kỳ hay dịp lễ, sinh viên thường tặng tôi những món quà nhỏ xinh, tấm thiệp hoặc món đồ tự làm. Dù là những món quà nhỏ nhưng làm tôi xúc động vì cảm nhận được tình cảm chân thành của các bạn. Những khoảnh khắc đó khiến công việc giảng dạy của tôi trở nên rất ấm áp và ý nghĩa".

Phạm Ngọc Phương Anh giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô không chỉ được ngưỡng mộ vì có nhan sắc thanh tú mà còn sở hữu IELTS 8.0 và DALF C1 (tiếng Pháp). Tháng 4.2024, cô tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi, chuyên ngành thương mại toàn cầu tại Trường RMIT (TP.HCM).

Tin liên quan

Á hậu Phương Anh trở thành giảng viên đại học RMIT

Á hậu Phương Anh trở thành giảng viên đại học RMIT

Song song với hoạt động nghệ thuật, Á hậu Phương Anh tham gia công việc giảng dạy tại Trường đại học RMIT TP.HCM. Đây cũng là bước đệm giúp cô học lên tiến sĩ.

Khám phá thêm chủ đề

Á hậu Á hậu Phương Anh IELTS 8.0 giảng viên đại học áp lực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận