Á hậu Giang Thái tiết lộ cát sê sau 2 năm đăng quang

Hai năm kể từ ngày đội vương miện Á hậu Đại dương Việt Nam 2023, Giang Thái cho biết điều lớn nhất cô nhận được chính là sự trưởng thành. Người đẹp 9X tâm sự danh hiệu như lời nhắc nhở về việc mỗi lời nói, hành động của mình đều đại diện cho hình ảnh một cô gái hiện đại, nên cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu như trước đây, Giang Thái có phần bộc trực, phản ứng theo cảm xúc thì ở hiện tại, cô học cách tìm hiểu, suy nghĩ thấu đáo trước khi phát ngôn.

Á hậu Giang Thái ngày càng nhuận sắc sau hai năm đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam ẢNH: NVCC

Danh hiệu không chỉ giúp Giang Thái tự tin hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội công việc. Uy tín trong nghề được nâng cao, những lời mời dẫn chương trình, sự kiện, chụp ảnh thương hiệu… đến nhiều hơn. Cô chia sẻ: “Khi đã là á hậu, tôi luôn cân nhắc hình ảnh của mình, và sự tự tin của một người đẹp chắc chắn có một sức nặng khác. Danh hiệu đã giúp tôi có thêm niềm tin và nhiều cơ hội để khẳng định khả năng”.

Giang Thái: Cát sê tăng vì xứng đáng và lo cho ê-kíp

Trả lời Thanh Niên, người đẹp cho biết thực tế mức cát sê của Giang Thái đã có sự thay đổi, và có tăng lên so với trước đây. Về con số cụ thể thì hơi khó để chia sẻ, nhưng Giang Thái khẳng định rằng sự điều chỉnh này là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì ngoài danh hiệu á hậu, Giang Thái còn nỗ lực rất nhiều trong việc trau chuốt từng khâu dẫn chương trình, kịch bản cũng như phong cách làm nghề. Do đó, việc tăng cát sê là minh chứng cho sự cố gắng và giá trị lao động.

Người đẹp 9X khẳng định bản thân qua vai trò MC chuyên nghiệp tại nhiều sự kiện ẢNH: NVCC

Đồng thời nàng hậu nhấn mạnh mức cát sê mới không chỉ phản ánh danh tiếng cá nhân mà còn để bảo đảm chi phí cho ê-kíp đứng sau mỗi dự án. “Theo tôi cát sê là yếu tố đầu tiên để khách hàng đánh giá mình như thế nào. Nếu cát sê quá thấp thì sẽ rất khó vì nó liên quan về hình ảnh, ê-kíp, trang phục, rất nhiều chi phí khác nên với một khách hàng đưa cát sê quá thấp thì chắc chắn tôi không thể nhận. Nhưng với những chương trình liên quan từ thiện hoặc chương trình của cộng đồng thì tôi rất sẵn sàng, chỉ gọi là chi phí vui vẻ hoặc là “lấy lộc” thôi”, Giang Thái nói thêm.

Tuy nhiên, điều Giang Thái luôn giữ vững là mức chi phí dù có thay đổi thì vẫn đảm bảo hợp lý và công bằng, để những anh chị, đối tác đã đồng hành cùng mình từ trước khi có danh hiệu vẫn cảm thấy thoải mái khi hợp tác.

Không lo ngại cạnh tranh

Trước bối cảnh mỗi năm lại có nhiều hoa hậu, á hậu mới xuất hiện, Giang Thái nhìn nhận đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng tài năng và bản lĩnh. Theo Giang Thái, sự cạnh tranh trong nghề phụ thuộc vào uy tín và năng lực cá nhân. Cô cho rằng nếu mỗi người đủ nỗ lực thì sẽ không cần lo ngại chuyện bị thay thế. Thay vì lo lắng, nàng hậu tập trung nâng cấp bản thân bằng kiến thức và trải nghiệm, bởi đây mới là con đường phát triển bền vững.

Giang Thái cho biết đang chuẩn bị nhiều kế hoạch mới hướng đến cộng đồng ẢNH: NVCC

Dù gặt hái “quả ngọt” từ danh hiệu, Giang Thái vẫn trăn trở vì chưa thực hiện được dự án cộng đồng đúng kỳ vọng. Các dự án cộng đồng dành cho phụ nữ hiện đại là tâm huyết của cô nhưng hiệu ứng chưa đủ lan tỏa.

Giang Thái sinh năm 1997, từng vào top 10 Én vàng 2019, đoạt giải The Best Voice tại Gương mặt truyền hình 2022 và Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Cô hiện tại hoạt động với vai trò MC và đang chuẩn bị nhiều kế hoạch mới hướng đến cộng đồng.