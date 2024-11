Đến với thử thách của ON TRENDING, Á quân 2 The Next Gentleman 2024 Kang Chul đã thách á hậu Hương Ly nói xấu Mai Ngô, khiến mặt người đẹp "xịt keo cứng ngắc". Sau đó, á hậu Hương Ly "hào hứng" chê thẳng Mai Ngô từ tính tình đến ngoại hình. Kang Chul cũng nhanh chóng lấy điện thoại quay lại toàn bộ gửi ngay đến supporter Mai Ngô của mình.

Á hậu Hương Ly ‘nói xấu’ Mai Ngô trên sóng livestream ON TRENDING

Tuy nhiên còn những bí mật nào nữa sau đêm chung kết mà dàn The Next Gentleman 2024 mang đến và hé lộ trong buổi live thứ 4 của ON TRENDING.

