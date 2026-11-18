Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chụp màn hình một tài khoản liên tục đăng tải bình luận tiêu cực, đào lại hình ảnh quá khứ để công kích một cá nhân khác. Từ việc tài khoản này được cho là có kết bạn với Á hậu Lona Kiều Loan (tên thật là Nguyễn Hà Kiều Loan), một bộ phận cư dân mạng đặt nghi vấn người đẹp có liên quan.

Trước những bàn luận, Kiều Loan đăng tải bài viết trên trang cá nhân để làm rõ. Cô cho biết những hình ảnh đang lan truyền thực chất được ghép từ hai ảnh nhỏ và xuất hiện trong nhiều bình luận trên mạng xã hội.

"Tôi hoàn toàn không tương tác hay liên quan gì đến trang đó, dù chính trang này từng trực tiếp nhắn tin xin tôi phản hồi để gửi những hình ảnh và thông tin không chuẩn mực, chưa được xác thực", cô viết. Theo Kiều Loan, vì từng gặp những trường hợp tương tự nên cô đã chặn tài khoản và không tiếp tục quan tâm.

Kiều Loan từng chia sẻ công khai việc can thiệp thẩm mỹ mắt, ngực và cánh mũi nhằm hoàn thiện ngoại hình. Cô được nhận xét nhan sắc ngày càng sắc sảo Ảnh: KIẾNG CẬN TEAM

Á hậu cho biết sự việc thực tế đã diễn ra từ vài tháng trước. Cô cũng đã thay ảnh đại diện gần hai tháng, nhưng không hiểu vì sao hình ảnh chụp màn hình từ ảnh đại diện cũ lại bất ngờ được lan truyền trở lại. Kiều Loan cho hay đã thử tìm lại tài khoản trong danh sách chặn, kho lưu trữ tin nhắn và Messenger nhưng đều không thấy.

Cô cũng đặt câu hỏi về cách những hình ảnh này được lan truyền, cho rằng mọi người nên tìm hiểu câu chuyện thay vì vội tin vào thông tin chưa được kiểm chứng. Đồng thời cho biết nếu có thể truy tìm thông tin tài khoản, cô sẽ nhờ mọi người hỗ trợ để làm rõ những nghi ngờ.

Trong bài đăng, người đẹp còn đề cập đến việc bản thân thường xuyên được nhắc đến qua những nội dung liên quan đến cuộc sống riêng tư, các nhận định về tài chính hay chuyện tình cảm. Kiều Loan cho biết từng bày tỏ mong muốn hạn chế những nội dung này nhằm tránh tạo thêm bàn luận không cần thiết.

"Tóm lại, tôi chỉ muốn tập trung vào việc học và cuộc sống của mình thôi. Nếu là những thông tin chưa có căn cứ xác thực, xin mọi người hãy đặt nghi vấn và xâu chuỗi câu chuyện lại để các câu chuyện vô căn cứ sẽ không đi quá xa", cô chia sẻ.

Khép lại bài đăng, Kiều Loan khẳng định sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình thực hiện, đồng thời lên tiếng nếu bị gán ghép những chuyện không liên quan. "Nếu là chuyện tôi làm, tôi sẽ nhận và chịu trách nhiệm. Còn nếu không phải, tôi sẽ nói rõ, với cả những người tin tưởng lẫn những người vẫn còn hoài nghi", Kiều Loan bày tỏ.

Kiều Loan ra sao ở tuổi 26?

Nguyễn Hà Kiều Loan sinh năm 2000, giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2019. Sau 7 năm, Nguyễn Hà Kiều Loan có nhiều thay đổi trong định hướng hoạt động. Người đẹp từng đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2019 và vào top 10 chung cuộc. Sau đó, cô thử sức ở lĩnh vực âm nhạc, góp mặt trong top 10 King of Rap, đồng thời đảm nhận vai trò huấn luyện viên, người dẫn chương trình trong một số chương trình truyền hình thực tế.

Bên cạnh hoạt động giải trí, Kiều Loan gây chú ý khi thông báo trúng tuyển ngành Y khoa tại Trường đại học Văn Lang và Trường đại học quốc tế Hồng Bàng ở tuổi 25. Cô cho biết sẽ tập trung cho việc học, song vẫn duy trì các hoạt động nghệ thuật. Trên mạng xã hội, người đẹp cũng thường chia sẻ hình ảnh về cuộc sống, những chuyến du lịch và phong cách sống hiện đại.