Á hậu Kiều Loan ở tuổi 26: Nhan sắc quyến rũ, cuộc sống sang chảnh

An Hạ
20/03/2026 10:35 GMT+7

Sau các cuộc thi nhan sắc, Á hậu Kiều Loan tiếp tục tham gia nhiều hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Bên cạnh sự nghiệp, thông tin về đời sống cá nhân của người đẹp cũng được quan tâm.

Kiều Loan tên đầy đủ là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000. Cô từng đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019, sau đó dự thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019, ghi tên mình vào top 10 chung cuộc. Sau hành trình "chinh chiến" đó, nàng hậu gen Z gây bất ngờ khi lấn sân sang âm nhạc và vào top 10 King of Rap. Ngoài ra, cô còn làm huấn luyện viên và host của các chương trình truyền hình thực tế.

Kiều Loan thay đổi ra sao sau 7 năm?

Sau khi đăng quang, Kiều Loan từng chia sẻ công khai việc can thiệp thẩm mỹ mắt, ngực và cánh mũi nhằm hoàn thiện ngoại hình. Cô được nhận xét nhan sắc ngày càng sắc sảo so với thời điểm mới "chinh chiến" tại cuộc thi trong nước

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Kiều Loan còn gây chú ý khi công bố kết quả trúng tuyển đại học ở tuổi 25. Cô cho biết mình trúng tuyển ngành Y khoa tại Trường đại học Văn Lang và Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng

Bên dưới bài đăng thông báo trúng tuyển trên trang cá nhân hơn 200.000 lượt theo dõi, nàng hậu gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã quan tâm cô suốt thời gian qua. Nàng hậu gen Z cho biết sẽ tập trung học tập thật tốt. Song song đó, cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật và học tập, Nguyễn Hà Kiều Loan còn thử sức với vai trò MC trong một số cuộc thi hoa hậu. Người đẹp được khán giả nhận xét có phong cách dẫn dắt tự nhiên, năng động

Cô từng được nhắc đến với một số tin đồn tình cảm khi xuất hiện những hình ảnh được cho là nàng hậu và một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng. Tuy nhiên, người đẹp không đưa ra phát ngôn chính thức liên quan đến các thông tin này

Ngoài chuyện tình cảm, Kiều Loan còn thường được nhắc đến với danh xưng “phú bà” nhờ khối tài sản không phải dạng vừa

Một số hình ảnh được Kiều Loan chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy không gian sinh hoạt được thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, các thông tin chi tiết về tài sản cá nhân không được cô công bố cụ thể

Người đẹp thường xuất hiện với trang phục và phụ kiện đến từ nhiều thương hiệu quốc tế xa xỉ

Bên cạnh công việc và sinh hoạt thường ngày, Kiều Loan còn duy trì lối sống năng động. Cô thường xuyên di chuyển, du lịch và cập nhật hình ảnh tại nhiều địa điểm khác nhau

Nhìn lại chặng đường sau 7 năm đăng quang, Nguyễn Hà Kiều Loan có nhiều thay đổi trong định hướng hoạt động, từ lĩnh vực giải trí đến việc theo đuổi học tập chuyên môn. Bên cạnh những thông tin được công khai, đời sống cá nhân của cô vẫn được giữ ở mức riêng tư. Hiện tại, người đẹp tiếp tục duy trì các hoạt động nghệ thuật song song với việc học.

Sau 7 năm tạm dừng việc học đại học, Á hậu Kiều Loan khiến các fan sắc đẹp Việt bất ngờ vì thông báo trúng tuyển ngành y khoa của Trường đại học Văn Lang và Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng.

