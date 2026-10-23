Á hậu làm đạo diễn catwalk tại Miss Charm Vietnam 2026 là ai?

Từng chinh phục các đấu trường nhan sắc trong nước và quốc tế, Nguyễn Thanh Thanh không xem danh hiệu là đích đến cuối cùng. Người đẹp sinh năm 1999 lựa chọn phát triển sự nghiệp ở vai trò đạo diễn catwalk, huấn luyện trình diễn và đào tạo người mẫu.

Nguyễn Thanh Thanh là gương mặt từng ghi dấu tại nhiều cuộc thi sắc đẹp. Cô đạt danh hiệu Á khôi 1, đồng thời giành giải Người đẹp thời trang tại Hoa khôi Sông Vàm 2022; lọt Top 6 Người đẹp Biển tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023; giành Á hậu 2 cùng giải Người đẹp Biển tại Hoa hậu Văn hóa Hữu nghị Quốc tế 2025.

Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi ánh đèn sân khấu với tư cách thí sinh, Thanh Thanh từng bước xây dựng vị trí trong lĩnh vực thời trang và sản xuất sự kiện. Theo cô, danh hiệu có thể mở ra cơ hội, nhưng năng lực chuyên môn mới là yếu tố quyết định khả năng gắn bó lâu dài với nghề.

Từ thí sinh nhan sắc đến người đứng sau sân khấu

Tốt nghiệp cử nhân thiết kế thời trang tại Đại học Tôn Đức Thắng, Thanh Thanh từng giành giải Khuyến khích tại Hội thi Học sinh, Sinh viên giỏi nghề TP.HCM năm 2019. Nền tảng học thuật cùng hơn 7 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực quảng cáo, thời trang, thương mại điện tử và sản xuất sự kiện giúp cô tích lũy kiến thức thực tế, từng bước đảm nhận những vai trò đòi hỏi khả năng tổ chức và điều phối.

Cô từng tham gia đạo diễn catwalk, quản lý người mẫu tại nhiều chương trình và chiến dịch thương mại, trong đó có họp báo xe Priti 125, sân khấu Start your miles của SYM Việt Nam tại Vietnam motor show 2024 và show diễn kỷ niệm 10 năm Shaping the future của Takashimaya Việt Nam.

Á hậu Nguyễn Thanh Thanh lựa chọn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đạo diễn catwalk và đào tạo trình diễn sau khi đạt nhiều thành tích tại các cuộc thi nhan sắc ẢNH: NVCC

Năm 2026, Thanh Thanh đảm nhận vai trò đạo diễn catwalk cho Fashion show và đêm chung kết Miss Charm Vietnam 2026, đồng thời tham gia đào tạo kỹ năng trình diễn cho các thí sinh. Cô cũng mở rộng hoạt động chuyên môn ra khu vực khi làm cố vấn, giám khảo chương trình thực tế Miss & Mister Cosmo Cambodia 2026, đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên quốc tế tại Cosmo Cambodia Academy và huấn luyện viên catwalk cho chung kết Siêu mẫu nhí toàn cầu 2026 tại Thái Lan.

Chia sẻ về lựa chọn nghề nghiệp, Thanh Thanh cho biết trải nghiệm từng đứng trên sân khấu với tư cách thí sinh giúp cô thấu hiểu áp lực, sự hồi hộp và khát khao tỏa sáng của các cô gái. Khi chuyển sang công việc hậu trường, cô nhận ra trách nhiệm của người làm chuyên môn không chỉ dừng ở việc tạo nên những bước đi đẹp, mà còn nằm ở khả năng định hướng, điều phối và góp phần tạo nên thành công chung của chương trình.

“Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ đến mình như một người đẹp từng sải bước trên sân khấu, mà muốn được công nhận là một người có khả năng kiến tạo, định hướng và chịu trách nhiệm đến cùng cho sự thành công của một chương trình”, cô bày tỏ.

Á hậu Nguyễn Thanh Thanh nói gì về chiến thắng của Trà My tại Miss Charm Vietnam 2026?

Theo sát các thí sinh trong quá trình đào tạo tại Miss Charm Vietnam 2026, Thanh Thanh cho biết cô xúc động khi chứng kiến một cô gái chạm tay đến vương miện. Từng trải qua hành trình thi nhan sắc, cô hiểu để đi đến khoảnh khắc đăng quang, mỗi thí sinh đều phải nỗ lực và vượt qua nhiều thử thách.

“Vì vậy, khi bất cứ cô gái nào đăng quang, tôi đều cảm thấy xúc động và mừng cho họ. Tôi luôn nhắn nhủ với các thí sinh rằng vương miện và danh hiệu chỉ là bước khởi đầu, chúng ta còn cả một hành trình dài phía sau”, Thanh Thanh chia sẻ.

Với Nguyễn Ngọc Trà My, tân Miss Charm Vietnam, cô kỳ vọng người đẹp sẽ tiếp tục nỗ lực, hoàn thiện bản thân để chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường quốc tế. Theo Thanh Thanh, đăng quang không đồng nghĩa với việc hành trình đã khép lại; ngược lại, đây là thời điểm người chiến thắng phải chứng minh năng lực và trách nhiệm của mình với danh hiệu.

Từng trải qua hành trình thi nhan sắc, Thanh Thanh bày tỏ niềm vui khi Nguyễn Ngọc Trà My đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 và kỳ vọng tân hoa hậu tiếp tục hoàn thiện bản thân trước chặng đường quốc tế ẢNH: NVCC

Nhắc đến những thí sinh có tiềm năng nhưng chưa đạt thứ hạng như kỳ vọng, Thanh Thanh cho rằng kết quả một cuộc thi không nên được xem là dấu chấm hết. Cô ví quá trình trưởng thành của người đẹp như việc mài giũa một viên ngọc, đòi hỏi thời gian, sự đầu tư và thời điểm thích hợp để tỏa sáng. “Tôi hy vọng các bạn lấy đó làm bài học, cải thiện lại bản thân và tiếp tục quay trở lại trong lần tới với sự trưởng thành hơn”, cô nói.

Trước câu hỏi về khả năng tiếp tục tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế, Thanh Thanh cho biết hiện tại cô ưu tiên xây dựng và phát triển công việc chuyên môn. Với cô, việc trở lại đường đua nhan sắc không phải lựa chọn đã khép lại, nhưng cần đúng cơ hội và thời điểm.

“Việc có tiếp tục đi thi hay tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế vẫn là một cánh cửa mở. Nếu trong tương lai tôi cảm thấy có một cơ hội, một cuộc thi phù hợp với thời điểm của mình, tôi sẽ cân nhắc và quay trở lại đường đua nhan sắc”, Thanh Thanh cho biết.

Ở thời điểm hiện tại, người đẹp chọn đầu tư vào năng lực đào tạo, tổ chức và phát triển trình diễn. Hành trình của Nguyễn Thanh Thanh cho thấy một hướng đi khác sau danh hiệu: thay vì chỉ xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, cô muốn góp phần tạo nên sân khấu, đồng hành cùng những gương mặt mới và xây dựng giá trị nghề nghiệp từ chính kinh nghiệm của mình.