Cuộc sống hiện tại của nữ người mẫu từng 'gây sốt' mạng xã hội

Quỳnh Thy khoe dáng nóng bỏng. Sở hữu hình thể chuẩn, cô tự tin biến hóa trong nhiều phong cách khác nhau Ảnh: NVCC

Mới đây, Quỳnh Thy tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên bìa digital của Harper’s Bazaar Serbia với bộ hình thời trang mang tên Endless Summer. Được giới thiệu trên ấn phẩm trực tuyến của tạp chí, sự xuất hiện lần này của người mẫu Việt đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Quỳnh Thy tiết lộ 'tin vui'

Bên cạnh dấu ấn trên ấn phẩm thời trang quốc tế, Quỳnh Thy cũng nhận được lời mời tham dự Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 – một trong những sự kiện điện ảnh có lịch sử lâu đời và uy tín. Hai dấu mốc trong lĩnh vực thời trang và điện ảnh cho thấy định hướng phát triển đa lĩnh vực của người đẹp 8X, từ sàn diễn, thời trang đến màn ảnh rộng và hoạt động sản xuất phim.

Trước đó, Quỳnh Thy gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Một thời ta đã yêu. Những câu thoại trong phim của người đẹp bất ngờ gây sốt, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Ảnh: NVCC

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành người mẫu, Quỳnh Thy từng xây dựng hình ảnh riêng trong làng thời trang Việt Nam. Không dừng lại ở vai trò siêu mẫu, cô tiếp tục mở rộng con đường nghệ thuật sang diễn xuất và sản xuất phim, theo đuổi những dự án đòi hỏi sự đầu tư dài hạn và khả năng sáng tạo ở nhiều vai trò khác nhau.

Song song với thời trang, Quỳnh Thy đang tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh với vai trò nhà sản xuất và diễn viên chính trong Một thời ta đã yêu. Chia sẻ về hướng đi này, cô tiết lộ bản thân cũng đối diện với những thách thức trong quá trình thực hiện dự án cùng khát vọng kể những câu chuyện giàu cảm xúc.

Với vai trò diễn viên và nhà sản xuất phim, Quỳnh Thy hướng đến việc kết nối sâu hơn với cộng đồng điện ảnh, đồng thời tìm kiếm cơ hội phát triển các dự án và mở rộng giao lưu nghệ thuật vượt ra ngoài thị trường trong nước.

Quỳnh Thy ấp ủ nhiều dự án mới tại thị trường trong nước lẫn quốc tế Ảnh: NVCC

Quỳnh Thy chia sẻ: “Cơ duyên hợp tác cùng Harper’s Bazaar Serbia đến với tôi từ những kết nối và cơ hội làm việc với các ê kíp quốc tế trong hành trình tham dự các sự kiện điện ảnh. Tôi rất trân trọng khi nhận được lời mời hợp tác lần này, bởi đây không chỉ là cơ hội chia sẻ câu chuyện cá nhân mà còn giúp bản thân kết nối với những góc nhìn sáng tạo mới trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật”.

Với Quỳnh Thy, mỗi lần hợp tác đều là một trải nghiệm đáng quý, mở ra những cơ hội mới để học hỏi, phát triển và đưa hành trình nghệ thuật của mình đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Sắp tới, Quỳnh Thy sẽ tiếp tục trau dồi khả năng diễn xuất, đồng thời ấp ủ nhiều dự án mới tại Việt Nam và thị trường quốc tế. Với định hướng phát triển song song trong vai trò diễn viên và nhà sản xuất, cô kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân trên hành trình điện ảnh.