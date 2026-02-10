Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Biểu tượng gợi cảm' thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao?

Hữu Tín
Hữu Tín
10/02/2026 08:37 GMT+7

Từng được mệnh danh là 'biểu tượng gợi cảm' thập niên 2000 và là nghệ sĩ Việt đầu tiên xuất hiện trên tạp chí Maxim, Quỳnh Thy bất ngờ xuất hiện với hình ảnh nền nã, thướt tha trong tà áo dài đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Từng là gương mặt đình đám cùng thời với Hồ Ngọc Hà, siêu mẫu Anh Thư, Đinh Ngọc Diệp... Quỳnh Thy ghi dấu ấn đậm nét trong làng mẫu Việt thập niên 2000 với vẻ đẹp lai tây và phong cách gợi cảm. Không tự đóng khung mình trong danh xưng "biểu tượng gợi cảm" hay danh hiệu Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2017, cô còn ghi dấu ấn qua các dự án phim 39 Độ yêu, Sắc đẹp và danh vọng và thậm chí lấn sân ca hát.

Sau thời gian tôi luyện bản lĩnh thương trường tại Mỹ, Quỳnh Thy giờ đây tái xuất với tâm thế mới. Không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn, cô trở về với vai trò là một nhà đầu tư - sản xuất phim, đánh dấu sự chuyển mình về hình ảnh lẫn tư duy nghệ thuật.

Sắc vóc của Quỳnh Thy ở tuổi 42

"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 1.

Không còn là "biểu tượng gợi cảm" táo bạo ngày nào, Quỳnh Thy trong bộ ảnh đón Xuân Bính Ngọ 2026 chọn thiết kế áo dài cách điệu của NTK Oceana London. Sắc đỏ chủ đạo vừa gợi không khí lễ nghi truyền thống, vừa mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng. Người đẹp chia sẻ, áo dài với cô là biểu tượng của sự bình an và kết nối với các giá trị văn hóa Việt

Ảnh: ĐỨC ANH

"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 2.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 3.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 4.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 5.

Dù đã rời xa sàn diễn chuyên nghiệp khá lâu, Quỳnh Thy vẫn giữ được số đo vàng 85-67-89 cm. Bí quyết của cựu người mẫu nằm ở việc ăn uống điều độ, tập luyện đều đặn và áp lực công việc khi chạy dự án phim

Ảnh: ĐỨC ANH

"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 6.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 7.

Thiết kế được Quỳnh Thy lựa chọn có phom dáng ôm nhẹ, cổ cao truyền thống và phần tà rủ chạm đất, giúp tôn lên vẻ thanh thoát mà không gò bó. Chất liệu vải mỏng nhẹ, bắt sáng vừa phải giúp sắc đỏ trở nên trầm ấm, phù hợp với không gian kiến trúc cổ kính của Lăng ông Bà Chiểu (TP.HCM)

Ảnh: ĐỨC ANH

"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 8.

Quỳnh Thy tâm sự, khoác lên mình trang phục truyền thống ngày đầu năm là lúc cô tìm thấy sự an yên, nhìn lại hành trình đầy thăng trầm từ Việt Nam sang Mỹ. Nữ siêu mẫu chọn gam màu hồng phấn (pastel) với thiết kế phom dáng suông rộng kết hợp cùng quần lụa xếp ly mang đến vẻ đẹp bay bổng, phóng khoáng nhưng vẫn giữ trọn nét duyên dáng Á Đông

Ảnh: ĐỨC ANH

"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 9.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 10.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 11.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 12.

Cận cảnh nhan sắc "bị thời gian bỏ quên" của Quỳnh Thy. Chi tiết cổ yếm cách điệu và phần tay loe voan mỏng tạo nên sự giao thoa tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Điểm nhấn là nhành hoa cài tóc và đôi bông tai ngọc trai tối giản, giúp tôn lên gương mặt thanh tú mà không cần trang sức cầu kỳ

Ảnh: ĐỨC ANH

"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 13.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 14.
"Biểu tượng gợi cảm" thập niên 2000 Quỳnh Thy giờ ra sao? - Ảnh 15.

Dù bộ trang phục không ôm sát, người xem vẫn cảm nhận được vóc dáng chuẩn của cựu người mẫu. Họa tiết hoa thêu nổi thủ công trên ngực áo là điểm nhấn đắt giá, vừa tạo chiều sâu thị giác, vừa tôn vinh kỹ thuật thêu thủ công Việt Nam

Ảnh: ĐỨC ANH

Gửi lời chào năm mới 2026, Quỳnh Thy chúc khán giả một mùa xuân an lành, tạm gác lại bộn bề để nhường chỗ cho khoảnh khắc sum vầy bên gia đình. Cô tâm sự: "Chính sự yêu thương của khán giả là động lực lớn nhất giúp Thy vững tin trên con đường nghệ thuật". Bước sang năm mới, cô hy vọng mỗi người đều giữ được tinh thần lạc quan và bản lĩnh để theo đuổi những điều tốt đẹp.

Bên cạnh đó, Quỳnh Thy còn tiết lộ về dự án điện ảnh tâm huyết mang tên Một thời ta đã yêu (đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa), dự kiến ra mắt vào tháng 5.2026. Vai diễn lần này là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy nghề nghiệp của cô.

