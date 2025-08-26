Cựu người mẫu Quỳnh Thy: 'Tôi đi làm phim không phải vì hết thời'

Quỳnh Thy: Người mẫu rẽ hướng sản xuất phim

Xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Làm giàu với ma của đạo diễn Trung Lùn, Quỳnh Thy diện chiếc đầm trắng tối giản nhưng vẫn thu hút ánh nhìn với đường cong nóng bỏng. Khi được hỏi về số đo hiện tại, Quỳnh Thy tiết lộ con số 85-67-89cm, đây cũng chính là số đo của cô từ những ngày đầu mới vào nghề người mẫu. Chân dài cho biết bí quyết giữ dáng rất đơn giản: ăn uống điều độ và duy trì tập luyện đều đặn.

Diễn viên - cựu người mẫu Quỳnh Thy tại họp báo phim Làm giàu với ma. Cô từng là người mẫu nổi tiếng cùng thời với Hồ Ngọc Hà, Anh Thư, Đinh Ngọc Diệp, Ngọc Quyên, Thanh Hoài... Cô còn thử sức ở vai trò diễn viên trong các phim như 39 độ yêu và gần đây nhất là dự án phim ngắn Mẹ - Con của đạo diễn Nguyễn Xuân Nghĩa ẢNH: NVCC

"Nhưng nếu nói về ‘bí quyết giảm cân’ thì có lẽ chính là… chạy một dự án điện ảnh mỗi năm. Áp lực, cường độ làm việc và sự tập trung cao độ vào dự án chắc chắn sẽ khiến bạn gầy đi nhanh chóng", cô hài hước chia sẻ.

Tại sự kiện, nữ diễn viên 39 độ yêu dành nhiều lời khen ngợi cho sự chuyên nghiệp và chỉn chu của ê-kíp thực hiện bộ phim. Chính trải nghiệm trong vai trò nhà sản xuất đã giúp Quỳnh Thy thêm trân trọng công sức của những người làm nghề.

Hiện tại, dự án do Quỳnh Thy sản xuất mang tên Một thời ta đã yêu do Nguyễn Xuân Nghĩa làm đạo diễn vừa hoàn tất giai đoạn 1. Cô cho biết việc lấn sân sang sản xuất phim là lựa chọn xuất phát từ tình yêu điện ảnh và khát vọng đóng góp cho sự phát triển của phim Việt. Bằng sự nghiêm túc, Quỳnh Thy hy vọng khán giả sẽ đón nhận và ủng hộ những sản phẩm mới mẻ mà cô cùng ê-kíp ấp ủ.

Nhà thiết kế Đỗ Long, người đồng hành cùng Quỳnh Thy, cũng góp mặt trong bộ phim Một thời ta đã yêu ẢNH: NVCC

Biết ơn sàn runway

Dù rẽ hướng sang nghệ thuật thứ bảy, Quỳnh Thy khẳng định sàn runway là nơi cô khởi đầu và luôn biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, cô mong muốn khán giả nhớ đến mình ở nhiều vai trò đa dạng hơn, không chỉ là người mẫu. Với cô, hành trình nghệ thuật phải luôn có sự làm mới và mở rộng để không trở nên nhàm chán.

"Thời trang và sàn runway chính là bước khởi đầu, là nơi đã cho tôi rất nhiều trải nghiệm và cơ hội. Tôi luôn biết ơn vì đó là điểm xuất phát của mình. Tuy nhiên, tôi đã chuyển hướng sang nhiều lĩnh vực khác nhau. Tôi mong muốn khán giả nhớ đến mình ở nhiều vai trò đa dạng hơn, chứ không chỉ dừng lại ở hình ảnh người mẫu. Bản thân tôi cũng không muốn trở nên "nhạt" hay nhàm chán trong chính tư duy của mình và trong mắt mọi người. Với tôi, hành trình nghệ thuật phải luôn có sự làm mới và mở rộng", người đẹp trải lòng.

"Điện ảnh vốn là đam mê lớn nhất của tôi, trước đây như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Việc làm diễn viên hay chuyển sang sản xuất phim đều xuất phát từ cùng một tình yêu với nghệ thuật. Tôi không xem đó là sự ‘qua thời hoàng kim’ rồi mới tìm hướng đi khác, mà đơn giản là một hành trình phát triển tự nhiên của bản thân. Sau khi có trải nghiệm ở nhiều vai trò, tôi mong muốn được đóng góp sâu hơn cho nền điện ảnh, bằng cách đứng ở vị trí sản xuất để có thể chủ động sáng tạo, đồng hành cùng ê-kíp và đưa ra những tác phẩm tử tế cho khán giả", Quỳnh Thy nói thêm.

Quỳnh Thy đảm nhận vai nữ chính trong Một thời ta đã yêu ẢNH: NVCC

Trước câu hỏi về việc có "đại gia" chống lưng bởi việc đầu tư một tác phẩm điện ảnh tốn vài chục tỉ đồng, Quỳnh Thy cho biết cô may mắn được các nhà đầu tư tin tưởng và đồng hành. Cô nhấn mạnh rằng để có được sự tin tưởng ấy cần phải chứng minh được tiềm lực, uy tín và một chiến lược rõ ràng, minh bạch.

Trong dự án phim mới, Quỳnh Thy đã mời những người mẫu cùng thời với mình như Ngọc Nga hay Đào Lan Phương (con dâu tỉ phú Hoàng Kiều) tham gia. Cô chia sẻ sự góp mặt của họ không chỉ mang lại sự gắn kết tình bạn mà còn tạo thêm màu sắc đặc biệt cho bộ phim, cho thấy mỗi chặng đường mới đều có thể mở ra cơ hội để gặp lại nhau trong một vai trò khác thú vị hơn.