Hồ Ngọc Hà: Kim Lý không khó chịu khi phải đứng phía sau tôi

Hồ Ngọc Hà thoải mái chia sẻ về quan điểm làm nghề và cuộc sống hôn nhân bên Kim Lý Ảnh: FBNV

Bình tĩnh hơn trước những giông tố hay lời ra tiếng vào

* Xin chào ca sĩ Hồ Ngọc Hà! Năm 2025 mang đến cho chị những trải nghiệm gì?

- Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Năm 2025, tôi gần như không làm được gì nhiều cho âm nhạc, vì đã dành phần lớn thời gian cho Hành trình 20+. Tôi chỉ duy trì hình ảnh ở mức vừa phải, như tham dự một số sự kiện mang tầm quốc tế, hát trong những chương trình lớn tại Việt Nam, hay làm đại sứ cho vài thương hiệu. Còn lại, tôi kiếm được bao nhiêu thì lại cho đi bấy nhiêu, dành cho những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Với tôi, được sống một đời sống ý nghĩa như vậy là điều khiến tôi cảm thấy rất hài lòng và trọn vẹn.

* Trong showbiz Việt hiện nay, chị làm thế nào để giữ vị trí, tên tuổi của mình không bị pha lẫn so với các nghệ sĩ trẻ ?

- Tôi luôn tập luyện và trau dồi cho chính bản thân mình. Bởi vì nổi tiếng thì có thể rất nhanh, mà hết nổi cũng rất nhanh. Thế hệ của tôi may mắn là đã tạo dựng được một cái tên riêng, được số đông khán giả nhận diện, biết đến và có thể hình dung rõ hình ảnh của mình là như thế nào. Việc trau dồi là điều cực kỳ quan trọng để mình luôn giữ được sức hút, sự hấp dẫn, không nhàm chán và không bị "out" khỏi dòng chảy của thời đại. Bên cạnh đó là kỷ luật và sự tử tế trong cách làm nghề. Khi bạn âm thầm làm tốt những điều đó, tự nhiên bạn sẽ tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực, và khán giả sẽ cảm nhận được.

Đừng bao giờ nghĩ rằng mình đã nổi tiếng rồi thì không cần làm gì nữa, cứ ở yên một chỗ và khán giả vẫn sẽ nhớ đến mình. Tôi nghĩ, đến một lúc nào đó, nếu mình không tự vận hành, không tự làm mới chính "bộ máy" của mình, thì mình cũng sẽ tự bị đào thải khỏi showbiz thôi. Còn khi mình vẫn luôn là một nhân tố thú vị, vẫn giữ được một chút bí ẩn, thì khán giả sẽ luôn chờ đợi. Còn với các bạn trẻ hiện nay, các bạn có rất nhiều cơ hội để nổi tiếng, theo nhiều cách và nhiều hình ảnh khác nhau. Nhưng điều đó cũng luôn là con dao hai lưỡi. Tôi mừng cho những bạn thành công, nhưng cũng rất lo, bởi vì con đường để giữ được sự thành công đó lâu dài là một hành trình rất gian nan, hoàn toàn không hề đơn giản.

Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ vẫn luôn là một trong những biểu tượng sắc vóc và thời trang nổi bật của showbiz Việt Ảnh: FBNV

* Nhiều nghệ sĩ nói rằng trong nghề này, ngoài chăm chỉ, tài năng thì yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Với chị, yếu tố nào chiếm vai trò chủ đạo?

- Tôi nghĩ yếu tố nào cũng quan trọng cả. Quan trọng là bạn có kỷ luật, có sự tập luyện và có một quá trình lao động bền bỉ. Khi đủ đến một độ chín nào đó, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ được đền đáp. Tôi thấy trong showbiz có rất nhiều trường hợp như vậy, có người vất vả rất lâu ở chặng đầu, nhưng đến một ngày nào đó lại được tỏa sáng. Chỉ cần đừng đầu hàng, cứ kiên trì đi trên con đường của mình. Đèn có thể đi từ thấp lên cao, nhưng ánh sáng rồi cũng sẽ đến.

* Nếu được quay lại thời điểm mới vào nghề, chị muốn thay đổi điều gì?

- Tôi nghĩ mình đã quá may mắn khi được gặp rất nhiều người tài giỏi ngay từ những chặng đường đầu tiên. Và cho đến giai đoạn này, tôi vẫn luôn được làm việc cùng những con người vừa giỏi nghề, vừa tử tế, để tạo nên những sản phẩm và thành tựu mà khi nhìn lại, tôi thấy đó là một "kho tàng" khá dày cho hành trình làm nghề của mình.

Vì vậy, kể cả những vấp ngã, những chặng đường gập ghềnh hay cả những may mắn đã đến, tất cả đều trở thành chất liệu để tạo nên một Hồ Ngọc Hà của ngày hôm nay. Với tôi, điều quan trọng nhất là đến hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua, biết sửa đổi, biết cải tiến và luôn nỗ lực để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Như vậy thôi cũng đã là một thành công rồi.

* Sau tất cả những thăng trầm, biến động đó, điều gì giúp chị trở nên vững vàng hơn? Đâu là động lực để chị có thể đi đến ngày hôm nay, hoàn thiện và sửa đổi mình?

- Đó là việc mình tiếp tục đọc, học và tập luyện. Bởi chỉ có học hỏi, rèn luyện và tích lũy kiến thức thì mình mới trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn trước mọi sóng gió, và chấp nhận rằng trong cuộc sống này luôn sẽ có những điều chưa hoàn hảo. Ở thời điểm hiện tại, tôi cảm nhận bản thân đã đạt được một độ chín nhất định trong cách xử lý mọi tình huống. Tôi bình tĩnh hơn trước những giông tố hay lời ra tiếng vào, để có thể làm chủ cuộc sống của chính mình.

Vẻ đẹp của Hồ Ngọc Hà ngày càng mặn mà, sắc sảo theo thời gian, toát lên sự từng trải nhưng không kém phần quyến rũ Ảnh: FBNV

* Chị mất bao lâu để có thể được bình tĩnh trước những giông tố và lời ra tiếng vào hướng về mình?

- Thực ra, ngay từ những ngày đầu bước vào nghề, tôi đã luôn đối diện với những lời dèm pha. Khi đó tôi mới chỉ mười mấy, hai mươi tuổi thôi, nhưng tôi chưa bao giờ lên tiếng đôi co với những điều ấy. Trong suốt quá trình làm nghề sau này cũng vậy, kể cả những lúc mình còn rất non nớt, tôi vẫn chưa từng có lời ra tiếng vào.

Thật ra, bản chất của mình đã như vậy từ đầu rồi. Bạn không thể thay đổi từ trắng thành đen hay từ đen thành trắng được. Điều thay đổi theo năm tháng chính là cách mình tiếp nhận mọi thứ. Từ một cô gái 20 tuổi, rồi 30 tuổi, và đến bây giờ là 40, tôi thấy rõ cách mình đón nhận các luồng thông tin đã khác đi rất nhiều.

Lúc 20, mình còn nông nổi, có thể không nói lại nhưng trong lòng thì ấm ức. Đến 30, mình chọn không nói lại vì mình biết rõ mình là ai. Còn đến 40, tự nhiên tôi thấy những lời hiểu lầm đó lại… đáng thương. Và mình cũng thông cảm cho họ, bởi vì chưa từng có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện hay thấu hiểu nhau, thì việc hiểu lầm nhau là điều rất dễ xảy ra. Vì vậy, tất cả nằm ở cách tiếp nhận. Qua từng cột mốc của mỗi thập kỷ, mình trở nên đằm thắm hơn. Từ tức tối, đến khinh khỉnh, rồi dần dần học cách hóa giải những cảm xúc tiêu cực ấy thành sự cảm thông, thành niềm thương. Đó là cả một hành trình rất dài.

Gia đình tuyệt đối không thể thiệt thòi

* Ở thời điểm này, chị còn sợ thị phi không?

- Không, lâu lắm rồi. Ngay cả khi người ta chê trách những sự cố của mình trên sân khấu, tôi cũng thấy điều đó hết sức bình thường. Mình nhìn nhận, rút kinh nghiệm và khắc phục thôi.

* Đối với chị, một nghệ sĩ thành công ở giai đoạn trưởng thành cần điều gì hơn cả?

- Tôi nghĩ cần sự bình tĩnh. Hãy luôn tin rằng mình là một nhân tố hấp dẫn, và luôn cố gắng làm những điều tôi vẫn nói, là đọc, học và tập luyện. Đó là những thứ không bao giờ được phép dừng lại. Khi bạn dừng lại, cũng đồng nghĩa với việc bạn tự nói với mình rằng "mình xong rồi". Còn khi bạn vẫn đọc, vẫn học và vẫn tập luyện mỗi ngày, là lúc bạn tự nhắc bản thân rằng mình vẫn còn một nguồn năng lượng dồi dào, vẫn sẵn sàng đón nhận mọi cơ hội đến với mình, hoặc tự tạo ra cơ hội cho chính sự nghiệp của mình. Giữ vững được ba điều đó, chắc chắn bạn sẽ luôn có niềm tin, có hy vọng và một nguồn năng lượng tích cực cho chính bản thân mình.

Bên cạnh sự nghiệp, Hồ Ngọc Hà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Kim Lý Ảnh: FBNV

* Cuộc sống hôn nhân và gia đình hiện tại đã tác động như thế nào đến cách chị làm nghề và đối diện với mọi thứ?

- Gia đình sẽ quyết định việc tôi có nhận lời hay làm điều này điều kia hay không. Bởi vì đến cuối cùng, gia đình vẫn là nơi để mình trở về, là nơi mình có một giấc ngủ ngon và thức dậy với một ngày thật ý nghĩa. Chính vì vậy, mỗi khi Hà quyết định làm điều gì, lựa chọn ra sao hay đi đâu, thì điều đầu tiên tôi luôn cân nhắc chính là gia đình.

* Cách chị cân bằng giữa gia đình và công việc khi có quá nhiều dự án là như thế nào?

- Tôi luôn xem trước là công việc đó có ảnh hưởng đến gia đình hay không. Nếu vẫn có thể đảm bảo vai trò của mình với gia đình, đặc biệt là với các con, thì mới nhận lời. Khi tôi vẫn làm tốt vai trò của một người mẹ, vẫn đồng hành cùng các con mà công việc không bị ảnh hưởng, thì mình sẵn sàng đi làm. Ví dụ những lúc tôi đi lưu diễn, có khi chồng sẽ đi cùng khoảng 5 đến 7 ngày, sau đó tôi sẽ dành trọn thời gian cho các con. Nói chung, tôi luôn cố gắng cân bằng. Công việc ở một vài thời điểm có thể thiệt thòi một chút, nhưng gia đình thì tuyệt đối không thể thiệt thòi.

* Kim Lý luôn là chỗ dựa và đồng hành cùng chị, nhưng nhiều người lại nhắc nhiều hơn đến hình ảnh chị tỏa sáng, giống như một "nữ cường" trong gia đình, điều đó có khiến ông xã trăn trở không?

- Không. Chồng tôi rất tự hào về điều đó. Bởi vì anh ấy có niềm tin và sự tự hào vào chính bản thân mình, là một người có học thức, có hiểu biết, có công việc riêng để làm và là một người có trách nhiệm. Vì vậy, anh ấy không có lý do gì để ghen tị với tôi cả.

Nữ ca sĩ khẳng định bản thân luôn là chính mình, không cần phải thay đổi và chồng tự hào về điều đó Ảnh: FBNV

* Nhưng với bản thân, chị có bao giờ nghĩ rằng mình cần điều chỉnh cách thể hiện nào đó để anh không có cảm giác mình đang "đứng phía sau" vợ?

- Tôi không cố gắng phải làm gì cả, cứ là chính mình thôi. Ngay từ đầu, anh yêu mình vì chính mình, một người luôn lao động rất cuồng nhiệt nhưng vẫn luôn hướng về gia đình. Thật ra, tôi vẫn chỉ là chính mình như vậy. Tôi nghĩ mình nên là chính mình, không cần thay đổi để trở thành một người khác. Nếu có thay đổi thì chỉ nên thay đổi theo hướng tích cực. Bởi vì người ta yêu mình, ấn tượng với mình từ ban đầu là vì con người mình như thế.

Một người thực sự giàu có thì cũng không cần phải chứng minh mình giàu. Một người xinh đẹp cũng không cần làm quá để chứng minh mình xinh đẹp. Vì vậy, khi tôi là một người phù hợp với anh, thì dù mình làm việc nhiều, cũng không cần phải chứng minh với anh rằng "tôi làm việc rất nhiều" hay "tôi như thế này, thế kia". Tôi không cần làm điều đó thì anh vẫn hiểu. Có lẽ vì vậy mà tôi và chồng cân bằng được cuộc sống gia đình, luôn vui vẻ, không có sự chán ghét hay phải cố tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài rồi về nhà lại khác. Tôi chỉ cần là chính mình, một cách thoải mái nhất.

* Xin cảm ơn ca sĩ Hồ Ngọc Hà về những chia sẻ!