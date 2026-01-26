Hồ Ngọc Hà nói gì khi bị chê bai giọng hát?

Trong buổi trò chuyện mới đây, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi chia sẻ về những áp lực khi hoạt động trong showbiz. Giọng ca Cả một trời thương nhớ thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng “làm cái gì mà không có áp lực thì làm sao mình cố gắng”.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ từng đối diện với những áp lực trong quá trình làm huấn luyện viên Giọng hát Việt Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ kể thêm trước đây, thời điểm làm huấn luyện viên chương trình Giọng hát Việt, cô chỉ mới 27 tuổi. Thời điểm đó, giọng ca Gửi người yêu cũ đối diện với không ít áp lực, điển hình là cách nhìn nhận khắt khe khi từ người mẫu chuyển sang ca hát, lại ngồi ghế nóng một chương trình hoàn toàn mới.

Hồ Ngọc Hà thừa nhận: “Tôi sợ vì cũng không biết có ai chọn về đội của mình không nữa, cái này là tôi chia sẻ rất thật. Nhưng tôi tham gia với tâm thế nếu không dám đương đầu với những thử thách như vậy, chắc chắn sẽ không biết được mình đi tới đâu, làm được những gì. Khi tôi bước vào chương trình đó, ngồi nghe các thí sinh hát, tôi quá mê chứ tôi không thấy sợ. Bởi vì giọng hát mình đâu lựa chọn được đâu, ông trời sinh ra mình đã như vậy”.

Hành trình đi hát của Hồ Ngọc Hà cũng đối diện với không ít bình luận tiêu cực, trong đó có ý kiến cho rằng giọng nói của cô “thều thào như vịt đực”. Khi nói về tâm thế đối diện với những lời chê bai này, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Cái đó tôi đâu có chọn được. Ông trời cho mỗi chúng ta một giọng để nói chứ chưa nói đến hát, đâu ai lựa chọn được. Nói được là may rồi, hát được lại càng may hơn. Điều còn lại là tôi cố gắng tích lũy, học tập, trau dồi để tốt hơn phiên bản của mình, đồng thời cũng phải biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đó là lý do tôi có được ngày hôm nay”.

Hồ Ngọc Hà nói cô luôn lắng nghe và hoàn thiện mình trong quá trình làm nghề Ảnh: FBNV

Hồ Ngọc Hà thấy mình 'không có một cái gì đứng nhất'

Hồ Ngọc Hà thẳng thắn cho biết từ trước đến nay, cô luôn trả lời phỏng vấn rằng bản thân “không có một cái gì đứng nhất”. Cô chia sẻ thêm: “Mọi người cứ nói tôi nhảy đẹp nhất, tôi rất xấu hổ vì tôi không phải người được đào tạo về nhảy. Tôi chỉ cố gắng tập. Tôi không phải người hát hay nhất, để nói đẹp thì cũng không phải người đẹp nhất, có rất nhiều người đẹp khác. Tôi may mắn vì mỗi thứ có một chút”.

Hiểu được những điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, Hồ Ngọc Hà khi đến với các thí sinh đều hiểu rằng mỗi bạn đều nổi trội về một thứ gì đó. Ở vai trò huấn luyện viên, nữ ca sĩ thấy mình có trách nhiệm chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu để giúp đàn em tiến bộ hơn. “Với tôi, người hát hay thì nhiều nhưng cái nết chơi được hay không mới là thứ quan trọng nhất. Nói phải biết lắng nghe. Giống như bản thân tôi, nếu không biết lắng nghe, chắc chắn tôi không thể có được ngày hôm nay. Nhưng mình phải biết lựa chọn, chắt lọc như thế nào để cố gắng", giọng ca Cả một trời thương nhớ thẳng thắn nhìn nhận.

Hồ Ngọc Hà nêu rõ có những trường hợp dù sở hữu giọng hát hay nhưng vẫn chưa đạt được vị thế tương xứng. Theo cô, có nhiều yếu tố để tạo thành một ngôi sao. Nữ ca sĩ 8X bày tỏ: “Có những hình tượng khi nhìn vào mình có cảm tình, có ấn tượng tốt đẹp hoặc mang lại hình ảnh tò mò vì kín đáo, đáng yêu hay ngọt ngào. Đó là những yếu tố để tôi lựa chọn về đội hoặc để cùng làm việc, hợp tác trong một sản phẩm”.