Màn đáp trả của Hồ Ngọc Hà sau sự cố

Tối 20.12, trong khuôn khổ đêm chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025, màn xuất hiện của Hồ Ngọc Hà thu hút sự quan tâm của khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, giọng ca 8X còn gây chú ý khi quyết định chọn ca khúc Bang bang phiên bản tiếng Anh để trình diễn trên sân khấu lớn.

Hồ Ngọc Hà khoe vũ đạo ấn tượng trên sân khấu chung kết Miss Cosmo 2025 Ảnh: NVCC

Cách đây không lâu, đoạn clip 18 giây ghi lại sự cố “oét” giọng của Hồ Ngọc Hà được lan truyền mạnh mẽ, gây ra luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì né tránh, nữ ca sĩ đã chọn cách đối mặt trực diện. Việc cô mang chính ca khúc "duyên nợ" này lên sân khấu chung kết một cuộc thi nhan sắc phần nào cho thấy tâm thế của một nghệ sĩ không ngại bị so sánh và luôn nỗ lực khẳng định thực lực.

Xuất hiện ngay trước phần thi trang phục dạ hội quan trọng, Hồ Ngọc Hà ghi điểm trong bộ đầm trắng quyến rũ, gợi cảm. Trên nền bản phối mới mang hơi hướng mạnh mẽ, nữ ca sĩ đã khoe trọn chất giọng cùng vũ đạo ấn tượng khi kết hợp cùng vũ đoàn. Dù biểu diễn tại sân khấu ngoài trời với quy mô hơn 20.000 khán giả, Hồ Ngọc Hà liên tục lên tông đầy nội lực, thực hiện những đoạn "chạy nốt". Phần biểu diễn là cách cô đập tan mọi nghi ngờ về giọng hát của mình sau sự cố trước đó.

Hồ Ngọc Hà tái hiện ca khúc đầy duyên nợ trên sân khấu Ảnh: NVCC

Phản ứng tại sân khấu cực kỳ nồng nhiệt khi hàng ngàn khán giả liên tục reo hò theo từng giai điệu của Bang Bang. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là câu trả lời của Hồ Ngọc Hà trước ồn ào biểu diễn trước đó. Không chọn gục ngã trước sự cố, mà dùng chính điều đó để nỗ lực tỏa sáng hơn.

Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41

Ngoài màn trình diễn ấn tượng, nhan sắc của Hồ Ngọc Hà cũng được dân mạng quan tâm. Dù đã là mẹ 3 con song nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ cùng vóc dáng thon thả. Đây được xem là "quả ngọt" sau quãng thời gian miệt mài tập luyện của cô.

Có thể thấy dù bận rộn với công việc biểu diễn và kinh doanh song Hồ Ngọc Hà vẫn cân bằng thời gian dành cho gia đình. Trên trang cá nhân, giọng ca Cả một trời thương nhớ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên Kim Lý và các con, khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn.