Giải trí Đời nghệ sĩ

Màn đáp trả của Hồ Ngọc Hà sau sự cố

Thạch Anh
21/12/2025 18:59 GMT+7

Sau ồn ào 'oét giọng', Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi thể hiện lại ca khúc 'Bang bang' trên sân khấu chung kết Miss Cosmo, nhận được sự quan tâm của khán giả.

Tối 20.12, trong khuôn khổ đêm chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025, màn xuất hiện của Hồ Ngọc Hà thu hút sự quan tâm của khán giả. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, giọng ca 8X còn gây chú ý khi quyết định chọn ca khúc Bang bang phiên bản tiếng Anh để trình diễn trên sân khấu lớn.

Màn đáp trả của Hồ Ngọc Hà sau ồn ào - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà khoe vũ đạo ấn tượng trên sân khấu chung kết Miss Cosmo 2025

Ảnh: NVCC

Cách đây không lâu, đoạn clip 18 giây ghi lại sự cố “oét” giọng của Hồ Ngọc Hà được lan truyền mạnh mẽ, gây ra luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì né tránh, nữ ca sĩ đã chọn cách đối mặt trực diện. Việc cô mang chính ca khúc "duyên nợ" này lên sân khấu chung kết một cuộc thi nhan sắc phần nào cho thấy tâm thế của một nghệ sĩ không ngại bị so sánh và luôn nỗ lực khẳng định thực lực.

Xuất hiện ngay trước phần thi trang phục dạ hội quan trọng, Hồ Ngọc Hà ghi điểm trong bộ đầm trắng quyến rũ, gợi cảm. Trên nền bản phối mới mang hơi hướng mạnh mẽ, nữ ca sĩ đã khoe trọn chất giọng cùng vũ đạo ấn tượng khi kết hợp cùng vũ đoàn. Dù biểu diễn tại sân khấu ngoài trời với quy mô hơn 20.000 khán giả, Hồ Ngọc Hà liên tục lên tông đầy nội lực, thực hiện những đoạn "chạy nốt". Phần biểu diễn là cách cô đập tan mọi nghi ngờ về giọng hát của mình sau sự cố trước đó.

Màn đáp trả của Hồ Ngọc Hà sau ồn ào - Ảnh 2.

Hồ Ngọc Hà tái hiện ca khúc đầy duyên nợ trên sân khấu

Ảnh: NVCC

Phản ứng tại sân khấu cực kỳ nồng nhiệt khi hàng ngàn khán giả liên tục reo hò theo từng giai điệu của Bang Bang. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng, đây chính là câu trả lời của Hồ Ngọc Hà trước ồn ào biểu diễn trước đó. Không chọn gục ngã trước sự cố, mà dùng chính điều đó để nỗ lực tỏa sáng hơn.

Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41

Ngoài màn trình diễn ấn tượng, nhan sắc của Hồ Ngọc Hà cũng được dân mạng quan tâm. Dù đã là mẹ 3 con song nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ cùng vóc dáng thon thả. Đây được xem là "quả ngọt" sau quãng thời gian miệt mài tập luyện của cô. 

Có thể thấy dù bận rộn với công việc biểu diễn và kinh doanh song Hồ Ngọc Hà vẫn cân bằng thời gian dành cho gia đình. Trên trang cá nhân, giọng ca Cả một trời thương nhớ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm bên Kim Lý và các con, khiến khán giả ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn.

Private show 'The Records 5 - Ngày hoàng hôn rơi' của ca sĩ Gigi Hương Giang vừa diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 5 năm theo đuổi âm nhạc. Đáng chú ý, Hồ Ngọc Hà cũng có mặt để ủng hộ học trò trong show diễn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
