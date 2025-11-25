Sắc vóc người đẹp Việt từng là chuyên viên công nghệ 'chinh chiến' tại Miss Cosmo 2025

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh trở thành người đẹp Việt “chinh chiến” tại cuộc thi Miss Cosmo 2025. Tại sự kiện công bố diễn ra vào chiều 24.11, mỹ nhân sinh năm 1999 đã có dịp chia sẻ về hành trình chuẩn bị của mình, sau khi đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 6.2025.
Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, đến từ TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 87-65-91. Tân hoa hậu tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với điểm trung bình tích lũy của tất cả các môn học (GPA) 3.6/4.0, đồng thời từng hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Phương Linh là chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin.
Phương Linh chuẩn bị gì để 'chinh chiến' ở Miss Cosmo?
Chia sẻ trước thềm nhập cuộc, Phương Linh cho biết: “Những ngày qua, tôi cảm nhận rõ không khí sôi động của cuộc thi từ các thí sinh đến từ khắp châu lục. Điều đó giúp tôi tự tin, tràn đầy năng lượng và giữ được tinh thần thoải mái. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và càng trân trọng từng khoảnh khắc được tham gia Miss Cosmo 2025. Năm nay nhiều quốc gia đầu tư mạnh và thí sinh rất tiềm năng, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc điều gì”
Phương Linh chia sẻ việc được tranh tài ở Miss Cosmo 2025 là một niềm may mắn đối với bản thân. “Tôi trân quý mỗi ngày và cố gắng hơn. Nhờ sự đồng hành của mọi người, tôi được trang bị nhiều thứ, từ cách ăn nói, đi đứng… Trong hành trình này, tình yêu dành cho Việt Nam là nguồn động lực để tôi tự tin hơn, để giới thiệu cho bạn bè thế giới biết về văn hóa, con người Việt Nam hiện nay”, người đẹp 26 tuổi chia sẻ
Miss Cosmo 2025 dự kiến diễn ra trong hơn 20 ngày tại Việt Nam. Bán kết được tổ chức ngày 17.12, còn chung kết tổ chức vào ngày 20.12. Đây là năm thứ 2 cuộc thi được diễn ra. Trước Phương Linh, người đẹp Bùi Xuân Hạnh ghi tên mình vào top 5 tại Miss Cosmo 2023.
