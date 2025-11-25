Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Sắc vóc người đẹp Việt từng là chuyên viên công nghệ 'chinh chiến' tại Miss Cosmo 2025

Thạch Anh
Thạch Anh
25/11/2025 09:30 GMT+7

Được lựa chọn 'chinh chiến' tại Miss Cosmo 2025, Nguyễn Hoàng Phương Linh thể hiện tinh thần quyết tâm quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Nguyễn Hoàng Phương Linh trở thành người đẹp Việt “chinh chiến” tại cuộc thi Miss Cosmo 2025. Tại sự kiện công bố diễn ra vào chiều 24.11, mỹ nhân sinh năm 1999 đã có dịp chia sẻ về hành trình chuẩn bị của mình, sau khi đăng quang tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hồi tháng 6.2025.

Nguyễn Hoàng Phương Linh sinh năm 1999, đến từ TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 87-65-91. Tân hoa hậu tốt nghiệp Đại học Washington (Mỹ) với điểm trung bình tích lũy của tất cả các môn học (GPA) 3.6/4.0, đồng thời từng hoàn thành chương trình cao đẳng ngành Kinh doanh tại Houston với GPA 3.95/4.0. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Phương Linh là chuyên viên kỹ thuật công nghệ thông tin.

Phương Linh chuẩn bị gì để 'chinh chiến' ở Miss Cosmo?

Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Phương Linh ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ, khả năng ăn nói tốt. Trong suốt 5 tháng kể từ sau khi đăng quang cuộc thi trong nước, người đẹp 26 tuổi không ngừng học hỏi, hoàn thiện mình. Cô cũng không ngại biến hóa theo nhiều phong cách thời trang khác nhau mỗi khi xuất hiện trước công chúng

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 2.

Phương Linh được Hoa hậu Ngọc Châu - Giám đốc quốc gia Miss Cosmo Vietnam - kỳ vọng nhiều trong hành trình “chinh chiến” lần này. “Phương Linh là một cô gái đại diện cho phụ nữ hiện đại, một người trẻ tự tin, bản lĩnh nhưng không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Cô ấy không ngừng nỗ lực hoàn thiện mình và nâng tầm ảnh hưởng”, Ngọc Châu đánh giá

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 3.
Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 4.

Chia sẻ trước thềm nhập cuộc, Phương Linh cho biết: “Những ngày qua, tôi cảm nhận rõ không khí sôi động của cuộc thi từ các thí sinh đến từ khắp châu lục. Điều đó giúp tôi tự tin, tràn đầy năng lượng và giữ được tinh thần thoải mái. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và càng trân trọng từng khoảnh khắc được tham gia Miss Cosmo 2025. Năm nay nhiều quốc gia đầu tư mạnh và thí sinh rất tiềm năng, vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phải hối tiếc điều gì”

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 5.

Tại sự kiện hôm 24.11, Phương Linh chính thức ra mắt Cẩm nang Line2Life, chia sẻ hành trình cân bằng sức khỏe tinh thần trước thềm Miss Cosmo 2025. Ấn phẩm này không chỉ giới thiệu tổng quan về dự án cộng đồng cô mang đến cuộc thi mà còn hệ thống các kiến thức thiết thực về những biểu hiện thường gặp của rối loạn tâm lý, cùng bộ kỹ năng sơ cứu tâm lý tại nhà, có thể áp dụng trong đời sống hằng ngày

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 6.

“Tôi tạo ra cuốn cẩm nang này với mong muốn đây sẽ là điểm tựa đầu tiên cho các bạn trẻ khi đối diện những vấn đề về sức khỏe tinh thần. Trước khi Line2Life được hoàn thiện đầy đủ, tôi muốn cẩm nang trở thành nơi đáng tin cậy, giúp các bạn tìm thấy sự bình tĩnh, rõ ràng và những bước hỗ trợ ban đầu để cảm thấy an toàn hơn, bớt cô đơn hơn”

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 7.

Hoa hậu Phương Linh cũng thu hút chú ý khi lần đầu trình diễn thiết kế carnival costume lấy cảm hứng từ hình tượng cá chép hóa rồng - biểu tượng văn hóa gắn liền với tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn mình của người Việt. Nhà thiết kế Nguyễn Duy Hậu chia sẻ rằng anh muốn tái hiện một hành trình mạnh mẽ nhưng bền bỉ, là tinh thần mà thế hệ trẻ Việt Nam đang nỗ lực theo đuổi

Ảnh: NVCC

Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 8.
Vẻ quyến rũ của người đẹp Việt 'chinh chiến' tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - Ảnh 9.

Phương Linh chia sẻ việc được tranh tài ở Miss Cosmo 2025 là một niềm may mắn đối với bản thân. “Tôi trân quý mỗi ngày và cố gắng hơn. Nhờ sự đồng hành của mọi người, tôi được trang bị nhiều thứ, từ cách ăn nói, đi đứng… Trong hành trình này, tình yêu dành cho Việt Nam là nguồn động lực để tôi tự tin hơn, để giới thiệu cho bạn bè thế giới biết về văn hóa, con người Việt Nam hiện nay”, người đẹp 26 tuổi chia sẻ

Ảnh: NVCC

Miss Cosmo 2025 dự kiến diễn ra trong hơn 20 ngày tại Việt Nam. Bán kết được tổ chức ngày 17.12, còn chung kết tổ chức vào ngày 20.12. Đây là năm thứ 2 cuộc thi được diễn ra. Trước Phương Linh, người đẹp Bùi Xuân Hạnh ghi tên mình vào top 5 tại Miss Cosmo 2023.

Ngoài tích cực hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Hoàng Nhung còn ghi điểm bởi sắc vóc rạng rỡ sau 2 năm giành thành tích á hậu tại Miss Cosmo Vietnam.

Xem thêm bình luận