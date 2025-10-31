Sắc vóc mỹ nhân cao 1,79 m sau 2 năm giành á hậu Miss Cosmo Vietnam

Hoàng Nhung mặc gợi cảm khoe chân dài bên cạnh NTK Tom Kara ẢNH: NVCC

Á hậu Hoàng Nhung gây chú ý khi góp mặt trong buổi tuyển chọn người mẫu cho show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Tom Kara. Người đẹp 9X chọn trang phục trẻ trung, năng động, giúp tôn đôi chân dài cùng hình thể nóng bỏng. Không chỉ cùng nhà mốt tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho bộ sưu tập mới, á hậu của Miss Cosmo Vietnam còn thị phạm catwalk, giúp các bạn trẻ tự tin hơn trong quá trình casting.

Hoàng Nhung sau 2 năm giành á hậu Miss Cosmo Vietnam

Hoàng Nhung quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,79 m cùng vóc dáng nóng bỏng. Cô gây chú ý khi giành danh hiệu á hậu tại cuộc thi Miss Cosmo Vietnam 2023. Sau cuộc thi, người đẹp tất bật với công việc kinh doanh, đồng thời góp mặt trong các sự kiện giải trí, ghi điểm bởi phong cách thời trang quyến rũ.

Hoàng Nhung catwalk thị phạm cho các thí sinh tại buổi tuyển chọn người mẫu cho fashion show kỷ niệm 15 năm làm nghề của người bạn thân thiết ẢNH: NVCC

Về bí quyết giữ gìn sắc vóc, Hoàng Nhung tâm sự bản thân là người yêu cái đẹp nên luôn ý thức trong việc chăm sóc bản thân. Nàng hậu chú trọng ăn uống khoa học, uống nhiều nước trái cây thay vì đồ ngọt. Cô cố gắng không ăn vặt, chỉ ăn ba bữa chính và luôn cố gắng duy trì tập gym đều đặn.

Hoàng Nhung nói: “Ngoài ra, tôi còn chơi golf. Đây vừa là một môn thể thao yêu thích, vừa giúp giữ dáng và tinh thần thư giãn. Có lẽ 'trộm vía' vì tôi luôn ý thức giữ gìn vẻ đẹp cho bản thân, nên sắc vóc chưa bao giờ là điểm yếu của mình”.

Chia sẻ về cuộc sống sau 2 năm giành vị trí á hậu tại Miss Cosmo Vietnam 2023, Hoàng Nhung cho biết cô trưởng thành hơn. Danh hiệu cũng là đòn bẩy giúp sự nghiệp kinh doanh của người đẹp 9X ngày càng khởi sắc, gặt hái được nhiều thành công. Nhờ đó, người đẹp hỗ trợ được cho những trẻ em mồ côi, hướng đến các hoạt động vì cộng đồng.

Hoàng Nhung không ngại biến hóa về mặt hình ảnh mỗi lần xuất hiện trước công chúng ẢNH: FBNV

“Cuộc sống hiện tại của tôi luôn tràn đầy năng lượng để hướng đến những mục tiêu mà bản thân đặt ra trong hành trình phát triển. Tôi may mắn có sự nghiệp riêng, có vòng tròn bạn bè chất lượng, được là chính mình và còn có thể giúp đỡ những người xung quanh”, cô bộc bạch.

Theo dõi hành trình hoạt động của Hoàng Nhung, khán giả tiếc nuối khi cô chưa có dịp “mang chuông đi đánh xứ người”. Nói về ý định thử sức ở một đấu trường khác để tìm kiếm cơ hội "chinh chiến" quốc tế, mỹ nhân 9X bộc bạch bản thân từng nhận nhiều lời mời “xuất khẩu” nhưng cô quan niệm “biết đủ là hạnh phúc”. Nàng hậu tâm sự: “Danh hiệu á hậu là một thành tựu đầy tự hào nên tôi sẽ không tham gia thêm bất kỳ cuộc thi nào nữa”.