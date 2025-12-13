Hồ Ngọc Hà 'cảnh cáo' học trò Gigi Hương Giang ngay trên sân khấu

Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Private show 'The Records 5 - Ngày hoàng hôn rơi' của ca sĩ Gigi Hương Giang vừa diễn ra tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình 5 năm theo đuổi âm nhạc. Đáng chú ý, Hồ Ngọc Hà cũng có mặt để ủng hộ học trò trong show diễn.

Đúng với tinh thần của EP Ngày hoàng hôn rơi, show diễn lần này mang đến những ca khúc được khán giả yêu thích nhất trong sự nghiệp của Gigi, cùng các bản phối mới và những ca khúc lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu

Tối 12.12, Gigi Hương Giang tổ chức private show The Records 5 - Ngày hoàng hôn rơi tại TP.HCM, với sự tham gia của khán giả và khách mời thân thiết như Hồ Ngọc Hà, OSAD, stylist Hoàng Ku, rapper Suboi, An Trương, Ngọc Mint, cặp đôi Ninh Dương Story... Không chỉ là show diễn thông thường, đây còn là cột mốc đặc biệt trong hành trình làm nghề của nữ ca sĩ 9X.

Tại đây, học trò Hồ Ngọc Hà trình diễn các ca khúc theo phong cách chậm, giàu chiều sâu, tập trung vào trải nghiệm cảm xúc và câu chuyện đời sống. Ở The Records 5, nữ ca sĩ tiếp tục giới thiệu những sáng tác nằm trong EP Ngày hoàng hôn rơi, xoay quanh các chủ đề tình yêu, sự trưởng thành và những khoảng lặng nội tâm.

Hồ Ngọc Hà bắt tay Gigi Hương Giang “làm mới” ca khúc Cô đơn trên sofa

Gigi Hương Giang bị Hồ Ngọc Hà 'cảnh cáo'

Xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, Hồ Ngọc Hà thu hút nhiều sự chú ý. Trong phần giao lưu, Gigi Hương Giang chia sẻ cô thường khai thác những cảm xúc buồn trong âm nhạc, Hồ Ngọc Hà đã có những lời "cảnh cáo" học trò của mình một cách thẳng thắn. Nữ ca sĩ cho rằng nghệ sĩ có thể sử dụng nỗi buồn để sáng tác, song cũng cần giữ sự cân bằng và hướng đến tinh thần tích cực hơn trong cuộc sống cũng như âm nhạc.

"Còn trẻ thì vậy nhé, chứ thử bằng tuổi tôi xem, lúc đó biết mùi. Buồn thì cứ buồn, nghệ sĩ đôi khi mượn nỗi buồn để viết nhạc, nhưng chỉ nên buồn một chút thôi. Phải mạnh mẽ để bước qua. Hát nhạc buồn hoài là nó vận vô người đó, nên là ra bài vui nhiều nha để cuộc đời mình tươi sáng hơn", bà xã Kim Lý bộc bạch. Về phía mình, Gigi Hương Giang bày tỏ sự biết ơn khi luôn nhận được những lời khuyên chân thành từ đàn chị, xem đó là hành trang quý giá giúp cô cân bằng hơn giữa cảm xúc cá nhân và con đường nghệ thuật.

Ở phần biểu diễn, Hồ Ngọc Hà và Gigi Hương Giang mang đến bản song ca Cô đơn trên sofa. Khác với bản gốc mang phong cách dance sôi động, ca khúc được làm mới với phần phối khí chậm rãi hơn, nhấn vào trống và bộ gõ. Trên sân khấu, màn biểu diễn của cô và trò thể hiện sự ăn ý khi chia câu hát, bè phối hợp lý, nâng đỡ nhau ở những đoạn cao trào, giúp màn song ca nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Hồ Ngọc Hà "cảnh cáo" học trò Gigi Hương Giang ngay trên sân khấu

Trong đêm diễn, Gigi Hương Giang trình diễn 17 ca khúc, bao gồm Người trong gương, Ngay lúc này, Ngày này năm ấy, mashup Bức tranh từ nước mắt Anh bước ra từ manga. Nữ ca sĩ cũng kết hợp cùng GDucky và Quân XMas trong I Don't Wanna Let You Go, trước khi GDucky trình diễn solo Wish. Bên cạnh đó, đêm diễn tiếp tục sôi động với loạt ca khúc Thương anh hơn tình yêu, I Love siêu thị, Tương tư để dành, Vừa đi vừa khóc... The Records 5 khép lại bằng loạt ca khúc Nhành hoa khô, Ngày hoàng hôn rơi, Qua vài câu chuyện tình, Khóc đi, đừng sợ! Thế giới của em.

Gigi Hương Giang tên thật là Nguyễn Hương Giang, xuất thân là nhân viên ngân hàng. Cô tham gia The Voice mùa 1 (2012) đội Hồ Ngọc Hà, song chưa có nhiều đột phá. Trở lại ấn tượng ở The Voice 2018, nữ ca sĩ gây sốt với ca khúc Người lạ ơi, sở hữu các bản hit khác như Anh đưa em đi, Khi người con gái cô đơn. Cô từng có một khoảng thời gian dừng lại trong âm nhạc để chữa trầm cảm, khiến sự nghiệp bị gián đoạn nhiều năm.

