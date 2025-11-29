Hồ Ngọc Hà, Thảo Nhi Lê hỗ trợ Gigi Hương Giang

EP Ngày hoàng hôn rơi là dự án âm nhạc đánh dấu hành trình 5 năm ca hát của Gigi Hương Giang ẢNH: NVCC

Dự án mới của Gigi Hương Giang có gì?

Trong EP Ngày hoàng hôn rơi, Gigi Hương Giang lựa chọn hợp tác cùng đạo diễn Khánh Nguyễn và creative Thục Nguyễn. Sự kết hợp này đánh dấu bước chuyển mình mới của nữ ca sĩ 9X, không chỉ ở màu sắc hình ảnh mà còn ở cách cô kể chuyện bằng cảm xúc.

Nữ ca sĩ sinh năm 1990 tiếp tục trung thành với chất liệu ballad chậm rãi, giàu "khoảng thở", không gian giúp giọng hát của cô có thể "kể chuyện" một cách tự nhiên nhất. Trong quá trình sản xuất, Gigi vẫn giữ nguyên nguyên tắc quen thuộc, chỉ thu bản demo một lần duy nhất để giữ lại trọn vẹn cảm xúc nguyên bản của khoảnh khắc ấy. "Nếu vào phòng thu mà cảm xúc không đúng, tôi sẽ… đi về. Âm nhạc mà thiếu cảm xúc thì không còn là âm nhạc của Gigi", cô chia sẻ.

Sao nữ 9X tự tin khoe hình thể nóng bỏng trong MV ẢNH: NVCC

Học trò Hồ Ngọc Hà cho rằng nhiều khán giả lầm tưởng cô luôn buồn khi hát ballad, nhưng thực ra cô chỉ là người hướng nội, học cách đồng hành với cả niềm vui lẫn nỗi đau. Xuất thân trong một gia đình "đặc biệt", Gigi Hương Giang sớm hình thành khả năng quan sát và cảm nhận nội tâm sâu sắc. Điều đó giúp cô truyền cảm xúc mạnh mẽ vào âm nhạc. Theo Gigi những giai điệu buồn không phải là những lời than thở, mà là lời nhắc nhở tích cực rằng ai cũng có hành trình riêng, nhưng nếu biết chia sẻ niềm vui, niềm vui ấy sẽ được nhân lên.

MV Qua vài câu chuyện tình được xây dựng như một lát cắt tâm trạng của người phụ nữ trưởng thành đó chính là hành trình yêu, trải nghiệm, vượt qua tổn thương và tìm lại chính mình. Chủ nhân ca khúc Anh đưa em đi vẫn giữ vững màu sắc cảm xúc đặc trưng sâu lắng, tinh tế song đồng thời đưa vào nhiều chi tiết thị giác táo bạo, tự tin và giàu sức hút.

Thảo Nhi Lê cùng dàn người đẹp xuất hiện trong MV của Gigi Hương Giang ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của dàn khách mời đình đám như Thảo Nhi Lê cùng hội "chị em" gồm Hà Ngân, Levioi, ABG Tina, Hmeu, Cam, Ennie và Wendy Nguyễn tạo nên điểm nhấn đặc biệt.

Tiếp tục hành trình đánh dấu mạnh mẽ của mình, ngày 12.12 Gigi Hương Giang sẽ tổ chức một private show quy mô gồm 500 khán giả và khách mời như món quà tri ân cho hành trình 5 năm ca hát. Sự kiện sẽ có sự tham gia của Hồ Ngọc Hà, OSAD, GDucky và QuanXmas.

Gigi Hương Giang tên thật là Nguyễn Hương Giang, từng là thí sinh tham gia Giọng hát Việt mùa đầu tiên (về đội huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà). Từ sau chương trình, nữ ca sĩ đã có sự "lột xác" từ phong cách âm nhạc đến hình ảnh cá nhân từ đó được khán giả biết đến nhiều hơn. Gigi Hương Giang ghi dấu trong lòng khán giả với ca khúc được cover Người lạ ơi và khẳng định chất riêng qua một số ca khúc như Anh đưa em đi, Quay lưng là hai thế giới, Khi người con gái cô đơn...