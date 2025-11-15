Xuân Bắc, Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng đã đi đến vòng chung kết với 27 dự án. Hội đồng giám khảo đánh giá đây là những mô hình tạo tác động xã hội rõ rệt, bền vững và có khả năng mở rộng quy mô trong tương lai.

Hồ Ngọc Hà ngồi ghế giám khảo giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025 Ảnh: BTC

Các dự án phản ánh sự đa dạng về mô hình và cách tiếp cận – từ những sáng kiến quy mô lớn của doanh nghiệp, tổ chức đến các mô hình nhỏ nhưng lan tỏa mạnh mẽ từ các cá nhân và nhóm cộng đồng, trải rộng từ người trẻ tới người cao tuổi.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban tổ chức giải, nhấn mạnh: "Điểm chung giữa họ là tinh thần phụng sự bền bỉ – vừa gần gũi, vừa lớn lao; vừa âm thầm, vừa quyết liệt. Trong một thế giới không ngừng biến động, giá trị của một con người, một cộng đồng hay một quốc gia không chỉ nằm ở khởi đầu mạnh mẽ, mà còn ở khả năng kiên định đi đến cùng với điều đúng đắn".

Tại vòng chung kết, đại diện mỗi dự án có cơ hội trực tiếp thuyết trình, phản biện và đối thoại cùng hội đồng giám khảo. Trên cơ sở đó, hội đồng giám khảo sẽ chọn ra các dự án đoạt giải theo từng hạng mục, đồng thời quyết định giải thưởng cao nhất – Human Act Prize 2025.

"Những điều tốt nên được lan tỏa để nhân rộng tình yêu thương, sự sẻ chia trong cộng đồng", NSND Xuân Bắc chia sẻ Ảnh: BTC

Hội đồng giám khảo năm nay quy tụ 11 thành viên là những nhân vật uy tín trong nước và quốc tế. Trong đó, có Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Xuân Bắc, "nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà, kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, nhà báo Trần Mai Anh - "mẹ Thiện Nhân"…

Để thể hiện tinh thần "kiên trì phụng sự" của giải thưởng, giám khảo Hồ Ngọc Hà còn tài trợ trực tiếp 300 triệu đồng cho đội cứu hộ 116 và 200 triệu đồng cho dự án Thắp lên một que diêm - 1 trong 27 dự án được chọn. Số tiền được ca sĩ trích từ show diễn Sóng tình.

Kết nối với phố đi bộ Hồ Gươm, triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025 thu hút cả khách du lịch quốc tế

Ảnh: T.L

Song song với vòng chung kết giải thưởng Hành động vì cộng đồng, triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025 cũng được tổ chức tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), kết nối trực tiếp với phố đi bộ Hồ Gươm, mở cửa cho công chúng từ 15 – 30.11.

Triển lãm Hành động vì cộng đồng mang chủ đề "Kiên trì phụng sự", giới thiệu 27 dự án và sáng kiến cộng đồng xuất sắc được chọn vào vòng chung kết. Mỗi dự án là một câu chuyện về lòng kiên định, tinh thần bền bỉ và ý chí phụng sự con người, thể hiện những nỗ lực dài lâu trong giáo dục, y tế, môi trường, văn hóa, chuyển đổi xanh và bình đẳng xã hội.