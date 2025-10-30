Grab và Dat Bike hợp tác hỗ trợ tài xế công nghệ chuyển đổi xanh

Thỏa thuận hợp tác sẽ cho phép hai bên phối hợp để tạo nên những tác động sâu rộng hơn trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác truyền thông và quảng bá xe điện, xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối tác tài xế Grab mua xe máy điện. Song song đó, hai bên cũng đặt trọng tâm phối hợp xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ.

Đại diện Grab Việt Nam và đại diện Dat Bike ký biên bản thỏa thuận hợp tác Ảnh: CTV



Đối với Grab, đây là bước đi quan trọng tiếp theo nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh của nền tảng, đồng thời thúc đẩy giao thông xanh và đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình Net Zero tại Việt Nam. Sự hợp tác với Dat Bike giúp mở rộng mạng lưới đối tác trong lĩnh vực chuyển đổi xanh của Grab, bao gồm các nhà sản xuất xe điện, ngân hàng và các tổ chức tài chính, nhà cung cấp hạ tầng trạm sạc xe điện… Nhờ vậy, ngày càng nhiều đối tác tài xế của Grab có thể thuận lợi tiếp cận nhiều dòng xe điện với chính sách giá ưu đãi, từ đó chủ động và sẵn sàng hơn trong việc chuyển đổi sang phương tiện thân thiện với môi trường.

Về phía Dat Bike, với vai trò là startup tiên phong trong lĩnh vực xe máy điện, Dat Bike hướng đến mục tiêu đưa phương tiện xanh trở thành lựa chọn phổ biến và dễ tiếp cận cho mọi người dùng, bằng việc phát triển các dòng sản phẩm có hiệu năng vượt trội so với giá thành.

Việc kết nối các doanh nghiệp cùng chung tầm nhìn, từ nền tảng công nghệ đến các tổ chức tài chính sẽ tạo nên một hệ sinh thái bền vững, giúp quá trình chuyển đổi xanh diễn ra nhanh và toàn diện hơn. Dat Bike đang và sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào công nghệ pin, sạc nhanh thông minh, mở rộng mạng lưới cửa hàng và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc, nhằm giúp người dùng tự tin chuyển đổi sang phương tiện xanh mà không cần đánh đổi trải nghiệm vận hành, thúc đẩy mục tiêu giảm phát thải.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng được hợp tác với Dat Bike, một trong những startup biểu trưng cho tinh thần khởi nghiệp Việt Nam và là một trong những nhà sản xuất xe máy điện hàng đầu trong nước. Thông qua hợp tác này, đối tác tài xế của Grab có thể tiếp cận với các sản phẩm xe máy điện hiệu suất cao của Dat Bike, kết hợp thêm với chương trình hỗ trợ, công nghệ và sức mạnh nền tảng của Grab để nâng cao cơ hội thu nhập. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác và phát triển nhiều sáng kiến mới để đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh của đất nước".

Grab và Dat Bike sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động quảng bá về xe máy điện của Dat Bike và các chính sách ưu đãi đặc quyền của Dat Bike áp dụng cho đối tác tài xế của Grab. Việc quảng bá được thực hiện thông qua các kênh truyền thông trực tuyến và ngoại tuyến của hai bên, giúp đối tác tài xế Grab tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, dễ dàng và thuận tiện nhất.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác, Grab sẽ khuyến khích và tạo điều kiện để đối tác tài xế Grab tham gia chương trình thử nghiệm xe máy điện của Dat Bike hoặc các chương trình liên quan do Dat Bike triển khai. Qua đó, hai bên sẽ chia sẻ ý kiến phản hồi của đối tác về mức độ phù hợp của xe máy điện Dat Bike với nhu cầu hoạt động thực tế và kỳ vọng của tài xế công nghệ làm cơ sở cho các nghiên cứu cải tiến trong tương lai.