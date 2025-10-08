Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội

Theo đó, dịch vụ bao gồm xe thuần điện và xe hybrid, mang đến trải nghiệm thoải mái và thân thiện với môi trường cho hành khách, đồng thời đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng và đáng tin cậy của tất cả dịch vụ di chuyển của Grab. Đây cũng là một bước tiến quan trọng của Grab để góp phần thúc đẩy giao thông xanh, chuyển đổi xanh và đóng góp tích cực vào lộ trình Net Zero của đất nước.

Cụ thể, người dùng tại Hà Nội có thể dễ dàng tùy chọn dịch vụ GrabCar xe điện trong danh mục GrabCar và sẽ được hệ thống sắp xếp xe thuần điện hoặc xe hybrid đến đón.



Sau Hà Nội, GrabCar xe điện sẽ sớm được mở rộng để phục vụ cho người dùng tại TP.HCM Ảnh: CTV



Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc bộ phận di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết: "Grab luôn tập trung mở rộng dịch vụ và cung cấp các giải pháp tối ưu để phục vụ người dân. Việc ra mắt GrabCar xe điện không chỉ giúp giúp chúng tôi mở rộng tập người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Grab trong việc thúc đẩy sử dụng các phương tiện thân thiện hơn với môi trường. Ngoài ra, dịch vụ mới sẽ giúp đa dạng cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế Grab, để họ thêm tự tin chuyển đổi sang xe điện".

Không chỉ đáp ứng một nhu cầu mới của người dùng, việc ra mắt GrabCar xe điện còn được dựa trên cơ sở sự tăng trưởng khả quan về số lượng xe điện hoạt động trên nền tảng. Trong những năm gần đây, Grab đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích đối tác tài xế cả hai bánh và bốn bánh chuyển đổi sang sử dụng xe điện.

Các hoạt động này bao gồm hợp tác với các nhà sản xuất xe điện để thử nghiệm và phát triển mẫu xe điện được thiết kế phù hợp cho tài xế công nghệ; hợp tác với các nhà sản xuất xe điện và đối tác tài chính để đưa ra các chương trình ưu đãi mua xe điện cho đối tác tài xế Grab. Những nỗ lực này kết hợp với sự năng động của các đối tác tài xế đã tạo ra những chuyển biến tích cực.

Trong nỗ lực phối hợp cùng các bên liên quan để góp phần phát triển hệ sinh thái xe điện, bao gồm cả xe 4 bánh và xe 2 bánh, Grab mới đây đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex nhằm triển khai các dự án khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.