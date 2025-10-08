Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội

Thành Luân
Thành Luân
08/10/2025 17:32 GMT+7

Grab vừa chính thức thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội, bổ sung một lựa chọn trong danh mục dịch vụ di chuyển đa dạng dành cho người dùng Grab.

Theo đó, dịch vụ bao gồm xe thuần điện và xe hybrid, mang đến trải nghiệm thoải mái và thân thiện với môi trường cho hành khách, đồng thời đảm bảo các tiêu chí an toàn, chất lượng và đáng tin cậy của tất cả dịch vụ di chuyển của Grab. Đây cũng là một bước tiến quan trọng của Grab để góp phần thúc đẩy giao thông xanh, chuyển đổi xanh và đóng góp tích cực vào lộ trình Net Zero của đất nước.

Cụ thể, người dùng tại Hà Nội có thể dễ dàng tùy chọn dịch vụ GrabCar xe điện trong danh mục GrabCar và sẽ được hệ thống sắp xếp xe thuần điện hoặc xe hybrid đến đón.

Grab thử nghiệm dịch vụ GrabCar xe điện tại Hà Nội - Ảnh 1.

Sau Hà Nội, GrabCar xe điện sẽ sớm được mở rộng để phục vụ cho người dùng tại TP.HCM

Ảnh: CTV

Bà Nguyễn Hạnh Linh, Giám đốc bộ phận di chuyển, Grab Việt Nam, cho biết: "Grab luôn tập trung mở rộng dịch vụ và cung cấp các giải pháp tối ưu để phục vụ người dân. Việc ra mắt GrabCar xe điện không chỉ giúp giúp chúng tôi mở rộng tập người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm dịch vụ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Grab trong việc thúc đẩy sử dụng các phương tiện thân thiện hơn với môi trường. Ngoài ra, dịch vụ mới sẽ giúp đa dạng cơ hội thu nhập cho các đối tác tài xế Grab, để họ thêm tự tin chuyển đổi sang xe điện".

Không chỉ đáp ứng một nhu cầu mới của người dùng, việc ra mắt GrabCar xe điện còn được dựa trên cơ sở sự tăng trưởng khả quan về số lượng xe điện hoạt động trên nền tảng. Trong những năm gần đây, Grab đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm khuyến khích đối tác tài xế cả hai bánh và bốn bánh chuyển đổi sang sử dụng xe điện. 

Các hoạt động này bao gồm hợp tác với các nhà sản xuất xe điện để thử nghiệm và phát triển mẫu xe điện được thiết kế phù hợp cho tài xế công nghệ; hợp tác với các nhà sản xuất xe điện và đối tác tài chính để đưa ra các chương trình ưu đãi mua xe điện cho đối tác tài xế Grab. Những nỗ lực này kết hợp với sự năng động của các đối tác tài xế đã tạo ra những chuyển biến tích cực.

Trong nỗ lực phối hợp cùng các bên liên quan để góp phần phát triển hệ sinh thái xe điện, bao gồm cả xe 4 bánh và xe 2 bánh, Grab mới đây đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex nhằm triển khai các dự án khuyến khích, hỗ trợ đối tác tài xế Grab tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Tin liên quan

Grab và Selex hợp tác thúc đẩy phát triển giao thông xanh

Grab và Selex hợp tác thúc đẩy phát triển giao thông xanh

Grab Việt Nam và Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex (Selex hoặc Selex Motors) vừa chính thức ký biên bản thỏa thuận hợp tác. Đây cũng là một bước tiến quan trọng để đẩy mạnh chủ trương phát triển giao thông xanh, đóng góp tích cực vào lộ trình Net Zero của Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Grab xe điện GrabCar dịch vụ Hybrid
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận