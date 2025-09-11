Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế cả nước

Thành Luân
Thành Luân
11/09/2025 17:46 GMT+7

Đánh dấu năm đầu tiên trong thập kỷ thứ hai hoạt động tại Việt Nam, Grab triển khai chuỗi hoạt động tri ân dành cho các đối tác tài xế trên khắp cả nước.

Theo đó, chuỗi hoạt động này của Grab gồm các chương trình thưởng đặc sắc và điểm nhấn là sự kiện Ngày hội Tài xế công nghệ 2025: Cảm ơn bác tài - người bạn đồng hành. Sự kiện Ngày hội Tài xế công nghệ không chỉ là lời cảm ơn, tôn vinh những nỗ lực của các đối tác tài xế mà còn thể hiện cam kết đồng hành, gắn kết lâu dài của Grab với các đối tác trên chặng đường kế tiếp.

Grab tổ chức chuỗi hoạt động tri ân đối tác tài xế khắp cả nước - Ảnh 1.

Grab vinh danh các bác tài hoạt động tích cực trong đội cứu hộ 247

Ảnh: CTV

Sự kiện thường niên Ngày hội Tài xế công nghệ 2025 với chủ đề "Cảm ơn bác tài - người bạn đồng hành" lần lượt được tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang. Dự kiến, chuỗi sự kiện sẽ thu hút hơn 6.000 đối tác tài xế Grab đến tham dự.

Không chỉ là nơi gặp gỡ, giao lưu của hàng ngàn bác tài, sự kiện còn là dịp để các bác tài được chăm sóc và thư giãn sau những ngày làm việc vất vả. Grab bố trí các hoạt động trải nghiệm đa dạng bao gồm: "Công viên thư giãn" với các dịch vụ mát-xa, giãn cơ… miễn phí, "Đại lộ thử thách" với nhiều trò chơi và các phần quà hấp dẫn. Ngoài ra, các bác tài còn có thể dừng chân ở những điểm đến bổ ích như điểm giải khát, điểm tư vấn về xe điện...

Tại sự kiện, Grab cũng vinh danh các đối tác có thành tích hoạt động nổi bật trong năm, các bác tài đội trưởng và thành viên tích cực của Đội cứu hộ 247. Ngoài ra, chương trình cũng mang đến nhiều phần quà hấp dẫn cho các đối tác qua hoạt động Vòng quay may mắn.

Chuỗi hoạt động tri ân đặc sắc

Trong chuỗi hoạt động tri ân dành cho đối tác tài xế, Grab còn triển khai nhiều chương trình đặc sắc dành cho đối tác tài xế xuyên suốt tháng 8 và tháng 9. Nổi bật là chuỗi các minigame bác tài xu hướng, bác tài đoàn kết, bác tài nhanh tay với 666 phần quà hấp dẫn dành cho các đối tác may mắn tham gia chương trình.

Nhằm khuyến khích và vinh danh các bác tài có chất lượng phục vụ tốt, Grab cũng triển khai chương trình bác tài 5 sao. Thông qua chương trình, 444 bác tài hoàn thành đủ số lượng chuyến xe theo điều kiện đã nhận được phần quà tri ân từ Grab.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam chia sẻ: "Hành trình phát triển của Grab trong 11 năm qua tại Việt Nam trở nên ý nghĩa hơn nhờ có sự đồng hành vô cùng đáng quý của hàng trăm ngàn đối tác tài xế khắp cả nước. Sự lựa chọn và tin tưởng của họ là yếu tố then chốt giúp Grab giữ vững vị thế hàng đầu thị trường, là động lực để chúng tôi phục vụ đối tác và người dùng ngày càng tốt hơn. Grab thật sự trân trọng sự gắn bó và cống hiến bền bỉ này".

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
