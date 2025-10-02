Grab và Selex hợp tác thúc đẩy phát triển giao thông xanh

Trong nhiều năm qua, Grab Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến và chương trình nhằm mục tiêu giảm lượng khí thải từ hoạt động vận tải, trong đó có các hoạt động nhằm khuyến khích đối tác tài xế chuyển đổi sang sử dụng xe điện. Grab đã hợp tác với các nhà sản xuất xe điện, điển hình là Selex, để thử nghiệm và phát triển mẫu xe điện được thiết kế phù hợp cho tài xế công nghệ.



Đại diện Grab Việt Nam và Selex Motors ký biên bản thỏa thuận hợp tác

Ảnh: CTV



Grab Việt Nam cũng hợp tác với các nhà sản xuất xe điện và các đối tác tài chính để đưa ra các chương trình ưu đãi mua xe điện cho đối tác tài xế. Grab còn là một trong những đối tác tiên phong của Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) - Thành đoàn TP.HCM trong việc khảo sát, truyền thông và cung cấp các gói hỗ trợ cho vay không lãi suất cho đối tác tài xế của Grab chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện. Nhờ những nỗ lực này, số lượng phương tiện thân thiện với môi trường trên nền tảng đã tăng mạnh trong những năm qua.

Tại Việt Nam, Selex Motors là doanh nghiệp tiên phong phát triển hệ sinh thái phương tiện điện thông minh, bao gồm xe máy điện, pin và mạng lưới trạm đổi pin. Với giải pháp đổi pin chỉ trong 2 phút, tài xế có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí so với xe xăng, đồng thời khắc phục hoàn toàn nỗi lo sạc pin lâu hay gián đoạn công việc. Giải pháp này đặc biệt phù hợp với nhóm tài xế công nghệ - những người cần di chuyển liên tục và khắt khe về hiệu quả vận hành.



Ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi để đối tác tài xế chuyển đổi sang xe máy điện, hai bên cũng sẽ ghi nhận và tổng hợp ý kiến phản hồi của đối tác tài xế về mức độ phù hợp của các dòng xe máy điện, gói thuê xe, trạm sạc, đổi pin… đối với nhu cầu hoạt động thực tế và kỳ vọng của tài xế công nghệ. Đây sẽ là những cơ sở cần thiết để hai bên mở rộng khả năng cải tiến trong tương lai, bao gồm nghiên cứu, đánh giá và xây dựng giải pháp trạm sạc, đổi pin phù hợp.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ thảo luận về phương án hợp tác tích hợp thông tin về các trạm sạc, trạm đổi pin do Selex phát triển, hoặc của các đối tác thứ ba mà Selex có hợp tác, lên nền tảng Grab để đối tác tài xế Grab sử dụng một cách thuận tiện và tiết kiệm hơn.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc điều hành, Grab Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rằng chuyển đổi xanh là một quá trình dài hạn và cần sự quyết tâm, chung tay của toàn xã hội. Chúng tôi đã đạt được những kết quả khả quan trong những năm qua và thỏa thuận hợp tác này với Selex sẽ tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện trách nhiệm của nền tảng trong việc đồng hành cùng các chủ trương chuyển đổi xanh nhằm thực hiện lộ trình Net Zero của Việt Nam".