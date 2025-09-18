Start-up xe máy điện Dat Bike gọi vốn thành công 22 triệu USD

Ngày 18.9, start-up xe máy điện hàng đầu Việt Nam - Dat Bike công bố đã huy động thành công 22 triệu USD trong vòng gọi vốn Series B, nâng tổng số vốn lên 47 triệu USD. Vòng gọi vốn được đồng dẫn dắt bởi F.C.C - công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo và quỹ Rebright Partners có trụ sở tại Nhật Bản và Singapore, cùng với sự tiếp tục tham gia của Jungle Ventures - một trong những quỹ đầu tư mạo hiểm hàng đầu Đông Nam Á và là nhà đầu tư gắn bó lâu dài với Dat Bike.

Vòng gọi vốn này cũng chào đón các nhà đầu tư mới gồm Cathay Venture - công ty con chuyên đầu tư mạo hiểm của Tập đoàn Tài chính Cathay (Cathay Financial Group) và AiViet Venture - quỹ đầu tư mới nổi tập trung vào các start-up công nghệ và y tế.

Start-up xe máy điện Dat Bike tiếp tục được các quỹ đầu tư rót vốn ẢNH: CTV

Nguồn vốn này sẽ giúp Dat Bike gia tăng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, mở rộng kênh phân phối trực tuyến và hệ thống cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh R&D nhằm phát triển công nghệ cốt lõi và mở rộng danh mục các sản phẩm xe máy điện thế hệ tiếp theo. Song song đó, công ty cũng sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống phân phối và dịch vụ khách hàng, mang đến trải nghiệm liền mạch và cá nhân hóa hơn. Doanh nghiệp cũng sẽ tăng cường hợp tác với các nền tảng gọi xe và đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, giúp người dùng dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc chuyển đổi sang phương tiện di chuyển bền vững trên khắp Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn - CEO Dat Bike khẳng định: Với sự hậu thuẫn vững chắc từ các nhà đầu tư hàng đầu thế giới, chúng tôi có thêm động lực để tăng tốc, đưa phương tiện xanh đến với hàng triệu người dân Việt Nam và khu vực. Nguồn vốn mới sẽ giúp chúng tôi đẩy mạnh R&D, mở rộng danh mục sản phẩm, củng cố hệ thống phân phối cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, bán hàng và hậu mãi. Với định hướng lấy sản phẩm làm trọng tâm và tích hợp sâu rộng với chuỗi cung ứng nội địa, chúng tôi liên tục đổi mới để tạo ra những chiếc xe có hiệu suất sánh ngang xe có động cơ đốt trong (xe máy xăng). Đây chính là nền tảng để phát triển hệ sinh thái xe điện ở Việt Nam và thúc đẩy sự chuyển đổi lớn hơn về giao thông bền vững trên khắp khu vực Đông Nam Á.

Theo đại diện F.C.C, Dat Bike là một start-up tiêu biểu của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển, sản xuất và phân phối xe máy điện, với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ tại thị trường ASEAN. Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ cùng đóng góp vào việc xây dựng giao thông bền vững bằng cách đáp ứng nhu cầu địa phương, giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời tận dụng giá trị mang lại cho khách hàng.