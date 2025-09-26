Hồ Ngọc Hà trao học bổng đến hết lớp 12 cho bé gái mồ côi

Nhân dịp Trung thu, ê kíp Hồ Ngọc Hà đã trao tặng cho hơn 80 em nhỏ phần quà gồm bánh kẹo, lồng đèn và cùng nhau ca hát, tạo nên bầu không khí giản dị nhưng ấm áp. "Năm nào ê kíp của Hà cũng tổ chức một buổi Trung thu nhỏ cho các bé khó khăn. Không chỉ dịp này, mà khi có cơ hội Hà cũng muốn đến với các em mồ côi. Là một người mẹ, Hà hiểu các bé rất cần cảm giác được sống trong không khí gia đình", Hồ Ngọc Hà chia sẻ.

Nhân dịp Trung thu, ê kíp Hồ Ngọc Hà đã trao tặng cho hơn 80 em nhỏ tại chùa Phật Minh (Vĩnh Long) ẢNH: NVCC

Điều khiến Hồ Ngọc Hà xúc động

Câu chuyện về bé Ngọc Thiện trở thành dấu ấn đặc biệt của chuyến đi. Cô bé 13 tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa từ khi mới chào đời, được sư cô cưu mang và nuôi dưỡng. Suốt nhiều năm qua, Ngọc Thiện luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, sống tự lập, thậm chí còn làm sữa chua, tàu hủ để bán lấy tiền phụ giúp mái ấm. Từ năm 5 tuổi, em đã biết tự giặt giũ, chăm sóc bản thân và trở thành chỗ dựa cho các em nhỏ hơn. Sau khi làm lễ xuất gia, Ngọc Thiện ấp ủ ước mơ học Phật học, lấy bằng đại học và trở thành tu sĩ để chở che cho những mảnh đời kém may mắn.

Ngọc Thiện chia sẻ, em không còn trách cứ hay thắc mắc về cha mẹ ruột, chỉ đôi lúc tủi thân khi nhìn bạn bè được ba mẹ đưa đón. Mỗi khi buồn, em lại nghĩ đến công lao dưỡng dục của sư cô để vượt qua. Về phía mái ấm, sư cô cho biết dù điều kiện vật chất còn hạn chế nhưng luôn nỗ lực để các bé không cảm thấy thiếu thốn tình thương.

Hồ Ngọc Hà trò chuyện cùng Ngọc Thiện (phải) và Đức Ngọc (giữa) ẢNH: NVCC

Không chỉ trò chuyện cùng Ngọc Thiện, Hồ Ngọc Hà còn dành thời gian tâm sự với Đức Ngọc - người chị thân thiết của em tại mái ấm. Qua những câu chuyện đời thường, nữ ca sĩ thêm thấu hiểu và đồng cảm với nghị lực cũng như niềm tin sống của các em. Cô trải lòng: "Cô cũng là một người mẹ, có thể cô may mắn vì có công việc, có thu nhập. Nhưng khi sinh con, cô từng lo lắng nếu một ngày không còn trên cõi đời này thì con mình sẽ ra sao. Khi đến đây, nhìn các con, cô hiểu rằng không một người mẹ nào muốn bỏ con. Cô mong các con hãy thấu hiểu, sống trọn vẹn. Ai cũng có nỗi buồn, nhưng đừng để bị ám ảnh bởi nó".

Trong buổi gặp gỡ, Hồ Ngọc Hà đã cùng Ngọc Thiện làm sữa chua và lắng nghe chia sẻ từ sư cô về tính cách tự lập nhưng vẫn hồn nhiên của em. Xúc động trước nghị lực của cô bé, nữ ca sĩ trao tặng học bổng đến hết lớp 12, một chiếc xe đạp điện cho Ngọc Thiện cùng hai chiếc xe khác cho mái ấm. "Đây không chỉ là món quà vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần để các con tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ", cô nói.

Nhiều người không kìm được nước mắt khi các em nhỏ cùng nhau trình diễn văn nghệ, đặc biệt là ca khúc về mẹ do Ngọc Thiện thể hiện. Hồ Ngọc Hà, mẹ cô và người mẫu Lê Thúy đều không giấu được nước mắt. Nữ ca sĩ nghẹn ngào: "Khi nghe các con hát, Hà mong những người mẹ nào đang có ý định bỏ con hãy suy nghĩ lại. Hy vọng những mảnh đời mồ côi sẽ ngày càng ít đi, để các bé được yêu thương, che chở".

Chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, người mẫu Lê Thúy cũng xúc động chia sẻ: "Từ lúc bước vào mái ấm, Thúy đã rất đau lòng. Nhất là khi nghe Ngọc Thiện hát về mẹ, mình không kìm được nước mắt. Thấy các em thiếu thốn tình cảm, thật sự rất xót xa".

Chuyến thăm tại chùa Phật Minh không chỉ mang đến niềm vui, sự sẻ chia cho các em nhỏ, mà còn một lần nữa khẳng định thông điệp nhân văn của Hành trình 20+, lan tỏa yêu thương, niềm tin và nghị lực sống đến những mảnh đời kém may mắn, giúp các em vững bước trên hành trình trưởng thành.