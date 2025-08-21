Giải thưởng Hành động vì cộng đồng tôn vinh tinh thần 'kiên trì phụng sự'

Với chủ đề "Kiên trì phụng sự", giải thưởng năm nay lựa chọn tôn vinh những hành động vì cộng đồng bền bỉ, thầm lặng nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Phát biểu tại lễ công bố giải thưởng, ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: "Kiên trì phụng sự" – đó chính là tinh thần của Giải thưởng Human Act Prize 2025. Một tinh thần vừa gần gũi vừa lớn lao, vừa thầm lặng vừa quyết liệt. Bởi trong một thế giới liên tục biến động, giá trị thật sự của một con người, một cộng đồng, một quốc gia… không chỉ được đo bằng những khởi đầu mạnh mẽ, mà còn được xác lập qua khả năng đi đến cùng với điều đúng đắn...".

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại lễ công bố Ảnh: BTC

Các dự án tham gia Human Act Prize 2025 sẽ được đánh giá dựa trên 5 nhóm tiêu chí chính: Tính cam kết, Tính bền vững, Tính sáng tạo, Tính tác động, Tính lan tỏa.

So với 2 lần tổ chức trước, giải thưởng năm nay có nhiều điểm mới. Lần đầu tiên, Human Act Prize triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và miễn phí dành cho những cá nhân đang điều hành các dự án cộng đồng quy mô vừa và nhỏ. Cũng là lần đầu tiên triển khai cơ chế "Cố vấn đồng hành cùng dự án" với cơ chế hỗ trợ đa tầng trên tinh thần "Cộng đồng kiến tạo". Giải năm nay có thêm sự đồng hành của UNICEF với vai trò Cố vấn phát triển bền vững.

Giải chọn tôn vinh tinh thần "Kiên trì phụng sự" Ảnh: BTC

Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho xã hội thông qua các sáng kiến, dự án cộng đồng có tác động bền vững.

Cổng thông tin đề cử cộng đồng và cổng đăng ký dự án tham dự giải chính thức mở từ ngày 20.8.2025 tại địa chỉ: https://humanactprize.org/congdongdecu và đóng cổng vào ngày 10.10.2025. Gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày 13.12.2025.