Giải trí Đời nghệ sĩ

Á hậu liên tục dẫn các chương trình nghệ thuật lớn là ai?

Thạch Anh
Thạch Anh
15/02/2026 08:55 GMT+7

Giang Thái từng đoạt danh hiệu Á hậu Đại dương Việt Nam 2023. Người đẹp xem đây là cột mốc, động lực để bản thân cố gắng hơn trong nghề, đặc biệt là việc phát triển ở vai trò người dẫn chương trình.

Trong năm 2025, Giang Thái được “chọn mặt gửi vàng”, đồng hành cùng nhiều chương trình mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt như kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh hay chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Ánh sáng niềm tin và khát vọng - sự kiện nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Giang Thái sau danh hiệu Á hậu Đại dương Việt Nam

Á hậu liên tục dẫn các chương trình nghệ thuật lớn là ai?- Ảnh 1.

Giang Thái tên đầy đủ là Thái Đào Trúc Giang, sinh năm 1997, tốt nghiệp cử nhân ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Văn Hiến. Cô cao 1,69m, số đo ba vòng 85-62-90

Ảnh: NVCC

Với Giang Thái, đó là niềm hạnh phúc, tự hào. Cô chia sẻ: “Đó không chỉ là công việc, mà là một niềm vinh dự rất lớn khi được cất tiếng nói của mình để kể câu chuyện về lịch sử và quê hương. Từ khoảnh khắc đó, tôi học được rằng, khi mình làm nghề bằng sự trân trọng và lòng biết ơn, sân khấu không chỉ là nơi biểu diễn, mà còn là nơi mình được sống cùng giá trị của dân tộc”.

Theo Á hậu Đại dương Việt Nam 2023, việc được trao cơ hội dẫn dắt những chương trình lớn vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là thử thách. Do đó, mỗi khi bước lên sân khấu, cô tự nhắc mình phải làm tốt nhất có thể, không chỉ vì bản thân mà còn vì sự tin tưởng từ phía khán giả và ban tổ chức.

Người đẹp thừa nhận thời gian đầu khi bén duyên với những sự kiện đặc biệt này, cô loay hoay, áp lực vì còn bỡ ngỡ. Song nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của mọi người, Giang Thái dần hoàn thiện hơn. Hành trình đó giúp người đẹp nhận ra rằng trưởng thành không đến từ việc mình không mắc sai sót, mà đến từ việc mình đủ khiêm tốn để học hỏi và đủ kiên trì để bước qua từng ngưỡng mới.

Á hậu liên tục dẫn các chương trình nghệ thuật lớn là ai?- Ảnh 2.

Sắc vóc quyến rũ của Giang Thái ở tuổi 29

Ảnh: NVCC

Một trong những cột mốc đáng nhớ khác được Giang Thái nhắc đến khi nhìn về năm 2025 là việc trao lại tiara cho người kế nhiệm. Vì một vài yếu tố khách quan, hình ảnh ghi lại chưa thật sự trọn vẹn như cô mong muốn. Chính điều đó khiến á hậu 9X đan xen cảm xúc tiếc nuối và có thêm cho mình bài học trong hành trình làm nghề. 

“Không phải khoảnh khắc nào cũng hoàn hảo, nhưng chính những điều chưa trọn vẹn lại nhắc tôi phải trân trọng từng giây phút đang có và chuẩn bị tốt hơn cho những lần sau”, cô nói.

Về quan điểm làm nghề, Giang Thái thừa nhận thay vì trốn tránh trước những áp lực, cô chọn cách đầu tư vào trải nghiệm. Người đẹp 9X khẳng định bản thân thích chi tiền cho những chuyến đi, có thêm những va chạm mới hơn là mua sắm xa xỉ. 

Á hậu liên tục dẫn các chương trình nghệ thuật lớn là ai?- Ảnh 3.

Giang Thái giao tiếp tốt tiếng Anh và có thể nói tiếng Trung. Cô từng vào top 10 Én vàng 2019, giành giải The best voice tại Gương mặt truyền hình 2022

Ảnh: NVCC

Bởi cô quan niệm: “Trải nghiệm là cách tích lũy vốn sống. Và khi vốn sống đủ đầy, mình sẽ không còn sợ áp lực, bởi mình biết mình có chất liệu để kể câu chuyện của mình. Tôi tin rằng giá trị lâu dài không nằm ở những thứ mình sở hữu, mà nằm ở những điều mình đã trải qua”.

Với Giang Thái, tết là dịp để cô dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi sau một năm làm việc năng suất. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm người đẹp vạch ra cho mình những kế hoạch mới với tâm thế phấn khởi, tràn đầy niềm hạnh phúc. 

Nếu 2025 là năm nữ MC tập trung học hỏi và mở rộng góc nhìn thì 2026 sẽ là năm sáng tạo dựa trên nền tảng trải nghiệm đã tích lũy. Trong đó, chương trình Son show by Giang Thái sẽ quay trở lại với một format mới, được xây dựng từ chính vốn sống và những câu chuyện cô đã đi qua.

“Tôi kỳ vọng 2026 không chỉ là một năm hoạt động nhiều hơn, mà là một năm sâu sắc hơn - nơi mỗi dự án đều có câu chuyện, mỗi sân khấu đều có linh hồn. Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra rằng sự sáng tạo bền vững phải được nuôi dưỡng từ trải nghiệm thật và cảm xúc thật”, Giang Thái tâm sự.

