Á hậu Mook Karnruethai Tassabut gây chú ý với vai trò mới

Trong chuyến làm việc tại Philippines từ ngày 9 - 12.5, á hậu Mook Karnruethai Tassabut thu hút sự chú ý khi lần đầu đảm nhận vai trò phó ban tổ chức cuộc thi Mister Cosmo. Đây được xem là bước chuyển mới của người đẹp Thái Lan sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Đồng hành cùng Mook là hoa hậu Yolina Lindquist và á hậu Chelsea Fernandez. Bộ ba tham gia chuỗi hoạt động tại Manila, trong đó có lễ công bố Bella Ysmael trở thành đại diện Philippines tại Miss Cosmo 2026.

Bella Ysmael từng giành ngôi Á hậu 1 Miss Universe Philippines 2020 và là gương mặt quen thuộc của các cuộc thi sắc đẹp tại Philippines. Trước khi hoạt động nghệ thuật, cô theo đuổi ballet và từng giảng dạy múa. Người đẹp cũng tham gia các dự án liên quan đến phát triển bản thân và sức khỏe tinh thần cho phụ nữ trẻ.

Tại sự kiện, Yolina Lindquist và Chelsea Fernandez trao sash, vương miện cho Bella Ysmael. Philippines được xem là một trong những thị trường sắc đẹp có sức ảnh hưởng lớn ở châu Á nên chuyến làm việc lần này nhận được sự quan tâm của cộng đồng yêu nhan sắc địa phương.

Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (ngoài cùng bên phải) xuất hiện cùng top 2 Miss Cosmo 2025 trong sự kiện công bố đại diện tham dự Miss Cosmo và Mister Cosmo 2026

Song song với các hoạt động của Miss Cosmo, tổ chức Mister Cosmo cũng ký kết bản quyền với Mister Pilipinas Worldwide. Từ năm 2026, Mister Cosmo sẽ được đưa vào hệ thống các cuộc thi nam vương do đơn vị này tổ chức.

Tại sự kiện, Enzo Bonoan được công bố là đại diện đầu tiên của Philippines tại Mister Cosmo. Anh tốt nghiệp Đại học Ateneo de Manila, có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực huấn luyện thể hình và đào tạo doanh nghiệp.

Mister Cosmo cũng ký kết bản quyền Mister Cosmo Cambodia và công bố mở rộng hoạt động đào tạo của Cosmo Academy. Thỏa thuận được thực hiện giữa ông Trần Việt Bảo Hoàng và bà Tiffany Vũ.

Ngoài các hoạt động liên quan đến cuộc thi, top 2 Miss Cosmo 2025 cùng Mook Karnruethai Tassabut còn tham gia giao lưu với người hâm mộ tại Manila ngay khi xuất hiện ở sân bay. Ngày 11.5, các đại diện thực hiện bộ ảnh chung cùng Bella Ysmael và Enzo Bonoan, đánh dấu hai thương hiệu Miss Cosmo và Mister Cosmo xuất hiện song song trong một hoạt động quốc tế.