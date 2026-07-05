Á hậu Quỳnh Châu miệt mài chạy show sau 3 tháng sinh con

Quỳnh Châu được chồng tổ chức sinh nhật bất ngờ

Mới đây, Á hậu Quỳnh Châu được ông xã và người thân tổ chức sinh nhật sau khi cô hoàn thành công việc. Người đẹp 9X thừa nhận vì mải mê làm việc nên quên mất ngày vui của chính mình. Vì vậy, khoảnh khắc được ông xã và cả nhà tạo bất ngờ khiến cô rất xúc động.

Á hậu Quỳnh Châu khoe đường cong quyến rũ sau 3 tháng sinh con Ảnh: NVCC

Sau khi kết hôn và sinh con đầu lòng, Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhanh chóng lấy lại vóc dáng và trở lại với công việc của mình. Hình ảnh "mẹ bỉm sữa" tự tin khoe đường cong quyến rũ trên sàn diễn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Theo Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, cô không ép buộc bản thân phải ăn uống hay tập luyện quá khắc nghiệt. Thay vào đó, cô chọn cách lắng nghe cơ thể, duy trì lối sống khoa học và tập yoga ở cường độ vừa phải để cơ thể dẻo dai và săn chắc.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhấn mạnh rằng, vẻ đẹp rạng rỡ hiện tại phần lớn đến từ một tinh thần luôn lạc quan, tích cực. Việc yêu thương bản thân, không tự tạo áp lực ngoại hình và luôn giữ cho mình ngọn lửa đam mê chính là yếu tố giúp cô luôn tươi trẻ. Bên cạnh đó, Quỳnh Châu chủ động sắp xếp thời gian hợp lý để vừa có thể hoàn thành công việc vừa chăm sóc được tổ ấm của mình. Ngoài ra, sự thấu hiểu, san sẻ từ gia đình chính là hậu phương vững chắc khiến cô yên tâm thực hiện đam mê nghệ thuật của mình.

Ở tuổi 32, Quỳnh Châu có cuộc sống gia đình viên mãn Ảnh: NVCC

Bước sang tuổi 32, Á hậu Quỳnh Châu nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp nhất từ người hâm mộ, đối tác và đồng nghiệp. Người đẹp cũng hy vọng bản thân tuổi mới có thêm nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo. Tính đến nay, người đẹp quê Lâm Đồng đã có hơn 10 năm hoạt động trong showbiz, gặt hái được nhiều thành tích. Cô từng vào top 5 Hoa khôi Áo dài 2016, giành ngôi Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022. Sau nhiều năm hoạt động ở vai trò người mẫu, cô lấn sân làm MC, tham gia các phim Bố già, Hoa hậu giang hồ... Quỳnh Châu và doanh nhân Phát Nguyễn đã yêu nhau gần 5 năm trước khi tổ chức hôn lễ tháng 10.2025.