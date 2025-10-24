Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Mai Tiến Dũng làm 'chủ hôn' cho á hậu cao 1,75 m và bạn trai CEO

Minh Hy
Minh Hy
24/10/2025 07:01 GMT+7

Trước ngày trọng đại của Á hậu Quỳnh Châu và bạn trai doanh nhân, Mai Tiến Dũng thực hiện MV 'Mình cưới nhau em nhé' để gửi tặng bạn thân.

Mai Tiến Dũng 'làm mới' chính mình

Tối 23.10, Mai Tiến Dũng chính thức phát hành MV Mình cưới nhau em nhé. Đây là một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc hoàn toàn khác so với Mai Tiến Dũng trước đây. Bài hát được Bùi Công Nam chấp bút có giai điệu vui tươi và rộn ràng.

Mai Tiến Dũng làm 'chủ hôn' cho Á hậu cao 1,75m và bạn trai CEO - Ảnh 1.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994, sở hữu chiều cao 1,75 m và từng giành Á hậu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Sau thời gian hoạt động nghệ thuật sôi nổi, cô quyết định lên xe hoa với bạn trai Phát Nguyễn

Ảnh: NVCC

Theo Mai Tiến Dũng, ca khúc này được anh mua vào năm 2017 nhưng anh cứ chần chừ mãi vì cảm thấy thời điểm chưa thích hợp. Anh nói: "Ban đầu, Dũng muốn thể hiện ca khúc này như một cách để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và yêu đời cho chính mình. Nhất là sau khi mình gặp một số chuyện không ưng ý trong tình yêu. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, khán giả lại quen với hình ảnh một Mai Tiến Dũng gắn liền với những bản ballad sâu lắng. Dũng cũng chỉ mới 27–28 tuổi, nên có phần e ngại rằng mình chưa đủ trải nghiệm để thể hiện một ca khúc về đám cưới. Cách đây 2 năm, ca khúc từng được Mew Amazing hỗ trợ điều chỉnh giai điệu, nhưng chưa thể hoàn thiện vì khác định hướng. Mãi cho đến năm nay, khi nghe tin Quỳnh Châu kết hôn, Dũng biết đây là thời điểm 'đúng lúc, đúng người'".

Mai Tiến Dũng làm 'chủ hôn' cho Á hậu cao 1,75m và bạn trai CEO - Ảnh 2.

Rũ bỏ hình ảnh u sầu trong các MV ballad, Mai Tiến Dũng vào vai "chủ hôn" hoạt náo

Ảnh: NVCC

Đi đôi với phần giai điệu vui tươi là những khoảnh khắc hạnh phúc của Á hậu Quỳnh Châu và bạn trai CEO. Cả hai đã góp mặt trong MV và tạo ra những kỷ niệm khó quên cùng với Mai Tiến Dũng. Ban đầu, nam ca sĩ 9X thừa nhận anh có phần lo lắng vì người yêu của Quỳnh Châu khá kín tiếng và chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, doanh nhân Phát Nguyễn vẫn nhiệt tình hợp tác và làm theo hướng dẫn của ê kíp. Trong MV, Mai Tiến Dũng còn vào vai chủ hôn của cặp đôi này.

MV Mình cưới nhau em nhé không chỉ ghi dấu một lễ cưới đặc biệt, mà còn là minh chứng cho tình bạn lâu năm giữa Mai Tiến Dũng và Quỳnh Châu. Cả hai quen biết từ năm 2017 và sau đó tiếp tục hợp tác trong một MV quay tại Nhật Bản.

Từ cơ duyên này, Mai Tiến Dũng và Quỳnh Châu dần trở thành anh em thân thiết và thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Nam ca sĩ chia sẻ anh trân trọng Quỳnh Châu vì tinh thần lạc quan, cầu tiến và luôn hết mình với bạn bè, đồng nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

