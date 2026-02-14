Á hậu Quỳnh Châu săn ‘ngựa vàng’, hé lộ kế hoạch đón tết với chồng doanh nhân

Năm 2025 ghi dấu nhiều cột mốc đặc biệt với Á hậu Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu khi cô không chỉ tiếp tục khẳng định vị trí trong showbiz mà còn bước sang một chương mới của cuộc đời. Đặc biệt, việc chính thức lên xe hoa cùng doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát trở thành dấu ấn quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình từ hình ảnh một nàng hậu độc lập sang người phụ nữ của gia đình. Bên cạnh thăng hoa trong sự nghiệp, diễn viên Bố già cũng cho thấy sự trưởng thành trong suy nghĩ, cách chia sẻ về cuộc sống và định hướng tương lai.

Trong tập 1 của series Cùng sao tâm tình đón tết do Báo Thanh Niên thực hiện, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất hiện với vai trò khách mời, mở màn cho chuỗi trò chuyện đầu xuân đầy cảm xúc. Tại chương trình, người đẹp trải lòng về những dấu ấn đáng nhớ trong năm qua, chia sẻ chuyện đời - chuyện nghề sau hành trình nhiều nỗ lực, đồng thời bật mí những kế hoạch và mục tiêu trong năm mới. Cô còn hào hứng tham gia các minigame ngày tết, góp phần mang đến bầu không khí rộn ràng.

Á hậu Quỳnh Châu chia sẻ những thay đổi sau khi về nhà chồng Ảnh: FBNV

Năm 2026 cũng là năm đầu tiên Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu đón tết với cương vị làm dâu, vì thế đối với cô đây là những trải nghiệm mới mẻ. Người đẹp cho biết bản thân không tránh khỏi những bỡ ngỡ từ việc chuẩn bị mâm cỗ, sắp xếp thời gian thăm hỏi hai bên nội ngoại đến học cách dung hòa nếp sống giữa hai gia đình. Tuy nhiên, cô xem đó là hành trình đáng giá, giúp mình trưởng thành hơn sau khi lập gia đình.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu sinh năm 1994 tại Lâm Đồng, hoạt động trong nhiều vai trò như người mẫu, MC và diễn viên. Cô được biết đến từ Vietnam's Next Top Model 2014 trước khi lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình và phim ảnh với các tác phẩm như Bố già, Hoa hậu giang hồ, Cây táo nở hoa… Năm 2022, người đẹp đoạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Grand Vietnam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.

Ông xã của Quỳnh Châu là doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thương mại, lưu trú và du lịch. Anh hiện là đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 10.2025 tại TP.HCM.