Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Á hậu sở hữu IELTS 7.0 kể kỷ niệm chạy bàn, bưng bún riêu
Video Giải trí

Á hậu sở hữu IELTS 7.0 kể kỷ niệm chạy bàn, bưng bún riêu

Minh Hy
Minh Hy
15/05/2026 10:35 GMT+7

Với Lê Phương Khánh Như, quán bún riêu nhỏ của gia đình không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là 'trường học' giúp cô học cách làm việc, ứng xử và trưởng thành.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Cô được khán giả chú ý sau khi giành vương miện Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Sau cuộc thi, người đẹp 22 tuổi không chỉ trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng mà còn đảm nhận vai trò MC tại sự kiện khởi động Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 hôm 14.5.

Bên cạnh nhan sắc thanh tú, Á hậu Khánh Như còn gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật. Cô sở hữu IELTS 7.0 và từng giành quán quân tại nhiều cuộc thi như MicZ 2023, Sound To Sense 2023, Én Vàng UEF 2024... Ngoài ra, mỹ nhân 22 tuổi còn nhận học bổng khuyến khích học tập xuất sắc của Đại học Kinh tế TP.HCM.

Á hậu sở hữu IELTS 7.0 kể kỷ niệm chạy bàn, bưng bún riêu - Ảnh 1.

Với Lê Phương Khánh Như, quán bún riêu của gia đình không chỉ là nơi mưu sinh mà còn giúp cô học cách giao tiếp, ứng xử

ẢNH: FBNV

Khánh Như cho biết cô lớn lên trong gia đình cơ bản, cha mẹ kinh doanh quán bún riêu nhỏ trong hẻm tại Khánh Hòa. Từ khi còn bé, người đẹp sinh năm 2004 đã quen với việc phụ giúp cha mẹ bưng bê, phục vụ khách. Với cô, đó không chỉ là cách san sẻ công việc trong gia đình mà còn giúp bản thân học được sự nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp. Mỗi khi nhắc về quán ăn của cha mẹ, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 luôn bày tỏ niềm tự hào và sự trân trọng dành cho đấng sinh thành.

Tin liên quan

Hoa hậu Phan Phương Oanh 'bắn' 2 thứ tiếng, hé lộ gia thế sau đăng quang

Hoa hậu Phan Phương Oanh 'bắn' 2 thứ tiếng, hé lộ gia thế sau đăng quang

Trong đêm chung kết, Phan Phương Oanh - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 - chinh phục khán giả bằng màn ứng xử song ngữ tự tin, trôi chảy. Người đẹp còn tiết lộ khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung và có những phút giây trải lòng về gia đình sau khi đăng quang.

Khám phá thêm chủ đề

Lê Phương Khánh Như Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 Hoa hậu Thế giới Việt Nam Ielts 7.0 Hoa hậu Thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận