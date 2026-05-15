Á hậu sở hữu IELTS 7.0 kể kỷ niệm chạy bàn, bưng bún riêu

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê ở Khánh Hòa (Ninh Thuận cũ). Cô được khán giả chú ý sau khi giành vương miện Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025. Sau cuộc thi, người đẹp 22 tuổi không chỉ trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng mà còn đảm nhận vai trò MC tại sự kiện khởi động Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 hôm 14.5.

Bên cạnh nhan sắc thanh tú, Á hậu Khánh Như còn gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật. Cô sở hữu IELTS 7.0 và từng giành quán quân tại nhiều cuộc thi như MicZ 2023, Sound To Sense 2023, Én Vàng UEF 2024... Ngoài ra, mỹ nhân 22 tuổi còn nhận học bổng khuyến khích học tập xuất sắc của Đại học Kinh tế TP.HCM.

Với Lê Phương Khánh Như, quán bún riêu của gia đình không chỉ là nơi mưu sinh mà còn giúp cô học cách giao tiếp, ứng xử ẢNH: FBNV

Khánh Như cho biết cô lớn lên trong gia đình cơ bản, cha mẹ kinh doanh quán bún riêu nhỏ trong hẻm tại Khánh Hòa. Từ khi còn bé, người đẹp sinh năm 2004 đã quen với việc phụ giúp cha mẹ bưng bê, phục vụ khách. Với cô, đó không chỉ là cách san sẻ công việc trong gia đình mà còn giúp bản thân học được sự nhanh nhẹn, khéo léo trong giao tiếp. Mỗi khi nhắc về quán ăn của cha mẹ, Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 luôn bày tỏ niềm tự hào và sự trân trọng dành cho đấng sinh thành.